İstanbulluların

İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye'nin gençlik markası Vodafone FreeZone'un desteğiyle, 25. İstanbul Caz Festivali kapsamında bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Gece Gezmesi", Kadıköy ve Moda'da çeşitli mekanlarda yüzlerce İstanbullunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, 2010 yılından bu yana resmi iletişim sponsoru olduğu İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) etkinliklerini desteklemeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Vodafone FreeZone'un desteğiyle 25. İstanbul Caz Festivali kapsamında bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Gece Gezmesi"ne, dün akşam Kadıköy ve Moda'da çeşitli mekanlarda yüzlerce İstanbullu katıldı. Anadolu Yakası'nda kesintisiz müzik keyfi yaşatan "Gece Gezmesi", İstanbullulara alternatif müzik sahnesinin, bağımsız ve güncel müziğin yeni ve iyi örneklerini sundu.

Vodafone FreeZone "Gece Gezmesi" süresince aktivasyon oyunu düzenlerken, bu yılki etkinlikte Ahmedowsky Trio, Ahmetjah Meets Ladies On Records, Al'York, Ati ve Aşk Üçgeni, Cevdet Erek, Dolu Kadehi Ters Tut, Dub Again, Focan & Bıyıkoğlu Organic Quartet, Islandman, Kalben, Kim Ki O, Klan, Melike Şahin, Nilipek, Ozoyo, Selim Selçuk "Miles Kuçles", Selin Sümbültepe, Sibel Demir Quintet, So Duo ve Dostlar, Takidum, Taner Öngür & 43,75 ve Yüzyüzeyken Konuşuruz gibi bağımsız sahnenin alternatif isimleri yer aldı.

İKSV tarafından 26 Haziran-17 Temmuz'da düzenlenecek 25. İstanbul Caz Festivali, 27 mekanda 250'yi aşkın yerli ve yabancı sanatçının 50'nin üzerinde konserine ev sahipliği yapacak.

Festival programına resmi web sitesi caz.iksv.org'un yanı sıra Vodafone'un katkılarıyla yenilenen "İKSV Mobil" uygulamasından da erişilebiliyor.