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İşte Eylül'an reel getiri şampiyonu

Tüketici Fiyat Endeksi ile indirgendiğinde eylülde en fazla reel getiri avrodan elde edildi

İşte Eylül'an reel getiri şampiyonu
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ANKARA (AA) - Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, eylül ayında en fazla reel getiri avrodan sağlandı.
Türkiye İstatistik Kurumu, finansal yatırım araçlarının eylül ayına ilişkin reel getiri oranlarını açıkladı.
Buna göre, geçen ay en yüksek reel getiri, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,68 ile avroda gerçekleşti. Avro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yatırımcısına yüzde 0,6 kaybettirdi.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından külçe altın yüzde 1,50, dolar yüzde 1,63, BIST 100 endeksi yüzde 7,76, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 8,02 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 8,42 oranında yatırımcısına kaybettirdi.
TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 2,75, dolar yüzde 2,61 oranında yatırımcısına kazandırırken, BIST 100 endeksi yüzde 3,78, DİBS yüzde 4,05 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 4,48 oranında kayba yol açtı.
Dolar üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,76, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 25,15 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olurken, DİBS Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23,62, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,97 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak dikkati çekti.
Altı aylık değerlendirmeye göre dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23,54, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 40,37 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 38, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 29,55 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.
- Yıllık en çok dolar kazandırdı
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 24,85, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 46,54 ile yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağlayan araç oldu.
Diğer taraftan DİBS, yatırımcısına Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 40,96, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 30,71 oranında kaybettirdi.

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TÜİKReel Getiri OranlarıFinansal Yatırım AraçlarıEylül
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