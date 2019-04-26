“İstanbul’u teknoloji üssü yapıp Ortadoğu ve Afrika pazarına açılacağız”

İSTANBUL (AA)- Easy Software Üst Yöneticisi Dieter Weisshaar, İstanbul’u teknoloji üssü yapıp Ortadoğu ve Afrika pazarına Türkiye üzerinden açılacaklarını belirterek, “Türkiye’nin büyüyen yazılım pazarından, Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) Bölgesi’nden daha çok pay almak istiyoruz” dedi.



Dijital içerik yönetimi alanında faaliyet gösteren Alman firmalarından Easy Software AG, küresel ölçekte büyüme planını yeni yazılım üssü olarak seçtiği Türkiye üzerinden gerçekleştirme kararı aldı.



Easy Software, yeni yatırımlarla İstanbul’u teknoloji üssü yapıp, Ortadoğu ve Afrika pazarına Türkiye üzerinden açılmayı planlıyor. Easy Software Üst Yöneticisi (CEO) Dieter Weisshaar ile Türkiye Genel Müdürü Süreyya Ecevit İstanbul’da düzenledikleri basın toplantısında Türkiye’deki yatırımları ve projeleri hakkında bilgi verdi.



Dieter Weisshaar, dünyanın hızla dijitalleştiğini ve bu sürecin dışında kalan şirketlerin büyümeleri bir yana, varlıklarını sürdürmelerinin bile imkansız olduğunun altını çizerek, Easy Software olarak geliştirdikleri çözümlerle her ölçekteki şirketlerin dijitalleşmesine katkı sunduklarını belirtti.

Uzun dönemli bir ortaklık olarak Türk pazarını bir büyüme pazarı konumunda gördüklerini aktaran Weisshaar, "Türkiye'nin bu alanda pazar payının artmasını bekliyoruz. Avrupa'da pazar lideriyiz. Türkiye'de de aynı şekilde pazar lideri olmak istiyoruz. Ortadoğu ve Afrika'yı uzun dönemde büyüme bölgesi görüyoruz. Bu bölgelere daha kolay ulaşabilme noktasında Türkiye'yi bir merkez olarak değerlendiriyoruz. Bu hedeflerimizin gerçekleşebilmesi için çok yetenekli bir yazılım ekibi ile birlikte çalışıyoruz. Yeni teknoloji, yüksek teknoloji ve yetenekli kişilerin geliştirilmesi için gelişme merkezlerine yatırım yaptık" diye konuştu.





- “ Türkiye yazılım için büyük fırsatlar barındırıyor”





Şirketin halen Avrupa, Asya ve Amerika olmak üzere 60 ülkede faaliyet gösterdiğini belirten Weisshaar, “Globalleşme sürecini tamamlamak için eksik kalan Afrika ve Ortadoğu pazarına Türkiye üzerinden açılma kararı aldık. Çok özel bir coğrafi konuma sahip Türkiye’nin bölgesinde lider ülke rolüne, ekonomik altyapısına ve yetişmiş insan gücüne güveniyoruz. Ülkenizde 7 bin 250 Alman firmasının faaliyet göstermesi bu güvenin bir göstergesi." dedi.

Weisshaar, yazılım sektörünün her yıl istikrarlı bir şekilde en az yüzde 15 büyümesinin yatırım için Türkiye’yi tercih etmelerinde önemli rol oynadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye’deki pazar payımızı da her geçen yıl artırmak istiyoruz. Bizim asıl faaliyet alanımız olan iş yazılım sektörünün Türkiye iç pazar büyüklüğü 600 milyon lira. Pazarın 2022’de 2 milyar lirayı aşması bekleniyor. 82 milyon nüfuslu Türkiye, yazılım için büyük fırsatları barındırıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

MENA Bölgesi’ne coğrafi ve kültürel yakınlığının getirdiği avantajlar, yerleşmiş kurumsal ve ticari altyapı sayesinde Türkiye’de çok hızlı büyüyeceklerine dikkati çeken Weisshaar, 2019 stratejik planı kapsamında Easy Software Türkiye bünyesinde oluşturulan Teknoloji Çözüm Merkezi ve Yazılım Geliştirme Merkezi’ni faaliyete geçirdiklerini hatırlattı ve “Nisan 2019’da 30 kişilik bir ekiple dijital doküman yönetimi, elektronik arşiv ve kurumsal içerik oluşturma hizmetlerini küresel düzeyde vermeye başladık.” ifadeleri kullandı.





- “Yüksek Alman teknolojisini ülkemize taşıyoruz”





Easy Software Türkiye Genel Müdürü Süreyya Ecevit de Türkiye’nin son 20 yıldaki ekonomik kalkınmasında doğrudan yabancı yatırımların ve şirketlerin dijitalleşme yoluyla küresel düzeyde rekabet avantajı kazanmasının önemini dile getirdi.



Dijitalleşmenin ve teknoloji odaklı şirket yönetiminin her geçen gün daha da önem kazandığını vurgulayan Ecevit, Pegasus, THY, STFA ve Bank of China’nın da aralarında bulunduğu Türkiye’nin önde gelen şirketleriyle 100’den fazla proje geliştirdiklerini anımsattı.



Ecevit, Easy Software Türkiye’nin, şirketlerin dijitalleşmesi yolunda hayati bir basamak olan dijital doküman ve içerik yönetim yazılımlarının kullanılması ve bu çözümlerin diğer iş yazılımlarıyla entegre edilmesinde rol üstleneceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:



“Bu çerçevede Easy Software’in uluslararası birikimini ve yüksek teknolojisini ülkemize transfer ediyoruz. Türkiye’de geliştirdiğimiz endüstriyel çözümleri Ortadoğu ve Afrika pazarına İstanbul üzerinden ihraç edeceğiz. Türkiye, yazılım ihracatından yılda 1 milyar doların biraz üzerinde gelir elde ediyor. Bu hacmi Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılında 10 milyar dolara çıkarma hedefi var. Nitelikli insan kaynağını değerlendirerek hedefe ulaşılmasına katkı sunacağız.”



Türkiye’deki genç beyinlerin kaynağının ülkemizde kalması ve ürettiği değerin Easy Software üzerinden dünyaya ihraç edilmesi bizim açımızdan büyük önem taşımakta olduğunu aktaran Ecevit, “Easy Software yazılımlarının ülkemizde geliştirilecek olması, dünyaya desteğinin Türkiye’den verilmesi Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Bu alandaki iş birliğimiz her gün daha artarak devam edecek. Bu iş birliğini Ortadoğu ve Afrika pazarına taşıyacağız.” yorumunu yaptı.













