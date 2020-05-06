İşte Bahçıvan'ın ekonomi gazetecilerine verdiği yanıtlar

Türkiye’nin önde gelen bütün işadamlarının üye olduğu İstanbul Sanayi Odası (İSO) ekonomide geri dönüş planları için hazırlık yapıyor. Bu çalışmaların öncesinde İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ekonomi gazetecileri ile buluştu.

Buluşmanın soru cevap bölümünde Bahçıvan ilginç mesajlar verdi… İşte o suru ve cevaplar:

- PMI verileri açıklandı. İmalatta ikinci çeyreğin başında sert düşüş oldu. Bu düşüşe yönelik tedbirler var mı? Tedarik zincirindeki kopmalar söz konusu olabilir, şirketler neler yapmalı?

Erdal Bahçıvan - : Her ay açıkladığımız PMI, öncü göstergeler açısından ekonomiye, reel sektöre çok ciddi katkı yapıyor. Geçen aydan itibaren de PMI’da 10 tane sektör alt bandı veriyoruz. Sektörlerin de PMI’ını görmek ve izdüşümünü vermek son derece önemli. PMI Avrupa’da da 30’lar bandında. Türkiye’deki grafiğin dünya ile çok farkı yok. Sektör bandına bakınca, en çok etkilenen tekstil, en az etkilenen ise kimya ve gıda olarak görülüyor. Zaten üyelerimizle bire bir temas halindeyiz. Özellikle sektörel değerlendirme çalışması içinde rehabilitasyon döneminde kendileriyle dile getireceğiz. Ama şu anda bir reçete yazmayı çok erken buluyoruz. Talep eğrisinin nasıl gelişeceğini görmemiz lazım. Dünyanın gidişatını da görerek… Ekonomideki gelişmelerin de dar bantlı gelişeceğini göreceğiz. Şu anda çok güçlü birtakım öngörü boyutlu değerlendirme yapmayı erken ve riskli görüyorum.

- Yeni döneme fabrikalar nasıl hazırlanıyor? Bu dönemde darbeyi işçiler ve çalışanlar yedi. Üyeleriniz nasıl bir yol izledi?

Erdal Bahçıvan - En önemli konu başlığımız bu; üyelerimize yardımcı olmak adına. Güçlü bir firma ile birlikte, dünyadaki örnekleri de takip ederek, firmalarımız türlü koşullardaki tüm alt detaylarına inerek bir hazırlık çalışması yapıyoruz. Özellikle ihracat yapan firmalarımız da mal sattığı firmalardan hangi koşullarda çalışıyorsunuz diye sorulacak bu sertifikasyon sürecine girecek. Oda olarak bunun hazırlığını yapmak durumundayız. Sektör sektör değerlendirmek lazım.

Şalteri kapatanların kısa çalışma ödeneğine başvurduğunu görüyoruz. Tabii ki istihdamın korunması çok önemli. Ankara ile mart ayında görüşmemizin en önemli konusu buydu. Şu anda İstanbul sanayisi bu konuyu asla ve asla bir fırsat olarak görmüyor. Zorunlu izinle, kısa çalışma ödeneğiyle veya kendi imkanlarıyla devam ediyor ama işten çıkarma yok. Çünkü beşeri sermayemiz kolay kolay yetişmiyor. Sanayide çırağından ustasına kadar her çalışanımız belli bir zamanda yetişiyor. Şu anda herkes maksimum fedakarlık yapıyor.

- Sağlık alanında Türkiye büyük başarı gösterdi. Bu başarı hikayesini ekonomiye taşımak mümkün mü? En azından sağlık altyapısı Türkiye’de iyi bu noktada. Başka alanlarda yeni başarılar olabilir mi?

