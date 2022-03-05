İşte en çok ihracat yapan kadınlar

Türkiye’de kadın ihracatçı sayısının artması ve kadınların iş dünyasında daha etkin olması amacıyla birçok projeyi hayata geçiren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından ilk kez düzenlenen “İhracatın Güçlü Kadınları” ödül töreni Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Sn. Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Mustafa Varank’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törende başarılı kadın ihracatçılarımıza ve ihracat şampiyonu şirketlerimize ödülleri takdim edildi.

Ödül töreninde konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, “Kadınlarımız, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin birlik ve beraberliğinin, milli egemenliğinin, parlak geleceğinin lokomotif gücü ve teminatı olarak, üretim ve ihracatta çok önemli başarılara imza atıyor. Türkiye’yi daha güçlü ve müreffeh yarınlara taşımanın, Türkiye’yi “Dış Ticaret Fazlası Veren” bir ekonomiye ulaştırmanın, Türkiye’yi ilk 10 ekonomi arasına sokmanın altın anahtarı kadınlarımızın elindedir. Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, kadın girişimcilerimizi desteklemekten gurur duyuyoruz. Çünkü inanıyoruz ki ihracatla yükselen Türkiye'nin mimarı kadınlarımız olacaktır” dedi.

61 İhracatçı Birliği, 27 sektör ile 100 bini aşkın ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ülkemizde kadın ihracatçı ve girişimci sayısını arttırmak, iş dünyasında kadın istihdamını geliştirmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından ilk kez düzenlenen “İhracatın Güçlü Kadınları” ödül töreni ile başarılı ihracatçı kadınlarımız ödüllerine kavuştu. Kadın ihracatçılarımıza ve sektörel bazda en çok ihracat gerçekleştiren şirketlerimize ödülleri Cumhurbaşkanımızın eşi Sn. Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TİM Başkanı İsmail Gülle tarafından takdim edildi. Törende yaptığı konuşmada TİM Başkanı İsmail Gülle, dünyanın önde gelen ülkelerinden çok önce 1934'de seçme ve seçilme hakkını elde eden Türk kadınlarının, geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye’nin birlik ve beraberliğinin, milli egemenliğinin, parlak geleceğinin lokomotif gücü ve teminatı olarak üretim ve ihracatta çok önemli başarılara imza attığını dile getirdi.

Sürdürülebilir kalkınma mücadelesinde kadınlarımız vazgeçilmezdir

Ülkemiz kadınının özellikle son 20 yılda, meclisteki temsiliyet oranının yüzde 4,5'ten

yüzde 17,4'e yükselmesinin, kadınların ekonomik, kültürel ve sosyal olarak güçlendirilmesine yönelik atılan reformist adımların ayrıca kadınların iş dünyasındaki etkinliğinin sağladığı enerji ve motivasyonun Türkiye'yi dünya ekonomisinde ve siyasetinde öncelikli kılan sürecin en önemli sacayaklarından birini oluşturduğunu belirten TİM Başkanı İsmail Gülle “Kadınlarımızın eğitimli, meslek sahibi, güçlü ve bilinçli olduğu bir Türkiye, hedeflerine bir adım daha yaklaşmış bir Türkiye'dir. Bu nedenle, kadınlarımızın iş hayatında üstlendikleri öncü rol, Türkiye'nin ‘sürdürülebilir’ kalkınma mücadelesinin de vazgeçilmez unsuru konumundadır” dedi.

Kadınlarımızın cesareti ve olağanüstü özverisi bir ulusun yükselişini muktedir kıldı

Cumhuriyetin ilk yıllarında işgalden kurtulmuş, nüfusunun çoğunu savaşlarda kaybetmiş, en verimli çağlarındaki gençlerini yitirmiş, ihracat yapamayacak bir durumda olan, toplu iğne bile üretilemeyen ülke şartları içinde Anadolu’daki binlerce kadınının cesaretinin ve olağanüstü özverisinin bir ulusun yükselişini muktedir kıldığını ifade eden TİM Başkanı Gülle konuşmasını şöyle sürdürdü: “Sabiha Gökçen, Türk kadınına kanat olup göklere çıkararak bugünün kadınına ilham veriyor. Türkiye’nin ilk kadın filozofu ve romancısı Fatma Aliye, ilim dünyasına ışık tutuyordu. Medeni dediğimiz ülkelerden bile daha önce seçme ve seçilme hakkına kavuşan Türk kadınlarının istihdama katkısı kısa zamanda %46 seviyesine çıkıyordu. Anne oluyor, yeni nesiller yetiştiriyor bunun yanında tarlada, fabrikalarda çalışıyor ve o günlerin zorlu koşullarında dahi dış ticaret fazlası veren, bütçe fazlası veren Türkiye böyle ulvi bir mücadeleyle inşa ediliyordu.

