ANKARA (AA) - Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından İstanbul'da düzenlenen 3 ayrı operasyonda, 819 adet kaçak ve replika kol saati ele geçirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, lüks saatlerin yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulacağı ve bunların taklitlerinin piyasaya sürüleceği istihbaratı üzerine Gümrük Muhafaza ekiplerince 3 ayrı operasyon düzenlendi.

İlk operasyon, lüks saatlerin taklitlerinin satıldığı belirlenen Eminönü'ndeki bir adrese gerçekleştirildi. M.R.Ü'ye ait iş yerinde bulunan ünlü markaların benzeri 543 kol saatine mahkeme kararıyla el konuldu.

İkinci operasyon, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yapıldı. Gürcistan'dan gelen ve riskli olarak değerlendirilen M.G'nin bagajları x-ray taramasına yönlendirilerek kontrol edildi. Bagajlarda ünlü markaların replikası 180 adet kol saati bulundu.

Son operasyon ise Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Riskli olarak değerlendirilen Türk uyruklu iki yolcunun bagajlarında ve üzerlerinde arama yapıldı. Aramada, bir şahsın beline sarılı, alt ve üst kısımları dikişli bir kuşak içinde, diğer şahsın da yeleğinin ceplerinde 96 adet saat ele geçirildi.

Üç operasyonda ele geçirilen toplam 819 kol saatine el konuldu, ilgili kişiler hakkında da soruşturma başlatıldı.