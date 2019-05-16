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İstatistiklerle gençlik (1)

- Türkiye'de geçen yıl itibarıyla 12 milyon 971 bin 396 genç bulunuyor - Nüfusun yüzde 15,8'ini gençler oluşturuyor - Genç nüfus oranının en yüksek olduğu kent yüzde 25,4 ile Hakkari

İstatistiklerle gençlik (1)
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ANKARA (AA) - Türkiye'de geçen yıl itibarıyla 12 milyon 971 bin 396 genç bulunuyor. Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15,8'ine karşılık geliyor.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "İstatistiklerle Gençlik 2018" araştırmasına göre, geçen yıl itibarıyla Türkiye nüfusunun yüzde 15,8'ini 15-24 yaş grubundaki genç nüfus oluşturdu.

Ülke genelindeki genç sayısı 12 milyon 971 bin 396 kişi olarak hesaplanırken, bunun yüzde 51,2'si genç erkek, yüzde 48,8'i ise genç kadın nüfus olarak kayıtlara geçti.

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu kent yüzde 25,4 ile Hakkari oldu. Bu ili yüzde 23,5 ile Şırnak ve yüzde 22,7 ile Siirt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 12,8 ile Muğla, yüzde 13 ile Balıkesir ve 13,5 ile İzmir olarak sıralandı.

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
İstatistiklerle GençlikTÜİKTürkiye İstatistik Kurumu
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