İşte dünyanın en büyük meyvesi

Türkiye’de Verita tarafından market ve satış noktalarına sunulan Malezya'nın egzotik lezzetleri, Gastronometro'da düzenlenen bir etkinlikle tanıtıldı. Dünyanın en büyük meyvesi olarak bilinen Jackfruit, hem tadı hem de sağlık açısından faydaları ile özellikle Avrupa ülkelerinde popüler olarak tüketilen Yıldız Meyvesi, zengin içeriği ile doğal bağışıklık sistenim koruyucusu olan Pitaya, dengeli beslenme ve diyetin ayrılmaz parçası Ananas ve sağlıklı beslenme açısından gerekli temel besin maddelerini içeriğinde bulunduran mucizevi meyve Mangosten hem görüntüleri hem de sağlığa faydaları ile dikkat çekti.

Verita’nın ev sahipliğinde gerçekleşen Malezya meyveleri tanıtım davetine Malezya Büyükelçisi Dato Abdul Razak Abdul Vahab, Dubai Malezya Başkonsolosluğu'dan Tarım Bölümü Konsolosu Sayın Shahid Abu Bakar, İdeal Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Sayın S. Zeki Birincioğlu, Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli ile çok sayıda ithalatçı, distribütör ve perakendeci katıldı.

Davette Malezya Büyükelçisi Dato Abdul Razak Abdul Wahab, dünyanın en büyük meyvesi olarak bilinen yaklaşık 1 metre uzunluğa, 50 cm çapa ve 40 kilo ağırlığa ulaşabilen jackfruit meyvesinin kesilişini uygulamalı olarak göstererek, misafirlere ikram etti.

İki ülke arasındaki ticaret yüzde 50 artacak

Görsel şovu ve samimi tavırları ilgi gören Türkiye Malezya Büyükelçisi Dato Abdul Razak Abdul Wahab, Türkiye ve Malezya arasında resmi diplomatik ilişkilerinin 1964 yılında başladığını belirterek, iki ülke arasında yapılan yatırımların rakamsal değerleri hakkında bilgi verdi. Mart 2015 itibariyle Malezya'nın Türkiye'deki doğrudan dış yatırımlarının 844 milyon dolara ulaştığını söyleyen Büyükelçi, “Türkiye'nin Malezya'ya doğrudan dış yatırımı ise 127 milyon dolardır. Bu rakamın yakın gelecekte 200 milyon dolara ulaşacağını tahmin ediyoruz. Bu yılın ilk yarısında ise Malezya ve Türkiye arasındaki toplam ticaret hacmi yüzde 48 oranında artarak 2,92 milyar TL olmuştur.” diyerek 2018 yılında Malezya-Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması sayesinde iki ülke arasındaki ticaretin yüzde 50 oranında artarak 4 milyar lira olmasının beklendiğini söyledi.

2015 yılı ilk 6 aylık döneminde Malezya’dan Türkiye’ye yapılan ihracatta tarım ürünlerinin 313 milyon 586 bin lira ilk sıralarda yer aldığını kaydeden Malezya Başkonsolosluğu'ndan Tarım Bölümü Konsolosu Shahid Abu Bakar, “Bu yıl ilk 3 aylık dönemde tarım sektöründe Türkiye ve Malezya arasındaki ikili ticaret 741 milyon TL'lik bir hacme ulaşıldı. Malezya meyvelerinin bu hacimdeki payı ise 2.92 milyon TL.” dedi. Bu rakamların gelecek için önemli bir potansiyel olduğuna işaret eden ve 3 büyük hipermarket zinciriyle düzenledikleri Malezya Meyveleri Tadım Günleri için İstanbul'a geldiğini ifade eden Shahid Abu Bakar, “Malezya'nın tropikal meyvelerini Türk halkına tanıtmak istiyoruz. Bunun için de tadım aktiviteleri düzenleyerek, meyvelerimizin özelliklerini anlatıyoruz. Tüketicileri Malezya meyvelerinin benzersiz lezzeti ile tanıştırmak istiyoruz. Jackfruit gibi bazı meyvelerimizin görünümü hipermarkette görmeye alışık olduğunuzdan farklı olsa da Türk tüketiciler meyveleri tanıdıkça ve faydalarını öğrendikçe tercih etmeye başlıyorlar" diye konuştu.

36 ülkeden ithalat

Verita markasının yaratıcısı İdeal Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Birincioğlu ise, “Ülkemiz kendi yetiştirdiği meyveler dışında başka ülkelerde yetişen meyveler ve bunların bilinirliği konusunda son yıllarda önemli bir yol kaydetti. Biz Verita olarak Türk damak tadına uygun meyvelerin analizini yaparak 36 ülkeden ithalat yapıyoruz. Mevsim uygunluğuna göre bazı meyvelerin ülkemizde de yetiştirilmesi için gerekli yatırımları yaptık. Hedefimiz sağlık ve şifa açısından zengin tropikal meyveleri halkımızla tanıştırmak. Jackfruit, yıldız meyvesi, pitaya, ananas ve mangosten de bu meyvelerin en lezzetlileri ve şifalıları arasında yer alıyor. Bu meyveleri Malezya’dan ithal ediyoruz ve yaklaşık 150 kişilik ekibimizle tüm meyvelerimizde olduğu gibi en iyilerini seçip market ve manavlara sunuyoruz. Soğuk hava konteynırlarıyla gelen meyvenin ısı derecesi ve rutubeti kontrol altında tutuluyor. Meyve satışa çıkana kadar da o soğuk hava zinciri kırılmadan muhafaza ediliyor. Türk halkına geleneksel meyvelerimizin yanında yeni tatlar sunmak, keşfettirmek bize mutluluk veriyor” dedi.

Hem lezzetli hem sağlıklı

Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli ise davette misafirlerle, ilginç görüntüleri dikkat çeken ancak lezzetleri ile de ilgi gören Malezya’nın egzotik meyveleri Jackfruit, Yıldız Meyvesi, Pitaya, Mangosten ve Ananas’ın sağlığa faydaları hakkında önemli bilgiler paylaştı. Kümeli, Jackfruit’in içeriği ile yaşlanmaya karşı tek başına bir savaşçı vazifesi gördüğünü, Mangosten’in, Alzheimer’dan tüberküloza kadar birçok hastalığın tedavisinde öne çıktığını, Yıldız Meyvesi’nin, bulaşıcı hastalıklara karşı vücut direncini artırdığını, Ananas’ın, sindirimi kolaylaştırıcı özelliği ile yağ akımını hızlandırdığını ve Pitaya'nın da içeriğindeki C vitamini sayesinde hastalıklara karşı doğal bir kalkan görevi yaptığını ifade etti.

