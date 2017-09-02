İstanbul'un nüfusuna 5 yılda 1 milyon kişi eklendi

ANTALYA (AA) - LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Yüzyıllardır dünyanın en gözde yerleşim yerlerinden biri olan, medeniyetler beşiği İstanbul'un 1927 sayım yılında 806 bin 863 kişi olarak tespit edilen nüfusu, 2016'da 14 milyon 804 bin 116 kişiye ulaştı.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 2016 sonunda 79 milyon 814 bin 871 kişi olarak açıklanan Türkiye nüfusunun yüzde 18,5'ini İstanbul'un nüfusu oluşturuyor. Başka bir deyişle Türkiye'de yaşayan her 100 kişiden 18,5'i İstanbul'da ikamet ediyor.

Dünyanın en kalabalık kentlerinden biri olan İstanbul, nüfus bakımından neredeyse 1,7 Londra, 4 Berlin, 6,5 Paris ediyor.

Nüfusuyla, 145 ülkeyi geride bırakan İstanbul'un nüfusuna 2012-2016 döneminde yaklaşık 1 milyon kişi daha eklendi. 2011'de 13 milyon 624 bin 240 kişi olan kentin nüfusu, 2012'de 13 milyon 854 bin 740, 2013'te 14 milyon 160 bin 467, 2014'de 14 milyon 377 bin 18, 2015'te de 14 milyon 657 bin 434 kişi olarak tespit edildi.

- Cumhuriyetin 100'üncü yılında 16,5 milyon olması bekleniyor

TÜİK rakamlarına göre Cumhuriyet'in ilk yıllarında 1927 sayım yılında 806 bin 863 kişi olarak belirlenen İstanbul'un nüfusu, 1945 yılında 1 milyon kişiyi aştı.

Mega kentin nüfusu 1950'de 1 milyon 166 bin 477, 1960'da 1 milyon 882 bin 92, 1965'de 2 milyon 293 bin 823, 1970'de 3 milyon 19 bin 32, 1980'de 4 milyon 741 bin 890, 1985'de 5 milyon 842 bin 985, 1990'da 7 milyon 309 bin 190 , 2000'de 11 milyon 76 bin 840 kişi oldu.

İstanbul'un nüfusu, 2005'de 12 milyon 128 bin 577, 2010'da 13 milyon 255 bin 685, 2015'de de 14 milyon 657 bin 434 kişiye ulaştı.

TÜİK projeksiyonlarına göre 7 tepeli kentin nüfusunun 2020'de 15 milyon 850 bin 684, 2023'de de 16 milyon 568 bin 500 kişiye yükselmesi bekleniyor.

- 145 ülkenin nüfusu İstanbul'da yaşayanlar daha az

İstanbul, dünyadaki 216 ülkenin 145'inden daha fazla nüfusa sahip.

İstanbul'un 14 milyon 804 bin 116 kişilik nüfusundan daha az nüfusa sahip bazı ülkeler şöyle:

"Çad (14,4 milyon), Somali (14,3 milyon), Gine (12,4 milyon), Güney Sudan (12,2 milyon), Ruanda (11,9 milyon), Küba (11,5 milyon), Tunus (11,4 milyon), Belçika (11,3 milyon), Bolivya (10,9 milyon), Benin (10,8 milyon), Haiti (10,8 milyon), Yunanistan (10,7 milyon), Dominik (10,6 milyon), Çek Cumhuriyeti (10,5 milyon), Burundi (10,5 milyon), Portekiz (10,3 milyon), İsveç (9,9 milyon), Macaristan (9,8 milyon), Azerbaycan (9,7 milyon), Belarus (9,5 milyon), Ürdün (9,5 milyon), BAE (9,3 milyon), Honduras (9,1 milyon), Avusturya (8,7 milyon), Tacikistan (8,7 milyon), İsrail (8,5 milyon), İsviçre (8,3 milyon), Papua Yeni Gine (8,1 milyon), Togo (7,6 milyon), Sierra Leone (7,4 milyon), Hong Kong (7,3 milyon), Bulgaristan (7,1 milyon), Sırbistan (7,1 milyon), Laos (6,7 milyon), Paraguay (6,7 milyon), El Salvador (6,3 milyon), Libya (6,3 milyon), Nikaragua (6,1 milyon), Kırgız Cumhuriyeti (6,1 milyon), Lübnan (6 milyon), Danimarka (5,7 milyon), Türkmenistan (5,7 milyon), Singapur (5,6 milyon), Finlandiya (5,5 milyon), Slovak Cumhuriyeti (5,4 milyon), Norveç (5,2 milyon), Kongo (5,1 milyon), Kosta Rika (4,8 milyon), İrlanda (4,8 milyon), Yeni Zelanda (4,7 milyon), Liberya (4,6 milyon), Orta Afrika Cumhuriyeti (4,6 milyon), Umman (4,4 milyon), Moritanya (4,3 milyon), Hırvatistan (4,2 milyon), Kuveyt (4 milyon), Panama (4 milyon), Gürcistan (3,7 milyon), Moldovya (3,5 milyon), Bosna Hersek (3,5 milyon), Uruguay (3,4 milyon), Moğolistan (3 milyon)."

