İşte Ali Koç'un tarihi konuşması

Koç Holding Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç Ford Otosan'ın yeni yatırımları ile ilgili yapılan toplantıda çok önemli noktaların altını çizdi. İşte Ali Koç'un o konuşması:

Türk otomotiv sektörü açısından büyük önem taşıyan bu toplantıyı, pandemi koşulları olmasaydı Kocaeli Fabrikalarımızda büyük bir coşkuyla yapacaktık. Fakat kısmet değilmiş.

Ne güzel bir tesadüftür ki, bu yatırım neticesinde üreteceğimiz ilk aracı inşallah Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında banttan indireceğiz. O gün yapacağımız törene sizi şimdiden davet etmek istiyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanım;

Ve Saygıdeğer Konuklar;

Hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki ev sahipliğiniz, bu tarihi güne şahitlik etmeyi kabul ederek bizleri onurlandırdığınız ve mutluluğumuzu paylaştığınız için Ford Otosan ailesi, Ford Motor Company ve Koç Topluluğu adına Zat-ı Âlilerinize şükranlarımızı arz ederiz.

Türk otomotiv sektörü açısından büyük önem taşıyan bu toplantıyı, pandemi koşulları olmasaydı Kocaeli Fabrikalarımızda büyük bir coşkuyla yapacaktık. Fakat kısmet değilmiş.

Ne güzel bir tesadüftür ki, bu yatırım neticesinde üreteceğimiz ilk aracı inşallah Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında banttan indireceğiz. O gün yapacağımız törene sizi şimdiden davet etmek istiyoruz.

***

Sayın Cumhurbaşkanım;

Koç Topluluğu’nun yolculuğu, Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarında başladı ve o günden bu yana, her şartta, her dönemde ülkemizle kader birliği yaptık.

Ulu Önder Atatürk’ün koymuş olduğu “Muassır Medeniyet seviyesinin üstüne çıkma hedefi” doğrultusunda; Cumhuriyetimizin kalkınma, ilerleme, büyüme ve uluslararası rekabette üstün olma mücadelesinde hep ön saflarda olmak için yılmadan çalıştık.

Kurucumuz merhum Vehbi Koç'un “Ülkem varsa, ben de varım” şeklinde ifade ettiği düstur, bu yolculukta rehberimiz oldu, önümüzü aydınlattı ve rotamızı belirledi.

Geçmişimiz de, geleceğimiz de bu topraklarda dedik!

Kurulduğumuz yıl olan 1926’dan bu yana Ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınmasını bir bütün olarak gördük.

- Ülkemiz için çok çalışmak;

- Yatırım yaparak istihdam yaratmak;

- Ar-Ge ve inovasyona dayalı, katma değeri yüksek işler yapmak;

- İhracat yapmak,

- Toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmek,

- Ve Vergi ödemek en önemli önceliklerimiz oldu.

Şirketlerimiz, çalışanlarımız, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, bayi ve servis ağımızla, ekonomimizin dinamosu olmak hedefine yürekten inandık ve bunu gerçekleştirmek için var gücümüzle çalıştık.

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Sayın Cumhurbaşkanım;

Bundan 7 yıl önce Ford Otosan’ın Türk otomotiv sektörünün en yüksek üretim kapasitesine ulaşmasını sağlayan Yeniköy fabrikamızı Zat-ı Âlilerinizin teşrifiyle açmıştık. O gün yaptığım konuşmada;

“Koç Topluluğu olarak geçmişten bugüne kısa vadeli dalgalanmalar yerine, uzun dönemli hedeflere odaklanmaya özen gösterdik. Tarihimizin en büyük yatırımı ile ülkemizin geleceğine yatırım yapmaya devam ettik ve edeceğiz” demiştim.

Sözümüzde durduk ve 2 milyar Euro’luk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımı ile bir kez daha huzurlarınızdayız.

Bu yatırım kararımızı size arzettiğimiz ilk andan itibaren bize verdiğiniz cesaret ve desteğe minnettarız.

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Bu süreçte Devletimizin gücünü ve bu yatırıma olan inancını hep arkamızda hissettik. “Proje Bazlı Devlet Yardımı” mekanizmasıyla Ford Otosan’a kıymetli destek ve teşvikler sağlandı.

İki değerli Bakanımız,

Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank ve

Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’un,

zorlukları kolay kılan destekleri ve önümüzü açan yardımları olmasaydı, bu kadar kısa sürede, böylesine büyük bir yatırımın prosedürlerini tamamlamamız asla mümkün olamazdı.

Kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz.

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Değerli Katılımcılar,

Koç ile Ford Motor Company’nin işbirliği Topluluğumuzun kuruluş yıllarına, neredeyse bir asır öncesine dayanıyor.

Bayilik olarak başlayan ilişkimizin en önemli dönüm noktalarından biri 1956 yılında gerçekleşiyor. Bu tarihte, “Koç Grubu’nun Dünyada Montaj Hakkına Sahip İlk Ford Bayisi” olmasını sağlayan sözleşme imzalanıyor.