Erdal Bahçıvan - Kesinlikle bir fırsat… Türkiye’ye karşı herkeste bir hayranlık var. Bunun iyi şekilde kaymağını yemeliyiz. Elde etmiş olduğumuz PR’ın CDS’sine baktığımızda, şu anda 50- 60 falandır. Türkiye bu süreci ekonomik anlamda orta vadede sağlıklı ve doğru bir şekilde geçirirse bu işten de daha iyi çıkacağımızı göreceğiz. Tedarikçilerde Çin korkusu başladı. ABD, Avrupa’da Çine karşı nefreti görüyorsunuz. Türkiye farklı avantajlarına sahip. Birikmiş potansiyeli, tecrübeli iş gücü ve lojistik konumu var. Bunun ortalamasına baktığımız zaman Türkiye, Çin’e alternatif olan en önemli tedarik merkezi olmaya aday. Bunu doğru yöne yönlendirebilirsek, orta vadede olumluya dönüşebilir. Bir de dünyanın paranın bol olduğu döneme gireceğiz. Bu rehabilitasyon sürecini doğru yönetirsek bu paranın akmaması için sebep yok.

Bu süreçte sizin üyelerinizin önerileri, bu bir ay içindeki tecrübelere yansıyacak mı? Yeşil ekonomi için de var mı? Meslek liselerinde yaşanan bürokratik sıkıntılar konusunda ne düşünüyorsunuz?

Erdal Bahçıvan - Pratiklik ve dinamiklik anlamında Ankara’ya götürdüğümüz en hızlı konulardan biri… Meslek komitelerimizle, üyelerimizle birlikte hazırlanacak bu raporlar… Akademik bir rapor değil. Ortak bir sinerjinin çıkacağını düşünüyoruz. Yeşil ekonomi çok önemli, evrilecek noktalardan biri bu. Bu dönemde dünya insanı tarımın önemini daha iyi hissetti. Gıda olmadan hiçbir şey olmuyor. En çok neyi öngörüyorsunuz diye sorarsanız? İstanbul’dan hatırı sayılır bir göç alacak. Şöyle düşünüyorum; olası depremin daha az hasarlı olması için Allah bize koronayı gönderdi. İstanbul’dan farklı şekillerde insanların doğduğu yere göç olabilir.

- KDV sisteminin güncellenmesinden, kökten reforma tabi tutulmasından bahsetmiştiniz daha önce. Gerekçeleri nelerdir?

Erdal Bahçıvan - KDV konusu 1980’li yıllarda hayatımıza girdi. Önce tüketici vergisi dendi. KDV, AB tarafından kazıklanmış bir vergi modeli. Çünkü bir üretim vergisi. Açık şekilde söylüyorum. Finansman gibi pahalı ve zor olan bir enstrümanı KDV ile devlete fon olarak çekiyorsunuz. Sanayiden KDV yoluyla vergi transferi adı altında bir fon transferi yapılıyor. Bu kadar desteklenmesi gereken bir sektör, bir fon sağlıyor. Bu vergi, adeta geri dönmeyen bir şekilde sizden çekiliyor ve uzun yıllar geri ödenmeden devlet kasasında kalıyor. Yatırım yaparken KDV, alırken KDV… Maliye’nin hoşuna gitti tabi bu. Batı bunu nasıl yapıyor, tüketici vergisi olarak yapıyor. Özetle; direkt satış ya da tüketici vergisi olarak dönüşmesini istiyoruz.

- Ekonomik eylem planınız nedir? İşyerlerinin açılmasıyla sanayi ile hemen bir talep olmayacak. Hükümetten beklentiler?

Erdal Bahçıvan - Bu konunun evrelere ayrılmasının gerekli olduğuna inanıyoruz. Çünkü kamunun kaynakları sınırsız değil. Türkiye’nin en önemli sorunu kaynaklarını doğru kullanmamak. Bu dönemde gerçek anlamda ihtiyaçların belirlenmesi gerekiyor. İyi ölçümlenmesi, iyi tespit edilmesi gerekiyor. Bundan sonra sektör sektör analizin çok daha kuvvetli yapılması hem kısa hem orta vadeli ve asıl uzun vadeli planın yapılması gerekiyor. Kaynakları doğru kullanmama nedeniyle birçok problemi yaşıyoruz. İhtiyaçlar doğru tespit edilmediği zaman ekonomiye verilecek zarar daha büyük olur. İyi tespit edilmesi, değerlendirilmesi gereken döneme giriyoruz.

- Mücbir sebeple ilgili bir çağrınız oldu. Ona sanki olumlu yanıt gelmedi. İSO üyeleriniz arasından benim ihtiyacım yok kısa çalışma ödeneği istemiyorum diyen kaç şirket oldu.

Erdal Bahçıvan - Bu konuyu dile getiriyorum. Bu konuyu anlattım, dinlendim ama Ankara’nın farklı nedenleri dolayısıyla bu konu gündeme gelmedi. Bu dönemde doğru değerlendirmeler yapılmayınca, kaynaklar doğru kullanılmayınca, insanlar haksızlığa düştüğünü düşünürse, bu tür dönemlerde insanların psikolojini düzeltmek kolay olmuyor. İSO’nun 20 bini aşkın üyesi var. Yüzde 60-65 oranında kısa dönem çalışmasına başvuru var.

- Önümüzde en riskli gördüğünüz şey? Banka- sanayi ilişkisi ve KDV alacaklarının teminat olarak görünmesi için neler söylersiniz?

Erdal Bahçıvan - Öngörü noktasında dünyada örneği yaşanmadığı için tam olarak şöyle olur diyemiyoruz. Ne aşırı iyimser ne de aşırı kötümser olarak bakabiliriz. Yaşayarak göreceğiz. Bir de asıl önemlisi tüketici bunu nasıl görecek. Bunu bir laboratuvar olarak görüyoruz. Bu simülasyonu olmayan bir dönem. Kabul edelim ki bu dünyada da aynı. Yalnız Türkiye’de değil, dünya insanlarının nasıl yaşatılacağı çok önemli. Doğru kullanırsak son derece heyecanlı bir dönem. Her şeyin başı sağlıklı bir şekilde bu dönemi atlatmak. Dua edelim, ülkemiz bu yakalamış olduğu ivmeyi bozmasın.

Bankalara gelince, KGF kaynaklı krediler kamu bankaları eliyle firmalarımıza destek olarak sağlandı. İyi ki KGF’yi Türkiye’nin hayatına sokmuşuz. Özel bankalar da ilk başta işin dışındaydı ancak son 10 günde topa girdiklerini görüyoruz. Bankalar bizi anladığını söylüyor ama farklı bankaların bize nasıl davrandıklarını gördüğümüz zaman bu kez de onların bizi yeterince anlamadıklarını düşünüyoruz. Ama yine de son 10 gündür olumlu bir yaklaşım var.

- Sektör değerlendirmesi yaparsak, Çinden boşalan talebi en hızlı dolduracak sektör nelerdir?

Erdal Bahçıvan -:Çin’den Türkiye’ye geçecek tedariki uzun vadeli olarak görüyorum. Bunlar için doğru stratejiyi ve doğru zamana ihtiyacımız var. Şu anda sektör vermek istemiyorum ama bu Çin gerginliği ve antipatisi olarak tabir ettiğimiz, yani Batı toplumunun Çin alerjisi var. Çin’e alternatif arayacaklarsa bu neden Türkiye olmasın diye düşünüyorum ama bu uzun zamanda olacağını düşünüyorum.

Ne zaman sanayide çalışma düzenine geçilebileceğine dair öngörünüz var mı? İSO 500 firmaların borçluluk oranlarını vurguluyorsunuz. Borçluluk sorunu önümüzdeki dönemde hangi boyutta olabilir?

Erdal Bahçıvan - İSO 500 araştırmasının sonuçlarını malum sebeplerden dolayı Temmuz 15’i gibi açıklayacağız. Sanayicilerimizde mayıs ayı ile birlikte çalışma arzusu olduğunu duyuyoruz ama mayısta bayram çok var. Ramazan Bayramı, 1 Mayıs, 19 Mayıs… O nedenle başlamak isteyenler de bayramların sekteye uğratmasından dolayı çok başlamıyorlar ama ufak ufak hazırlıklar var. İç piyasadaki perakendenin seyri burada önemli. Herkes fabrikasını üretimini özlemiş. Ama haziran herhalde üretime başlayacağını çarkların dönemeye başlayacağını düşünüyorum.

Borçluluk ise yılların sorunu. Şu anda faiz maliyetlerinin daha az olması daha iyi bir durum. Borçluluk eskisi kadar dert olmayan bir dönem. Maliyetler nispeten daha düşük seyrederse ben borçluluğun bir derece daha tolere edileceğini düşünüyorum.

- Talep eğrisi bir anda toparlanmaz. Nakit akışı nasıl yönetilir?

Erdal Bahçıvan - Dünyadan Türkiye’ye akacak yeterli kaynak var. Türkiye geçmişte de öyle ya da böyle hem borç ödeme sadakati hem reel ekonomisinin çok iyi olması hem de dinamik nüfusu gibi nakit bulabilme referansları taşıyor. Ben orta vadede doğru politika ve stratejilerle kaynak çekmesi noktasında büyük zorlukla karşılaşmayacağını düşünüyorum. Önemli olan kaynak kullanımının doğru kullanımı. Türkiye’nin odaklanması gereken konu doğru ve bize katma değer yaratacak Çin’e alternatif olacak, cari açığımızı düşürecek işlerinin olması. Biz doğru işler yaparsak o kaynaklar Türkiye’ye gelir. Şirket görüşmeleri devam ediyor. Bu ülkeye duyulan güven için önemli. Birkaç işlem var işleme yakın.

Para politikaları sanayiye ne kadar destek veriyor. Yükselen enflasyon nasıl yorumlanabilir?

Erdal Bahçıvan - Merkez Bankası’nın Türkiye’nin en nitelikli ve marka değeri yüksek olan kurumu olduğunu her zaman söylüyoruz. Bugün de Merkez Bankasının bu süreci bence doğru analiz ettiğine dair inancımızda bir eksiklik yok. Alınan sürece dair yöntemler tabii ki farklılıklar olabilir. Sanayi bakış açısında Merkez Bankasının politikalarının son dönemde pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Enflasyon ile ilgili olarak, önümüzdeki aylarda dışardan gelen petrol gibi ithalat kalemlerinde enflasyonla ilgili avantaj yaşanacak. Farklı emtia fiyatları ile ilgili de talebin de düşecek olması enflasyonu aşağı yönlü baskılayacaktır. Tarımda da güzel haberler var. Bu sene bolluk senesi olacak gibi görünüyor.

- Kendi şirketinizde durum nedir? Spor yaptınız mı? Dünyanın sadece FED’in ağzına bakması bütün ülkeler açısından risk değil mi?

Erdal Bahçıvan - Çok şükür bu süre boyunca fabrikadaki tüm ekibimiz yaptıkları işin sorumluluğunda. Tabii inekler de korona tanımıyor. Çok şükür hastalıkla ilgili sıkıntı olmadı. Teknolojinin de imkanlarıyla bugüne kadar geldik. Süt dengesini buluyor.

İSO genel sekreterliği 7/24 çalışıyorlar. Biz odaya gitmeden bizimle iletişim halindeler. Evde çalışmak ofise gidip gelmekten daha yoğun. İnsanlarla çok daha fazla konuşmak gerekiyor. Henüz daha berbere dokunmadık. Herhalde ilk uğrayacağım yerlerden biri olacak.

Para politikasına gelince, teknolojik para dönemine gidiyor gibiyiz. Paranın tüketim alışkanlığını da yönetmek lazım. Elektronik paralar nereye evrilecek? Yeni neslin paraya olan alışkanlığı tüketim eğrisi bizim jenerasyondan çok daha farklı olacak. Kaynak noktasında da alıştığımız kaynaklar dışında farklı kaynaklar görebileceğiz.

Dolara ilişkin yorum alsak?

Erdal Bahçıvan - Tabii ki dolar, Türk insanının bırakın sanayiciyi, köylüsünün de şehirlisinin de Türkiye’de en çok takip ettiği konu. Dolar stresi iyi bir stres değil. Dünya ile ilgili dünya korumacılık ile tanıştı ve bundan sonra pandemi sonrası yeni bir korumacılık olabilir mi? . Teknoloji hayatımıza o kadar güçlü girdi ki bu kadar hayatımıza giren teknoloji geri döndürmek kolay değil. Teknoloji ile korumacılığın yıkılacağını düşünüyorum. Hayat durmadıysa hakikaten teknolojik altyapımızın güçlü olmasından kaynaklıdır. Teknolojiyi geri döndürmük mümkün değil. İnsanların hayatında her geçen gün artan hızda olduğu müddetçe teknoloji kazanacak.