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İşte ambalajın yıldızları

ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, “Yarışmamızda başarıya ulaşan öğrencilerimiz WPO-Dünya Ambalaj Örgütü'nün düzenlediği WorldStar Student ile APF-Asya Ambalaj Örgütü'nün düzenlediği AsiaStar Yarışmalarına katılma şansı elde ederek bu yarışmalarda dünya derecesi alabilmek için yeniden yarışabiliyorlar" dedi.

İşte ambalajın yıldızları
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Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı katkısıyla, Reed TÜYAP işbirliğinde düzenlenen 17. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2021’in finale kalan projeleri belli oldu. Türkiye’de tasarım eğitimi alan öğrencilerin ambalaj tasarımı alanına da yönelmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmada 92 öğrenci projesi arasından 18 proje finale kalmaya hak kazandı. ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, “Geçen sene 16. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması’nda dereceye giren 16 öğrenci projesi Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından her yıl düzenlenen WorldStar Student’ta yarışarak toplamda 19 farklı ödül kazandı. Bu yıl için de genç tasarımcılarımızın vizyonuna güveniyor ve sonuna kadar destekliyoruz” dedi.

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı katkısıyla, Reed TÜYAP işbirliğinde düzenlenen 17. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2021’in finale kalan projeleri belli oldu. Türkiye’de tasarım eğitimi alan öğrencilerin ambalaj tasarımı alanına da yönelmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmaya 18 farklı üniversitenin Grafik ve Grafik Tasarım, Görsel İletı̇şı̇m Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Endüstriyel Tasarım Bölümleri’nden 92 öğrenci projesi başvuru yaptı. Online olarak yapılan ve 2 gün süren 11 jüri üyesinin yer aldığı Seçici Kurul toplantısında titizlikle yapılan değerlendirme sonrasında 18 proje finale kalmaya hak kazandı.

Yarışmada ilk üç sırayı alan projelerin, mansiyon ve sertifika ödülleri 20 Ekim 2021 tarihinde Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı’nın açılış gününde açıklanacak. Birinciye 6 bin TL, ikinciye 4 bin TL, üçüncüye ise 3 bin TL para ödülü verilecek. Mansiyon alan üç öğrenci ise 1.500 TL ile ödüllendirilecek. Ayrıca yarışmada ilk üçe giren öğrenciler, para ödülünün yanı sıra öğrenim hayatları boyunca yılda 12 ay karşılıksız ASD & TÜYAP Öğrenim Bursu almaya hak kazanırken, projeler fuar boyunca özel olarak hazırlanacak alanında sergilenecek.

Sonuçları değerlendiren ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, “Yarışmamızda başarıya ulaşan öğrencilerimiz WPO-Dünya Ambalaj Örgütü'nün düzenlediği WorldStar Student ile APF-Asya Ambalaj Örgütü'nün düzenlediği AsiaStar Yarışmalarına katılma şansı elde ederek bu yarışmalarda dünya derecesi alabilmek için yeniden yarışabiliyorlar. Geçen sene 16. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması’nda dereceye giren 16 öğrenci projesi, Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından her yıl düzenlenen WorldStar Student’ta yarıştı ve 1 Altın ödül, 1 Bronz ödül, 1 Pazarlama Altın ödülü, 1 Pazarlama Bronz ödülü, 1 Sürdürülebilirlik Gümüş ödülü ile 4 Mansiyon ödülü kazandılar. Ayrıca yarışmanın sertifika ödülü ise 10 Türk projesine giderek toplamda 19 ödül Türkiye’nin oldu. Bu yıl da aynı başaranın devamının geleceğinden eminiz. Genç tasarımcılarımızın vizyonuna güveniyor ve sonuna kadar destekliyoruz.” dedi.

İşte finale kalan projeler;

PROJE ADI

KAZANAN ÖĞRENCİ(LER)İN ADI SOYADI

PROJE KATEGORİSİ

ÜNİVERSİTE

BÖLÜM

4'lü Çay Bardağı Ambalajı

PELİN UZUN

Karton Kutu ve Oluklu Mukavva

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI

Ampul Ambalaj Tasarımı

ATAHAN GÖKTÜRK GÜNER

Yenilikçi Ambalaj

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİYEL TASARIM

Air//Tooth Paste

BURCU ALEYNA BAYINDIR

Kişisel Bakım ve Kozmetik

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI

Choccomoon

FEYZA TÜNTAŞ BİLEN /
ŞENNUR PİŞMAF

Özel Bir Hediye

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI

Cutton

KÜBRA NUR ŞAHİN

Kişisel Bakım ve Kozmetik

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİYEL TASARIM

Doritos Cips Kutusu

HATİCE EĞERCİOĞLU

Karton Kutu ve Oluklu Mukavva

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİYEL TASARIM

Eyeliner / Şablonlu Stand İkincil Ambalaj

ZEYNEP YARAR

Kişisel Bakım ve Kozmetik

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİYEL TASARIM

Fix-Kid Çocuk Vitamin Ambalajı

RABİA ARDANUÇ

Tıbbi Ürün Ambalajı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİYEL TASARIM

Günlük Ped Ambalajı

ELİF ERSÖZ

Kişisel Bakım ve Kozmetik

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİYEL TASARIM

Hasat

ELİF ERKMEN

Grafik Tasarım

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİYEL TASARIM

Katlanır Bardak Kahve Ambalajı

RÜMEYSA ARSLAN

Yenilikçi Ambalaj

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERİSTESİ

ENDÜSTRİYEL TASARIM

Kullan-At Sıkma Torbalı Krem Şanti ve Kutu Tasarımı

BETÜL ÇAKIR

Yenilikçi Ambalaj

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI

Mookie

BERKE ALİ ALTUNAY

Yenilikçi Ambalaj

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİYEL TASARIM

NİVEA Makyaj Temizleme Suyu+Pamuğu

MERVE ÇETİN

Kişisel Bakım ve Kozmetik

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİYEL TASARIM

Pizza Kutusu- Eskiye Yenilik Lazım

AYŞEN SEVİNÇ

Grafik Tasarım

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ

GRAFİK TASARIMI

PYNE Hand Wash

ÖMER TAHA DÖVER

Kişisel Bakım ve Kozmetik

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİYEL TASARIM

The Dip of Churros

BEYZA NUR KARACA

Geleneksele Dönüş

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİYEL TASARIM

ZebraVİT

EKİM GÜNEY ÖZTÜRK

Tıbbi Ürün Ambalajı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİYEL TASARIM

*Kazanan projeler, proje adına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Hakkında

Türkiye'deki önemli ambalaj sanayicilerini bünyesinde bir araya getiren ASD, 1992 yılında 39 ambalaj üreticisi tarafından kuruldu. Ağustos 2021 itibariyle 230 üyesi bulunan ASD’nin amacı; Türkiye ambalaj sanayinin gelişmesine katkıda bulunmak, sektöre kimlik kazandırmak, ulusal ve uluslararası platformlarda sektörün temsil edilmesini sağlamak, üyeleri arasında birlik beraberlik ve dayanışmayı sağlamak, güçlendirmek ve daimi kılmaktır.

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17. Ambalaj TasarımıAmbalaj TasarımıUlusal Öğrenci YarışmasıAmbalaj Sanayicileri DerneğiASD Başkanı Zeki SarıbekirZeki Sarıbekir
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