“Sadece sanayide değil, siyasette, ticarette, bankacılıkta, adalette, sanatta, sporda ve daha birçok alanda kadınların Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin de ötesine taşımak adına verdiği çabaları dünya ayakta alkışlıyordu”.

Son 20 yılda kadın istihdamında ve ekonomiye katılımında büyük mesafeler kat ettik

Son 20 yılda hükümetin, sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektörün ortak çalışma ve projeleriyle, kadın istihdamında ve kadınların ekonomiye katılımında büyük mesafeler katedildiğini vurgulayan TİM Başkanı İsmail Gülle, “Bu dönemde, kadın profesörlerimizin oranı yüzde 24’ten yüzde 32’ye, kadınların işgücüne katılma oranı yüzde 26’dan yüzde 34’e çıktı. Türkiye, kadın ve erkek çalışanlar arasında maaş farkının en az olduğu ülkelerden biri. Ülkemizde en az bir kadın ortağı olan girişim sermayesi firma oranı yüzde 22’ye, kurucusu veya ortağı kadın olan startupların tüm startuplara oranı yüzde 14’e, işvereni kadın olan işletmelerin toplam işletmelere oranı yüzde 10’a ulaştı. Yönetim Kurullarında yer alan kadınların oranı yüzde 17’ye yükseldi ve kadın üye sayısı yüzde 5,3 oranında arttı. Çünkü uluslararası araştırmalar gösteriyor ki kadınların iş gücüne katılımı ailelerin, çalışanların ve toplumların yaşam standartlarını iyileştirmektedir” dedi.

Türkiye’yi ilk 10 ekonomi arasına sokmanın altın anahtarı kadınlarımızın elindedir

Uluslararası ticaretin milli gelire oranının yüksek olduğu ve küresel ticaretten yüksek pay alan ülkelerde kadınların ekonomiye katkısının daha yüksek olduğunu gördüklerini belirten TİM Başkanı İsmail Gülle, “Dolayısıyla, Türkiye’yi daha güçlü ve müreffeh yarınlara taşımanın, Türkiye’yi dış ticaret fazlası veren bir ekonomiye ulaştırmanın, Türkiye’yi ilk 10 ekonomi arasına sokmanın altın anahtarı kadınlarımızın elindedir” şeklinde konuştu.

Ocak ayında ihracat geçen yıla göre yüzde 17, şubat ayında ise yüzde 25 arttı

3 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifiyle yıllık dış ticaret rakamlarını kamuoyuyla paylaştıklarını dile getiren TİM Başkanı İsmail Gülle, Türkiye ekonomisi için tarihi bir günün gururunu yaşadıklarını, ihracat ailesinin kıymetli temsilcilerinin üstün gayret ve emekleri sonucunda yıllık 225 milyar dolar ihracat seviyesine ulaştıklarını söyledi. TİM Başkanı İsmail Gülle “ 2022 yılında da güçlü ihracat performansımız devam ediyor. Ocak ayında ihracatımız geçen yıla göre yüzde 17, şubat ayında ise yüzde 25 arttı. İlk iki ayda ihracatımız 37 milyar doları aştı. Hem saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın yıl başında belirlediği 250 milyar dolar hedefine hem de ‘Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye’ hedefine, ihracat ailesi olarak emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

TİM Başkanı İsmail Gülle “Bu hedeflere giden yolda kadınlarımızın rolünün çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu bilinç ve farkındalıkla TİM olarak, ‘Güçlü Kadın, Güçlü İhracat, Daha Güçlü Türkiye’ sloganıyla TİM Kadın Konseyi’ni kurduk. Konseyimiz, kadın ihracatçı ve girişimci sayısını arttırmak, iş dünyasında kadın istihdamını geliştirmek, daha fazla kadının sivil toplum kuruluşlarında temsil edilmesini sağlamak amaçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. 2020 yılının Aralık ayında, konsey üyelerimiz ile zat-ı alinize yol haritamızı ve projelerimizi arz etmiştik. O günden bu yana TİM Kadın Konseyimiz kısa sürede içerisinde önemli projelerin altına imzasını attı” diye konuştu.

