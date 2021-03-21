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İşte dünyanın en mutlu ülkesi

Dünyanın en mutlu ülkesi açık ara Finlandiya ilan edildi. En mutsuz ülkeler ise sırasıyla Lesotho, Botswana, Ruanda, Zimbabwe ve Afganistan oldu. Araştırmada Türkiye ise 104'üncü sırada yer aldı.

İşte dünyanın en mutlu ülkesi
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Dünya mutluluk gününde dünyanın en mutlu ve mutsuzları yayınlandı. Dünyanın en mutlu ülkesi açık ara Finlandiya ilan edildi. En mutsuz ülkeler ise sırasıyla Lesotho, Botswana, Ruanda, Zimbabwe ve Afganistan oldu. Raporu hazırlayanlara göre ülkelerin üçte birinden fazlasında, koronavirüs salgınının da etkisiyle, bir önceki rapora göre negatif duygularda ciddi bir artık görüldü. 22 ülkede ise tam tersine vatandaşlar her şeyin daha iyi olduğu görüşünde. Birçok Asya ülkesi bir önceki rapora göre sıralamada yükseldi. Çin de 94. sıradan 84. sıraya yükseldi.

Raporun yazarlarından John Helliwell, "İnsanların kendi hayatlarıyla ilgili algısıyla kıyasladığımızda, hayat şartlarında aynı düzeyde bir olumsuz değişim görmedik, bu bizi için şaşırtıcı bir sonuç oldu" açıklaması yaptı:

"Bunu Covid-19 salgınıyla açıklayabiliriz. Pandemi herkes için ortak, dışarıdan bir tehdit olarak görülüyor ve daha geniş anlamda bir birliktelik, aynı şeyi hissetme hali yaratıyor."

Yazarlara göre Finlandiya'da insanların birbirlerine duyduğu karşılıklı güven çok yüksek çıktı; bu da pandemi döneminde hayatta kalmalarına ve daha fazla hayatın kurtarılmasına yardımcı oldu.

5,5 milyon nüfuslu İskandinav ülkesi, salgında Avrupa'ya göre çok daha başarılı bir seyir izledi. 70 bin civarında vaka görülen ülkede, Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre pandemi boyunca 805 kişi hayatını kaybetti. Yeni Zelanda ilk 10'a girebilen Avrupa dışındaki tek ülke oldu. Raporda Türkiye ise 1047üncü sırada yer aldı.

İşte en mutlu 10 ülke

1. Finlandiya2. Danimarka3. İsviçre4. İzlanda5. Hollanda6. Norveç7. İsveç8. Lüksemburg9. Yeni Zelanda10. Avusturya

En mutsuz 10 ülke

140. Burundi141. Yemen142. Tanzanya143. Haiti144. Malawi145. Lesotho146. Botswana147. Ruanda148. Zimbabwe149. Afganistan

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