1960 yılında İstanbul’daki fabrikamızda otomobil ve kamyon, 1961 yılında ise ticari araçlarımızın öncüsü olan ilk minibüsü üretmeye başlıyoruz.

O günden 1996 yılına kadar Otosan, ülkemiz koşullarında büyük adımlarla büyümesini sürdürüyor.

1996 yılında girdiğimiz Gümrük Birliği, Türk sanayisi için adeta bir milat oluyor. O dönemde, çoğunlukla yerel pazar için üretim yapan otomotiv sektörümüzün Avrupalı firmalarla rekabet şansının olmadığı ifade ediliyordu.

Otomotiv işlerimizin geleceğini belirlemek adına Uluslararası danışmanlık şirketlerine hazırlattığımız raporlar da bu durumu teyit ediyor ve Otosan’ın Avrupa ile rekabete dayanamayacağını öngörüyordu.

Kısacası bu sektörden çekilmemiz tavsiye ediliyordu.

O esnada, şirketimizdeki 3 bin 400 çalışanımızla 43 bin araç üretiyorduk. Toplam ciromuz 850 milyon dolar civarındaydı. Otosan olarak 667 araç ihraç ediyorduk. Yanlış duymadınız sadece 667 adet araç ve bunun toplam değeri ise 16 milyon dolardı.

Ama hem Koç Topluluğu hem Ford Motor Company Türkiye’ye güvenmeye devam etti!

Danışmanların ve hatta bazı hissedarlarımızın bize önerdiğinin aksine Otosan’ı kapatmak yerine, büyütmeye karar verdik.

Bu kararda en büyük pay, engin deneyimi ve vizyonuyla Sayın Rahmi Koç’a aittir. Bütün kapatma telkinlerine tek başına direnerek Ford Otosan’ın bu günlere ulaşmasında kritik bir rol oynamıştır. Buradan kendisine saygı ve şükranlarımızı iletiyoruz.

Bu kararlılığın neticesinde, 1997 yılında Ford Motor Company ile anlaşarak ve Otosan’da eşit ortaklık kurduk. Böylece ismimiz “Ford Otosan” oldu.

Bu anlaşma ile birlikte şirketimizin, sadece ismi değil, ufku değişti. Ford Motor Company’nin küresel üretim merkezlerinden biri haline geldik.

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Ortağımızla birlikte, ticari araçlar üretmek üzere kapasitemizi 100 bin araca çıkarmak için gerekli yatırımları yapmayı kararlaştırdık.

Ancak, İstanbul’daki bugün Akasya olarak bilinen Kadıköy’deki fabrikamız, gerek kapasite, gerek lojistik açısından yeterli değildi.

Kocaeli’nde SEKA’ya ait ve tamamen bataklık olan boş bir arazinin yatırım için bize tahsis edilmesi gündeme geldiğinde, hem biz hem de dönemin hükümeti şiddetli eleştirilere maruz kaldı.

Şimdi olduğu gibi o dönemde de devletimiz bizi cesaretlendirdi ve arkamızda durdu.

Merhum Başbakan Mesut Yılmaz ve Merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, bütün siyasi riskleri göze alarak bu arazide yatırım yapabilmemiz için desteklerini esirgemediler.

1998’de yapılan fabrikamızın temel atma merasiminde, Cumhurbaşkanımız Demirel tüm eleştirileri göğüsleyerek; “Böyle bir projeye gerekirse Çankaya’nın bahçesini veririm” demişti.

Her iki liderimizi de saygı, rahmet ve şükranla anıyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin.

Tartışmalara konu olan o alanın tamamı bugün Kocaeli’nin en değerli sanayi bölgelerinden birine dönüştü.

O yıllarda Türkiye, tarihinde yaşadığı en derin ekonomik krize doğru sürüklenirken, biz Nisan 2001’de 650 milyon dolar yatırımla Gölcük fabrikamızın açılışını yaptık.

Temmuz 2002’de ise yeni fabrikamızda ürettiğimiz ticari araçlarımızı Avrupa’ya ihraç eden ilk gemilerimiz yola çıkmıştı bile.

Sadece bizim fabrikamızda üretilen Connect isimli aracımız, banttan indikten bir yıl sonra Avrupa’da “Yılın Ticari Aracı” ödülünü kazandı.

2009 yılına geldiğimizde artık dünyanın 5 kıtasında 60’tan fazla ülkeye ticari araç ihraç ediyorduk. Aynı yıl otomotivin anavatanı olan ABD ve Kanada’ya otomotiv ihraç etmeyi başaran ilk Türk firması olduk.

Kocaeli’de üretilen bu araçlarımız, 1 yıl sonra ise Kuzey Amerika’da, yılın ticari aracı ödülünü kazandı.

2011-2014 yılları arasında yaptığımız 1,6 milyar dolar yatırım ile üretim kapasitemizi 140 bin araçtan 415 bin araca yükselttik.

Hatırlayacağınız üzere, Yeniköy’deki fabrikamızın açılışını Zat-ı Âlilerinizin teşrifi ile Mayıs 2014 tarihinde yapmıştık.

