İşte Filistin’in elektrik kaynağı

Türkiye’nin yerli ve yenilenebilir enerji alanındaki öncülerinden Zorlu Enerji ile Filistin’in elektriğinin yüzde 25’ini dağıtan elektrik dağıtım şirketi JDECO (Jeruselam District Electricity Company), bölgeye elektrik sağlamak amacıyla yeni bir anlaşmaya imza attı. Filistin’in Jericho bölgesinde 1,8 MW kurulu güce sahip olacak bir güneş enerji santralinin kurulmasını öngören anlaşmanın imza töreni 28 Ağustos Çarşamba günü Filistin Enerji Kurumu Başkanı Zafer Milhem, Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğundan Muavin Konsolos İhsan Eralp Semerci, JDECO Genel Müdürü Hisham Omari ve Bank of Palastine Genel Müdürü Hashim Shawa’nın katılımıyla Batı Şeria’da bulunan Filistin Enerji ve Doğal Kaynaklar Kurumu'nda gerçekleşti.



Konuyla ilgili açıklamada bulunan Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak; ‘Zorlu Enerji olarak 25 yılı aşkın bilgi birikimi ve deneyimimizi yenilenebilir enerji projeleriyle yurt dışına taşımaya devam ediyoruz. Bu vizyon doğrultusunda bölgenin enerji ihtiyacını güneş santralleriyle karşılamak üzere JDECO ortaklığıyla kurduğumuz ZJ Strong (ZJ Strong Energy For Renewable Energy Ltd. Co) şirketimizle Filistin’in Jericho bölgesinde 1,8 MW kurulu güce sahip olacak bir güneş enerji santrali kuracağız. Bölgeye elektrik sağlamak için ilk etapta 30 MW olmak üzere toplamda 100 MW kurulu güce erişmeyi hedefliyoruz. Güneş başta olmak üzere farklı yenilenebilir enerji projelerine yapacağımız yurt dışı yatırımlarımızla uluslararası gücümüzü daha da artırmak istiyoruz.’ dedi. Filistin Enerji Kurumu Başkanı Zafer Milhem ise anlaşmadan çok büyük memnuniyet duyduklarını belirterek “Türkiye ile Filistin arasındaki dostluk bu anlaşmayla farklı bir boyuta taşındı. İki ülke arasındaki dostluğu ticaret ve yatırım süreçlerini geliştiren projelerde de görmek bizi çok mutlu ediyor. Önümüzdeki dönemde 5 MW kurulu güce sahip bir güneş enerjisi santrali daha kurulması konusunda Zorlu Enerji ve JDECO ile görüşmelerimize başladık. Türkiye ile ortak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.” dedi.



Zorlu Enerji aynı zamanda santral yatırımının finansmanında kullanılmak üzere Bank of Palestine ile 5 milyon İsrail Şekeli (ILS) tutarında bir kredi sözleşmesi de imzaladı.