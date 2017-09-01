İstanbul'da turisti kandırana af yok

İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, bu yılın 7 ayında kentte 6 bin 949 kişi, araç, rehber ve acentanın denetlendiğini belirterek, 32 iş yerine hanutçuluktan dolayı kapatma, 37 iş yerine kaçak acentalık faaliyetinden dolayı men ve 2 milyon 63 bin 894 lira cezai işlem uygulandığını bildirdi.

Denetimlerinin acenta, kaçak acenta, rehber, kaçak rehber, kaçak transfer, hanutçuluk, çığırtkanlık, seyyar satıcı, dilenci, eldeci, bar, gece kulübü ve yüksek hesap uygulayan mekanlar gibi birçok konuyu kapsadığını ifade eden Yılmaz, tüm bu çalışmalarla İstanbul'da turizm ile ilgili olumsuzlukların ortadan kaldırılmasını amaçladıklarını kaydetti.

"Denetimlere ve çalışmalara devam edeceğiz"

Dr. Coşkun Yılmaz, denetimler sonucu 1618 sayılı yasa ve ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli yasal işlemleri uyguladıklarını belirterek, turizmde önemli potansiyel barındıran Türkiye'de turizmin gelişmesi ve gelen turistlerin memnuniyeti için denetimlere ve çalışmalara devam edeceklerini bildirdi.

Yılmaz, "2017'nin 7 ayında 6 bin 949 kişi, araç, rehber, acenta denetlenmiş olup 32 iş yerine hanutçuluktan dolayı kapatma, 37 iş yerine kaçak acentalık faaliyetinden dolayı men ve 2 milyon 63 bin 894 lira cezai işlem uygulandı." dedi.