2016 yılına geldiğimizde Türk otomotiv sektörü açısından bir ilki daha gerçekleştirdik.

Yüzde 100 Ford Otosan mühendisliği ile bütün fikri ve sınai hakları tamamen bize ait olan, yeni nesil Ecotorq kamyon motorunun seri üretimini başlattık.

Sayın Cumhurbaşkanım,

Zamanında kapatılması düşünülen şirketimizde;

- Bugün itibariyle çalışan sayımız 12 bine ulaşmıştır.

- Zamanında 667 olan ihracat rakamımız, 335 bin seviyelerine yükselmiştir.

- Toplam ihracatımız pandemi öncesinde yaklaşık 6 milyar dolar, toplam ciromuz ise yaklaşık 7 milyar dolar seviyesine erişmiştir.

Şu anda Ford Otosan, Avrupa’daki en büyük ticari araç üretim üssüdür ve güçlü bir küresel aktör haline gelmiştir.

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Koç Topluluğu ve Ford arasındaki karşılıklı güvene dayanan köklü ortaklığın simgesi olan Ford Otosan, “ilk”leri başarmaya ve değer üretmeye devam ediyor.

• Bugün bir aracı sıfırdan, motoru da dâhil olmak üzere; komple tasarlayacak, geliştirecek ve üretecek yetenek ve altyapıya sahip tek kurumuz.

• Son 6 yıldır hem mal hem de mühendislik hizmetleri ihracatında Türkiye şampiyonuyuz.

• Ford Otosan mühendisleri tarafından geliştirilen ve Eskişehir fabrikamızda üretilen F-MAX, 2019 senesinde Avrupa’da “Uluslararası Yılın Kamyonu” ödülünü kazanmıştır.

• Kocaeli’de ürettiğimiz Türkiye’nin ilk hibrit elektrikli ticari aracı Custom “2020 Uluslararası Yılın Ticari Aracı” ödülüne layık görülmüştür.

• Kısacası, Türk mühendisleri ve işçisinin kabiliyetleri sayesinde bayrağı en yüksekte taşımanın gururunu yaşıyoruz.

Detaylarını birazdan Sayın Cumhurbaşkanımızdan dinleyeceğimiz yeni yatırımımızla, Kocaeli Fabrikalarımız Türkiye’nin - batarya dahil - ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi haline gelecek.

Özellikle belirtmek isterim ki; pandeminin yarattığı belirsizlik ortamında ve herkesin yatırımdan uzak durduğu bir dönemde, tarihimizin en büyük otomotiv yatırımını yapıyor olmak Topluluğumuzun ve ortağımız Ford Motor Company’nin ülkemize olan inancının en büyük ispatıdır.

10 yıl sürecek bu yatırımı ileriye dönük stratejik bir hamle olarak görüyoruz. Ortaya çıkacak büyük katma değerin yanı sıra, oluşturacağımız ekosistemle de Memleketimizin otomotivdeki rekabet gücünün önemli ölçüde artmasına hizmet edecek olmak bizleri onurlandırıyor.

Bu vesileyle, asırlık iş ortağımız Ford Motor Company’e; Ülkemize ve Koç Topluluğu’na duyduğu güven, uzun vadeli bakış açısı, bugüne kadar yaptığı eşsiz katkı ve yatırımlar nedeniyle teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Kıymetli Konuklar,

Sözlerime son verirken, Bu tarihi günde uluslararası iş alemine de bir çağrıda bulunmak istiyorum.

Türkiye, tarihsel birikimi, yetişmiş insan kaynağı, Ar-Ge kabiliyetleri, ekonomik potansiyel, eşsiz jeostratejik konumu ve teşvik sistemiyle dünyanın önemli fırsatlar sunan ülkelerinden biridir.

Türkiye’yi kısa dönemli analizlerle anlamaya çalışmak büyük bir yanılgıdır. Uzun vadede bu ülkeye yatırım yapan herkes kazanır.

Ekonomimizin en zor dönemlerinde dahi, bu ülkeye yatırım yapmaktan çekinmeyen Topluluğumuzun ve bize güvenen uluslararası ortaklarımızın başarısı herkese ilham vermelidir.

Biz Koç Topluluğu olarak, bu güne kadar olduğu gibi, var olduğumuz müddetçe, ülkemize güvenmeye ve ülkemizle birlikte büyümeye devam edeceğiz!

Azmimizi de gücümüzü de, ülkemizden alıyoruz!

Dünyada değişimin giderek hızlandığını, belirsizliklerin arttığını, rekabetin zorlaştığını ve dolayısıyla gidecek daha çok yolumuzun olduğunu biliyoruz.

Ama, zorluklar sadece coşkumuzu ve inancımızı arttırır!

Yeni yatırımımızın ülkemize, otomotiv sektörümüze hayırlı uğurlu olmasını diliyor, sayın Cumhurbaşkanımıza ailem, Topluluğumuz ve ortağımız adına bir kere daha şükranlarımı arz ediyorum.

Sağ olun, var olun, herkesi en derin saygılarımla selamlıyorum.