İşte ambalajın yıldızları

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı katkısıyla, Reed TÜYAP işbirliğinde düzenlenen 17. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2021’in finale kalan projeleri belli oldu. Türkiye’de tasarım eğitimi alan öğrencilerin ambalaj tasarımı alanına da yönelmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmada 92 öğrenci projesi arasından 18 proje finale kalmaya hak kazandı. ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, “Geçen sene 16. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması’nda dereceye giren 16 öğrenci projesi Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından her yıl düzenlenen WorldStar Student’ta yarışarak toplamda 19 farklı ödül kazandı. Bu yıl için de genç tasarımcılarımızın vizyonuna güveniyor ve sonuna kadar destekliyoruz” dedi.

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı katkısıyla, Reed TÜYAP işbirliğinde düzenlenen 17. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2021’in finale kalan projeleri belli oldu. Türkiye’de tasarım eğitimi alan öğrencilerin ambalaj tasarımı alanına da yönelmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmaya 18 farklı üniversitenin Grafik ve Grafik Tasarım, Görsel İletı̇şı̇m Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Endüstriyel Tasarım Bölümleri’nden 92 öğrenci projesi başvuru yaptı. Online olarak yapılan ve 2 gün süren 11 jüri üyesinin yer aldığı Seçici Kurul toplantısında titizlikle yapılan değerlendirme sonrasında 18 proje finale kalmaya hak kazandı.

Yarışmada ilk üç sırayı alan projelerin, mansiyon ve sertifika ödülleri 20 Ekim 2021 tarihinde Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı’nın açılış gününde açıklanacak. Birinciye 6 bin TL, ikinciye 4 bin TL, üçüncüye ise 3 bin TL para ödülü verilecek. Mansiyon alan üç öğrenci ise 1.500 TL ile ödüllendirilecek. Ayrıca yarışmada ilk üçe giren öğrenciler, para ödülünün yanı sıra öğrenim hayatları boyunca yılda 12 ay karşılıksız ASD & TÜYAP Öğrenim Bursu almaya hak kazanırken, projeler fuar boyunca özel olarak hazırlanacak alanında sergilenecek.

Sonuçları değerlendiren ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, “Yarışmamızda başarıya ulaşan öğrencilerimiz WPO-Dünya Ambalaj Örgütü'nün düzenlediği WorldStar Student ile APF-Asya Ambalaj Örgütü'nün düzenlediği AsiaStar Yarışmalarına katılma şansı elde ederek bu yarışmalarda dünya derecesi alabilmek için yeniden yarışabiliyorlar. Geçen sene 16. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması’nda dereceye giren 16 öğrenci projesi, Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından her yıl düzenlenen WorldStar Student’ta yarıştı ve 1 Altın ödül, 1 Bronz ödül, 1 Pazarlama Altın ödülü, 1 Pazarlama Bronz ödülü, 1 Sürdürülebilirlik Gümüş ödülü ile 4 Mansiyon ödülü kazandılar. Ayrıca yarışmanın sertifika ödülü ise 10 Türk projesine giderek toplamda 19 ödül Türkiye’nin oldu. Bu yıl da aynı başaranın devamının geleceğinden eminiz. Genç tasarımcılarımızın vizyonuna güveniyor ve sonuna kadar destekliyoruz.” dedi.

İşte finale kalan projeler;

PROJE ADI KAZANAN ÖĞRENCİ(LER)İN ADI SOYADI PROJE KATEGORİSİ ÜNİVERSİTE BÖLÜM 4'lü Çay Bardağı Ambalajı PELİN UZUN Karton Kutu ve Oluklu Mukavva ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI Ampul Ambalaj Tasarımı ATAHAN GÖKTÜRK GÜNER Yenilikçi Ambalaj MARMARA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM Air//Tooth Paste BURCU ALEYNA BAYINDIR Kişisel Bakım ve Kozmetik İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI Choccomoon FEYZA TÜNTAŞ BİLEN /

ŞENNUR PİŞMAF Özel Bir Hediye ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI Cutton KÜBRA NUR ŞAHİN Kişisel Bakım ve Kozmetik MARMARA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM Doritos Cips Kutusu HATİCE EĞERCİOĞLU Karton Kutu ve Oluklu Mukavva İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM Eyeliner / Şablonlu Stand İkincil Ambalaj ZEYNEP YARAR Kişisel Bakım ve Kozmetik MARMARA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM Fix-Kid Çocuk Vitamin Ambalajı RABİA ARDANUÇ Tıbbi Ürün Ambalajı İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM Günlük Ped Ambalajı ELİF ERSÖZ Kişisel Bakım ve Kozmetik MARMARA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM Hasat ELİF ERKMEN Grafik Tasarım ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM Katlanır Bardak Kahve Ambalajı RÜMEYSA ARSLAN Yenilikçi Ambalaj BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERİSTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM Kullan-At Sıkma Torbalı Krem Şanti ve Kutu Tasarımı BETÜL ÇAKIR Yenilikçi Ambalaj ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI Mookie BERKE ALİ ALTUNAY Yenilikçi Ambalaj İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM NİVEA Makyaj Temizleme Suyu+Pamuğu MERVE ÇETİN Kişisel Bakım ve Kozmetik MARMARA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM Pizza Kutusu- Eskiye Yenilik Lazım AYŞEN SEVİNÇ Grafik Tasarım HALİÇ ÜNİVERSİTESİ GRAFİK TASARIMI PYNE Hand Wash ÖMER TAHA DÖVER Kişisel Bakım ve Kozmetik İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM The Dip of Churros BEYZA NUR KARACA Geleneksele Dönüş İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM ZebraVİT EKİM GÜNEY ÖZTÜRK Tıbbi Ürün Ambalajı İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM * Kazanan projeler, proje adına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Hakkında

Türkiye'deki önemli ambalaj sanayicilerini bünyesinde bir araya getiren ASD, 1992 yılında 39 ambalaj üreticisi tarafından kuruldu. Ağustos 2021 itibariyle 230 üyesi bulunan ASD’nin amacı; Türkiye ambalaj sanayinin gelişmesine katkıda bulunmak, sektöre kimlik kazandırmak, ulusal ve uluslararası platformlarda sektörün temsil edilmesini sağlamak, üyeleri arasında birlik beraberlik ve dayanışmayı sağlamak, güçlendirmek ve daimi kılmaktır.