- Oransal olarak en fazla Gümüşhane'nin nüfusu arttı

Öte yandan 2012-2016 döneminde, oransal olarak yüzde 27,22 ile en fazla Gümüşhane'nin nüfusu arttı. Oransal olarak en fazla nüfusu artan iller sıralamasında Gümüşhane'yi yüzde 18,94 ile Bayburt, yüzde 14,14 ile Tekirdağ, yüzde 14,10 ile Yalova, yüzde 11,99 ile Kocaeli, yüzde 11,27 ile Antalya ve yüzde 10,13 ile Şanlıurfa takip etti.

Söz konusu dönemde nüfus bakımından Türkiye'nin ikinci büyük kenti başkent Ankara'nın nüfusu yüzde 7,67 artarak 4 milyon 965 bin 542, 5 milyon 346 bin 518 kişiye yükseldi. Üçüncü büyük kent İzmir'in nüfusu ise yüzde 5,44 artış göstererek 4 milyon 5 bin 459'dan 4 milyon 223 bin 545 kişiye çıktı.

- 13 ilin nüfusu geriledi

2012-2016 döneminde 13 ilin nüfusunda da azalma görüldü.

Söz konusu dönemde, Ağrı, Çankırı, Çorum, Erzurum, Hakkari, Kars, Muş, Sivas, Tokat, Tunceli, Yozgat, Zonguldak ve Ardahan'ın nüfusu çeşitli oranlarda düştü.

Türkiye'nin iller bazında 2012 ve 2016 yıl sonlarındaki nüfusları ve yüzde olarak değişimleri şöyle:

Şehir

2012 nüfusu (kişi) 2016 nüfusu (kişi) Değişim (yüzde) Adana2.125.635 2.201.670 3,57Adıyaman 595.261 610.484 2,55Afyonkarahisar 703.948 714.523 1,50Ağrı 552.404 542.255 -1,83Amasya 322.283 326.351 1,26Ankara 4.965.542 5.346.518 7,67Antalya 2.092.537 2.328.555 11,27Artvin 167.082 168.068 0,59Aydın 1.006.541 1.068.260 6,13Balıkesir 1.160.731 1.196.176 3,05Bilecik 204.116 218.297 6,94Bingöl 262.507 269.560 2,68Bitlis 337.253 341.225 1,17Bolu 281.080 299.896 6,69Burdur 254.341 261.401 2,77Bursa 2.688.171 2.901.396 7,93Çanakkale 493.691 519.793 5,28Çankırı 184.406 183.880 -0,28 Çorum 529.975 527.863 -0,39 Denizli 950.557 1.005.687 5,79Diyarbakır 1.592.167 1.673.119 5,08Edirne 399.708 401.701 0,49Elazığ 562.703578.789 2,85Erzincan 217.886 226.032 3,73Erzurum 778.195 762.021 -2,07 Eskişehir 789.750 844.842 6,97Gaziantep 1.799.558 1.974.244 9,70Giresun 419.555 444.467 5,93Gümüşhane 135.216 172.034 27,22Hakkari 279.982 267.813 -4,34 Hatay 1.483.674 1.555.165 4,81Isparta 416.663 427.324 2,55Mersin 1.682.848 1.773.852 5,40İstanbul 13.854.740 14.804.116 6,85İzmir 4.005.459 4.223.545 5,44Kars 304.821 289.786 -4,93 Kastamonu 359.808 376.945 4,76Kayseri 1.274.968 1.358.980 6,58Kırklareli 341.218 351.684 3,06Kırşehir 221.209 229.975 3,96Kocaeli 1.634.691 1.830.772 11,99Konya 2.052.281 2.161.303 5,31Kütahya 573.421 573.642 0,03Malatya 762.366 781.305 2,48Manisa 1.346.162 1.396.945 3,77Kahramanmaraş 1.063.174 1.112.634 4,65Mardin 773.026 796.237 3,00Muğla 851.145 923.773 8,53Muş 413.260 406.501 -1,63 Nevşehir 285.190 290.895 2,00Niğde 340.270 351.468 3,29Ordu 741.371 750.588 1,24Rize 324.152 331.048 2,12Sakarya 902.267 976.948 8,27Samsun 1.251.722 1.295.927 3,53Siirt 310.879 322.664 3,79Sinop 201.311 205.478 2,06Sivas 623.535 621.224 -0,37 Tekirdağ 852.321 972.875 14,14Tokat 613.990 602.662 -1,84 Trabzon 757.898 779.379 2,83Tunceli 86.276 82.193 -4,73 Şanlıurfa 1.762.075 1.940.627 10,13Uşak 342.269 358.736 4,81Van 1.051.975 1.100.190 4,58Yozgat 453.211 421.041 -7,09 Zonguldak 606.527 597.524 -1,48 Aksaray 379.915 396.673 4,41Bayburt 75.797 90.154 18,94Karaman 235.424 245.610 4,32Kırıkkale 274.727 277.984 1,18Batman 534.205 576.899 7,99Şırnak 466.982 483.788 3,59Bartın 188.436 192.389 2,09Ardahan 106.643 98.335 -7,79 Iğdır 190.409 192.785 1,24Yalova 211.799 241.665 14,10Karabük 225.145 242.347 7,64Kilis 124.320 130.825 5,23Osmaniye 492.135 522.175 6,10Düzce 346.493 370.371 6,89 TOPLAM 75.627.38479.814.871 5,53











