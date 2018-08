İşte Ali Koç'tan başarının anahtarı Koç Holding Başkan Vekili Ali Y. Koç, Arçelik tarafından başlatılan ve dünyanın önde gelen üniversitelerinde eğitim gören Türk öğrencilerin katıldığı “A Ticket For Your Future” programı kapsamında gençlerle buluştu. “İnsan kaynağının kalitesi başarının da anahtarıdır” diyen Ali Y. Koç, gençlere, “Elbette yurt dışında iş hayatına devam ederek de ülkemize katma değer sağlayabilirsiniz ancak insanın yurdu gibisi yok. Türkiye’ye dönerek memleketimize doğrudan katkı sağlamanız çok kıymetli” diyerek seslendi.



Koç Holding Başkan Vekili Ali Y. Koç, Arçelik tarafından başlatılan ve dünyanın önde gelen üniversitelerinde eğitim gören Türk öğrencilerin katıldığı “A Ticket For Your Future” programı kapsamında gençlerle buluştu. “İnsan kaynağının kalitesi başarının da anahtarıdır” diyen Ali Y. Koç, gençlere, “Elbette yurt dışında iş hayatına devam ederek de ülkemize katma değer sağlayabilirsiniz ancak insanın yurdu gibisi yok. Türkiye’ye dönerek memleketimize doğrudan katkı sağlamanız çok kıymetli” diyerek seslendi. Türkiye’nin inovasyon ve yaratıcılık potansiyeline katkıda bulunmaları hedefiyle programa davet edilen 27 öğrenci, Arçelik’in yeni nesil Ar-Ge Merkezi Garage’da, alanında uzman liderlerle bir araya gelerek, yeni fikir ve projeler geliştirme şansına sahip oldu.





Türkiye’nin en büyük gücü olan genç nüfus potansiyeline inanan Arçelik, yurt dışında öğrenim gören Türk öğrencileri ülkemize geri kazandırma hedefiyle “A Ticket For Your Future” programını hayata geçirdi. Dünyanın önde gelen üniversitelerinde öğrenim gören, teknik bölümler başta olmak üzere farklı disiplinlerden toplam 27 lisans, lisansüstü ve doktora öğrencisi, program kapsamında Arçelik dünyasını tanıma fırsatı buldu. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç da Arçelik’in yeni nesil Ar-Ge Merkezi Garage’da düzenlenen programa konuk olarak, gençlerle buluştu.







Ali Y. Koç: “ Türkiye’ye dönerek memleketimize doğrudan katkı yapmanız çok kıymetli”





Program kapsamında öğrencilerin tasarladıkları projeleri dinleyen Ali Y. Koç ardından gençlerle iş hayatı ve liderlik üzerine sohbet etti, onların sorularını yanıtladı. Cesur olmanın ve şansın iş hayatında önemli olduğunu anlatan Ali Y. Koç,“Bulunduğu ortama enerji veren, motivasyon sağlayan, kaldıraç etkisine sahip kişiliği olan bireyler daha başarılı liderler oluyor” dedi. “İnsan kaynağının kalitesi başarının da anahtarıdır” diyerek sözlerini sürdüren Ali Y. Koç, gençlerin potansiyeline yürekten inandığını aktarırken, şöyle devam etti: “Araştırmalar her yıl 10 bine yakın öğrencimizin eğitim için yurt dışına gittiğine işaret ediyor, ülke olarak yaşadığımız beyin göçünün etkisi rakamsal olarak milyar dolar seviyesinde ifade ediliyor. Elbette yurt dışında iş hayatına devam ederek de ülkemize katma değer sağlayabilirsiniz ancak insanın yurdu gibisi yok. Türkiye’ye dönerek memleketimize doğrudan katkı yapmanız çok kıymetli.”









Akıllı Ev Çözümleri İçin Konsept Fikirlerini Ali Y. Koç ile paylaştılar



Amerika, Kanada, Almanya, Belçika, İsviçre gibi farklı ülkelerdeki üniversitelerde okuyan öğrenciler, program boyunca aldıkları eğitimlerle günümüzün en çok kullanılan inovasyon yöntemlerinden biri olan tasarım odaklı düşünmenin tüm adımlarını gerçekleştirdi. Anlama, empati, fikir geliştirme, prototipleme ve test adımları ile ilgili fikirden iş modeline kadar uzanan ürünleştirme süreci eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, konsept fikirlerini Ali Y. Koç ile paylaştılar. Öğrencilerin akıllı ev çözümlerindeki fikirlerini dinleyen Ali Y. Koç da, bu konudaki geri bildirimlerini paylaştı. Programın sonunda, Ali Y. Koç projelerini sunan gençlere katılım sertifikalarını verdi.







Yurt dışındaki Türk öğrencilere istihdam bileti



‘A Ticket For Your Future’ programı dünyanın önde üniversitelerinde eğitim gören öğrencileri, Arçelik dünyasıyla buluşturmak ve öğrencilerin Arçelik’in marka elçileri olmalarını sağlamayı da amaçlıyor. Program, Türkiye’ye dönmek ve Türkiye’de çalışmak isteyen öğrenciler için Arçelik’i çalışılabilecek öncü şirketler arasında konumlamayı da hedefliyor. Mühendislik ve teknoloji alanlarında dünyanın önde gelen üniversitelerinde okuyan ve programa katılan Türk öğrenciler programın ilk döneminde, 16 Temmuz-31 Temmuz tarihleri arasında Arçelik dünyasını deneyimleyerek, Garage’da alanında uzman liderlerle yeni fikir ve projeler geliştirme imkânı buldu.







Garage öğrencileri çok etkiledi



Programa katılan öğrencilerden Washington Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde okuyan Efe Uluçay, projeyi çok başarılı bulduğunu belirterek, “Farklı bölümlerden 27 kişiyi bir araya getirmek, bu isimlerin birlikte çalışmasını sağlamak, inovatif bir ruh yaratmak gerçekten çok zor. Türkiye’de daha sık yapılması gereken bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Elbette Türkiye’de çalışmayı da istiyorum. Bu program ile Arçelik’in geleceğe yaptığı yatırım beni daha da cezbetti” dedi. Warwick Üniversitesi Uluslararası Teknoloji Yönetimi Bölümü’nden Pınar Sevinç ise, “Bu proje ile birlikte Arçelik’in gelişime çok açık bir şirket olduğunu deneyimlemiş olduk” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Projenin gerçekleştiği Garage beni çok etkiledi. Eskiden ailemdeki kişilerden gördüğüm çalışma şeklinin çok değiştiğini gözlemlemiş oldum. Okul bitince kesinlikle Türkiye’ye dönmek istiyorum.”