İhracatımızın merkez üssü olan Dış Ticaret Kompleksi, Sıfır Atık Belgesi aldı

Sn. Emine Erdoğan’ın himayelerinde Sıfır Atık projesinin başladığını ve TİM Kadın Konseyinin de çevresel sorunların farkındalığıyla ‘İhracatta Sıfır Atık Projesi’ni başlattığını belirten TİM Başkanı İsmail Gülle “Çalışmalarımızın sonucunda, ihracatımızın merkez üssü olan Dış Ticaret Kompleksi, Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı. Atıkların ekonomiye kazandırılmasının yanı sıra personelimize de ‘Sıfır Atık Bilinçlendirme Eğitimi’ verdik. Üzerinde özenle çalıştığımız, TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planını ‘Dünyayı tüketmeden, dünya için üretmek’ sloganıyla hazırladık. Eylem planında belirlenen, 12 ana hedefimizden ilki olan TİM Sanayide Sürdürülebilirlik Bilim Komite’sini kurduk. Sürdürülebilirlik konusunda çalışmalarımızı sektörler özelinde de sürdürdük. Türk tekstil sektöründe kalıcı bir dönüşüm sağlanması ve Avrupa Yeşil Mutabakatı normlarına üst düzey uyum sağlanması adına Tekstil Sürdürülebilirlik Eylem Planı’nı hazırladık. Ayrıca bu ay içerisinde Tarım Sektörleri Sürdürülebilirlik Eylem Planımızı da açıklayacağız” dedi.

İhracatla yükselen Türkiye'nin mimarı kadınlarımız olacak

Çevresel projelerinin yanı sıra kadın ihracatçılar için gerçekleştirdikleri çalışmalardan bahseden TİM Başkanı İsmail Gülle, “Kadın ihracatçılarımıza yönelik olarak ticaret heyetleri düzenledik. 2019’da Hollanda’ya yönelik olarak düzenlediğimiz heyetle başlattığımız bu çalışmaya, pandemi döneminde de ara vermedik. Türkiye’nin ilk Kadın İhracatçı Sanal Ticaret Heyeti’ni Latin Amerika’ya ve Afrika’ya taşıdık. Bu kapsamda Şili, Peru, Kolombiya, Meksika Güney Afrika, Nijerya, Kenya ve Tanzanya Sanal Ticaret Heyetleri düzenledik. Women Export Talks etkinliklerimizde, ihracatımıza değer katan kadın ihracatçılarımız, tüm kadınlara ilham olacak başarı hikayelerini anlattı. Kadın Girişimci Tecrübe Programlarımızla, TİM-TEB Girişim Evlerinde 170 kadın girişimciye mentorlük verdik. Girişim Evlerimizdeki Kadın girişimcilerimiz, 60 Milyon lirayı aşkın yatırım aldı. Bununla beraber, Kuzey Kıbrıs’ta kadın ve genç girişimcilere yönelik eğitim programları gerçekleştirdik. Ayrıca ABD büyükelçiliği işbirliği ile ülkemizde ilk kez Kadın Tekno Girişimci programı düzenledik. Desteklediğimiz kadın girişimcilerimiz, bugün onlarca ülkeye ürün ve hizmet ihraç ediyor. Aralarında yeni nesil elektrikli bisiklet üreten de zeytin atıklarını geri dönüştürüp bio-plastik üreten de Türkiye’nin ilk ve tek yerli propolis tesisini kuran da var. Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak kadın girişimcilerimizi desteklemekten gurur duyuyoruz. Çünkü inanıyoruz ki ihracatla yükselen Türkiye'nin mimarı kadınlarımız olacaktır” dedi.

Kahraman kadın ihracatçılarımızı tüm ülkemiz tanısın, gurur duysun istedik

“Kadınlarımızın elinin değdiği yerde gül açar, bahçe olur, üretim olur ve en nihayetinde ‘İhracatla Yükselen Türkiye olur” diyen TİM Başkanı İsmail Gülle “Son dönemde, olimpiyat oyunlarında kadın sporcularımızın başarıları ve madalyaları ile gururlandık. Küresel salgınla mücadelede, Covid aşısını bulan Türk kadın bilim insanı Özlem Türeci ile gururlandık. Dünyanın en güçlü kadınları listesinde yer alan Türk kadınlarımızla gururlandık. Hem ekonomide, hem siyasette hem de dış politikada yepyeni bir mücadelenin içinde olduğumuz bu dönemde yatırımlarıyla, üretimleriyle, sağladıkları istihdamla, İhracatlarıyla ülkemize değer katan kahraman kadın ihracatçılarımızı tüm ülkemiz tanısın, gurur duysun istedik. Ve bugün huzurlarınızda başarılı kadın ihracatçılarımızı “Marifet iltifata tabiidir” diyerek ödüllendireceğiz” şeklinde konuştu.

