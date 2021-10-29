İşte deri sektörünün ödüllü markaları

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB), 2020 yılının 310 başarılı firmasını “İhracatta Fark Yaratanlar” töreniyle ödüllendirdi. T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, deri sektöründeki dijitalleşme atağına vurgu yaparak turkishleather.com’un önemli bir portal ve Türk ihracatçısının B2B’de yabancı alıcılara nasıl ulaştığının büyük bir göstergesi olduğunu söylerken, TİM Başkanı İsmail Gülle Türk deri sektörünün 200’den fazla ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla tüm dünyada markalaştığını vurguladı. İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak ise deri sektörü ihracatına katkı sunan sektör temsilcilerini tebrik ederek sektör olarak ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edeceklerini aktardı.

İDMİB, Türk deri sektörüne yön veren ihracatçıları “İDMİB İhracatta Fark Yaratanlar” töreniyle ödüllendirdi. Sektörün 2020 yılı içerisinde gerçekleştirdiği 1 milyar 350 milyon dolarlık ihracata katkı yapan firmaların ödüllendirildiği gecede İDMİB; platin, altın, gümüş, bronz ve özel ödül kategorisinde 182 firmayı ödüllendirirken, 128 ihracatçıya da başarı sertifikalarını sundu.

E-TİCARET DERİ SEKTÖRÜ İÇİN FIRSATLAR SUNUYOR

Ödül töreninde bir konuşma gerçekleştiren T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, “Deri sektörümüzün ihracatı 1,4 milyar dolar civarında. Gideceğimiz çok yol var. Başkanımızın yapmış olduğu değerli çalışmaları gördük. Turkishleather.com önemli bir portal. Aynı zamanda Türk ihracatçısının B2B’de yabancı alıcılara nasıl ulaştığının büyük bir göstergesi. Elektronik ticaret deri sektörümüz, ayakkabı sektörümüz için fırsatlar sunan başka bir konu. Çünkü dünya bu yöne ilerliyor.” dedi.

DERİ SEKTÖRÜ LİDER SEKTÖR OLMAYA ADAY

Ödül töreninde konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Deri sektörü tarihi birikimiyle, sektörel tecrübesiyle Türkiye’nin tanıtımında lider sektörlerden biri olmaya aday. Son 2 senede, küresel tedarik zincirlerindeki kırılma, navlun fiyatlarındaki artışlar, konteyner krizi, ham madde noktasında yaşanan darboğaz gibi pek çok sorunla karşılaştık. Enerji tedarikinde yaşanan aksaklıklar, küresel enflasyon gibi meseleler de önümüzde duruyor. İhracat ailesi olarak, küresel ölçekte yaşanan bu sorunları herhangi bir bahane konusu yapmadan, ulusal ve sektörel düzeyde nasıl fırsatlar bulabiliriz, bu sorunları en doğru şekilde nasıl atlatırız düşünceleriyle çalışıyoruz. Çalışmalarımızın meyvelerini de çok şükür görüyoruz. Son 12 aylık dönemde ihracatımız 212 milyar doları aştı. Türkiye, ihracattan gelen olumlu rakamların etkisiyle yılın ilk çeyreğinde 21,7 büyüyerek dünyada en hızlı toparlanan ekonomilerden biri oldu.”

119 ÜLKEDEN 1300 YABANCI ALICI

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak, “Sektörümüz, pandemi öncesi yaşadığı sıkıntılara ilave olarak pandemiden en çok etkilenen sektör oldu. İnsanlar sokağa çıkamadı, seyahat edemedi, toplantılar, düğünler, törenler yapılamadı. İlk vazgeçilen ürünler bizim ürettiklerimiz oldu. Pandemide maalesef kapasite kullanım oranı en düşük sektör olduk. Bazı alt sektörlerimizde işler durma noktasına geldi. İhracatımız yüzde 20 daraldı. 26 sektör içerisinde son sıralara geriledik. Ancak sektörümüzde dünya rakamlarına baktığımızda benzer hatta daha yüksek düşüşler görüyoruz. Süreçte satış ve pazarlama şekilleri değişti. Dijitalleşme ve e-ticaret öne çıktı. Biz de bu sürece uygun tedbirler almaya başladık. Turkishleather.com portalımız ocak ayında hayata geçti. 177 ihracatçı firmamız 7/24 açık dijital mağazalarında ürünlerini global alıcılara tanıtma fırsatı buluyor. 119 farklı ülkeden 1300’ü aşkın onaylı yabancı alıcı portalımıza kayıt oldu. Yine bu süreçte sektörümüzün e-ticaret kabiliyetini artırmak için Bakanlığımızın destekleriyle, Türkiye’nin ilk dijital Ur-Ge projesini hayata geçirdik. Ödül alan firmalarımızı tebrik ediyorum.” dedi.

2020’nin ikinci yarısından itibaren fiziki fuarları sektör STK’larıyla birlikte hayata geçirdiklerini vurgulayan Şenocak şunları aktardı: “Zorlu pandemi koşullarına, kısıtlamalara rağmen olağan üstü çabalarla fiziki fuarları ilk yapan sektör olduk. Üretim ve lojistik kaynaklı sorunlar nedeniyle global talepler ülkemize kaydı. Taleplerin kalıcı olmasını sağlamalıyız. Sektörümüzü doğrudan ilgilendiren; yeşil dönüşüm, sosyal uygunluk, karbon ayak izi ve Paris İklim Anlaşması gibi konuları planlama ve uygulama noktasında Bakanlığımızın desteklerine ihtiyaç duyacağız. Sanayi Bakanlığı ve yerel yönetimlerle iş birliği halinde yeni üretim alanlarına ihtiyacımız var.”

I DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

5. METİN AYAKKABI VE TEKS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

6. LOTA AYAKKABI VE DERİ SAN. TİC. A.Ş.

7. MARMARA DERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

8. DEPAR GROUP AYAKKABI TEKS. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

9. DESA DERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

10. ADESA MAĞ. TEKS. VE DERİ SAN. TİC. A.Ş.

PLATİN ÖDÜLLER

11. YAKUPOĞLU TEKSTİL VE DERİ SAN. TİC. A.Ş.

12. ŞATO GİYİM AYAKKABICILIK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

13. ŞATO AYAKKABI VE DERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

14. ORJİN DERİ KONF. SAN. VE TİC. A.Ş.

15. ECRİN AYAKKABI VE DERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

16. İLERİ GİYİM SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş.

17. URGAN AYAKKABICILIK SAN. VE TİC. A.Ş.

18. BİRGİ BİRLEŞİK GİYİM İHR. DIŞ TİC. A.Ş.

19. DSD DERİ SANAYİCİLERİ DIŞ TİC. A.Ş.

ALTIN ÖDÜLLER

1. K.T DERİ TEKS. KONF. SAN. VE TİC. A.Ş.

2. PRİMA DERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

3. MUYA POLİÜRETAN KAUÇUK SAN. VE TİC. A.Ş.

4. UYGUNER DERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

5. AR LEDER KÜRK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

6. DANİ DIŞ TİC. A.Ş.

7. VİZYON DERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

8. MERGER AYAKKABI SAN. VE TİC. A.Ş.

9. ESTİLE AYAKKABI SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

10. CİHAN DERİ SAN. A.Ş.

11. CİHAN DERİ LTD. ŞTİ.

12. KARYOKA AYAKKABI SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş.

GÜMÜŞ ÖDÜLLER

1. MANU ATELIER DERİ ÜRÜNLERİ TEKSTİL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

2. SABIR ENDİCAN AYAKKABICILIK TİC. LTD. ŞTİ.

3. GÖRKEM BİLGİN AYAKKABI TİCARET LTD. ŞTİ.

4. ROS-TER TERLİK AYAKKABI İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

5. SÜED MOD DERİCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

6. DGS DIŞ TİCARET A.Ş.

7. GÜNDÜZ KÜRK SAN. VE TİC. A.Ş.

8. ALDERİ TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

9. PETEK SARACİYE SAN. VE TİC. A.Ş

10. KİMTEK DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

11. EGE DAMLA DERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

12. TURGUT KARDEŞLER DERİ VE AYAKKABI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

GÜMÜŞ ÖDÜLLER

13. LOUIS VUITTON ÇANTACILIK TİC. A.Ş.

14. UALABİ DERİ TEKSTİL TİC. A.Ş.

15. MYM DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

16. CARETTA DERİ KONF. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

17. TOPRAK KÜRK DERİ TEKS. İML. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

18. KARMEN DERİ ÜRÜN. SAN. VE TİC. A.Ş.

19. DİMA GIDA TEKS. DERİ İNŞ.MAD. TUR. OR. ÜRÜN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

20. ERKMAN DERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

21. ENSARİ DERİ KÜRK SAN. VE TİC. A.Ş.

22. ESDEMA TASARIM TEKSTİL AYAKKABI SANAYİ A.Ş.

23. ANATOMİK AYAKKABI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

24. TÜRKER AYAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

GÜMÜŞ ÖDÜLLER

25. UNİPEL DERİ ÜR. SAN. VE TİC. A.Ş.

26. İSKEFE DERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

27. PUNTO DERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

28. PASHA DERİ KONF. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

29. BİLKON DERİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

30. AYDEMİR DERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

31. ÖBAŞ AYAKKABICILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

32. NEBİ ENDİCAN GİYİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

33. MAPİ DERİ ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34. LEVİNSON DERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

35. CEA DERİ TEKS.SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.

36. KAVSAN AYAKKABI SAN. VE TİC. A.Ş.

GÜMÜŞ ÖDÜLLER

37. SELİNA KÜRK DERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

38. ABA DERİ SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

39. AKEL DERİ TEKS. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

40. SANDM AYAKKABI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

41. MAY DERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

42. DAVARCI KUNDURA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

43. ADİDAS SPOR MALZ. SATIŞ VE PAZ. A.Ş.

44. NADİR AYAKKABICILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

45. KAMPANA DERİ VE KÖSELE SAN. VE TİC. A.Ş.

46. ROVİGO DERİ GİY. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

47. VANEDA AYAKKABI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GÜMÜŞ ÖDÜLLER

48. GÖNLÜŞEN DERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

49. AKASYA AYAKKABI SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

50. DERLÜKS DERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

51. GÜÇLÜ DERİ TEKS. KİMYA TURZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

52. EREN DERİ KONF. SAN. VE TİC. A.Ş.

53. ÇETİNKAYA KÜRK DERİ KONF. TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

54. İMREN DERİ MAM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

55. CEVAHİR DERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

56. BERKEM KÜRK DERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

57. ADAMO DERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

58. ÖZİL AYAKKABI DERİ SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ÖZEL ÖDÜL

EN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT YAPAN FİRMA

LC WAIKIKI MAĞAZACILIK HİZM. TİC. A.Ş.

ÖZEL ÖDÜL

2020 YILINDA ÜYE OLUP EN ÇOK İHRACAT YAPAN FİRMA

MERGER AYAKKABI SAN. VE TİC. A.Ş.

ÖZEL ÖDÜL

2020 YILINDA (BİR ÖNCEKİ YILA KIYASLA) İHRACATINI EN

ÇOK ARTIRAN FİRMA

ŞATO GİYİM AYAKKABICILIK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