İhracat kadınlarımızla, Türkiye ihracatla yükseliyor!

Bugünkü törenin bir mükâfatlandırma, gelecekle ilgili bir cesaretlendirmenin yanı sıra Türkiye ve dünyaya verilen bir mesaj olduğuna işaret eden TİM Başkanı İsmail Gülle sözlerini şöyle sonlandırdı: “Saygıdeğer Hanımefendinin himayelerinde ve huzurlarında olmamız da söz konusu mesajın gücünü büyütmektedir. Bugün aramızda bulunup bizlere şeref vermelerinden ötürü şükranlarımı arz ediyorum. Ayrıca, ihracat ailemize desteklerinden ötürü başta Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize şükranlarımı sunuyorum. İhracat kadınlarımızla, Türkiye ihracatla yükseliyor! ‘Dış ticaret fazlası veren Türkiye’ hedefimizi, kadınlarımızın azmi ve kararlılığıyla yakalayacağımıza yürekten inanıyorum”.

Sektörel bazda en çok ihracat gerçekleştirerek ödül alan kuruluşlar:

1- Çelik Sektörü: Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş.

2- Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri Sektörü: Şişecam Dış Tic. A.Ş.

3- Demir ve Demir Dışı Metaller Sektörü: Kibar Dış Ticaret A.Ş

4- Deri ve Deri Mamulleri Sektörü: TGS Dış Ticaret A.Ş.

5- Diğer Sanayi Ürünleri Sektörü: Polin Dış Ticaret A.Ş.

6- Elektrik ve Elektronik Sektörü: Vestel Ticaret A.Ş.

7- Fındık ve Mamulleri Sektörü: Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Tic. A.Ş.

8- Gemi ve Yat Sektörü: Sefine Denizcilik Tersane San. ve Tic. A.Ş.

9- Halı Sektörü: Erdemoğlu Dış Tic. A.Ş.

10- Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektörü: TGS Dış Tic. A.Ş.

11- Hizmet Sektörü: THY A.O.

12- Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamülleri Sektörü: OBA Food Gıda San. Tic. A.Ş.

13- İklimlendirme Sanayii Sektörü: BOSCH Termoteknik Isıtma San. ve Tic. A.Ş.

14- Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektörü: Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş.

15- Kuru Meyve ve Mamulleri Sektörü: Aydın Kuruyemiş Sanayi ve Tic. A.Ş.

16- Madencilik Ürünleri Sektörü: EKOM Eczacıbaşı Dış Tic. A.Ş.

17- Makine ve Aksamları Sektörü: Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.Ş.

18- Meyve Sebze Mamulleri Sektörü: Altunkaya İnş. Nak. Gıda Tic. A.Ş.

19- Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri Sektörü: Hayat Kimya Sanayi A.Ş.

20- Mücevher Sektörü: İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.

21- Otomotiv Endüstrisi Sektörü: FORD Otomotiv San. A.Ş.

22- Savunma ve Havacılık Sanayii Sektörü: Tusaş Türk Havacılık ve Uzay San. A.Ş.

23- Su Ürünleri ve Hayvansal Mamulleri Sektörü: KLC Gıda Ürünleri İth. İhr. ve Tic. A.Ş

24- Süs Bitkileri ve Mamülleri Sektörü: Çiçekçiler Birliği Dış Tic. A.Ş.

25- Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü: AK-PA Tekstil İhracat Pazarlama A.Ş.

26- Tütün Sektörü: British American Tobacco San. ve Tic. A.Ş.

27- Yaş Meyve ve Sebze Sektörü: Uçak Kardeşler Gıda Ser. San. ve Tic. LTD. ŞTİ.

28- Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü: Marmarabirlik

Türkiye geneli ihracat şampiyonu ilk 15 kuruluşlar:

1- Ford Otomotiv San. A.Ş.

2- Toyota Otomotiv San. Türkiye A.Ş.

3- Oyak-Renault Otomobil Fab. A.Ş.

4- Vestel Ticaret A.Ş.

5- Kibar Dış Tic. A.Ş.

6- Arçelik A.Ş.

7- TGS Dış Tic. A.Ş.

8- Tofaş Türk Otomobil Fab. A.Ş.

9- Türkiye Petrol Rafineleri A. Ş.

10- Mercedes-Benz Türk A.Ş.

11- Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş.

12- İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.

13- Bosch San. ve Tic. A. Ş.

14- BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A. Ş.

15- İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş.