İşte hane halkının ekonomik durumu

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 2 bin 864 TL’dir. Bu harcama tutarı sadece gıda için yapılması gereken minimum tutardır. Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 9 bin 906 TL olarak gerçekleşmiştir.

Sağlıklı beslenmek için her aile ferdinin alması gereken kalori miktarı farklılık göstermektedir. Yetişkin bir erkeğin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 770 TL'dir. Bu değer yetişkin bir kadın için 743 TL, 15-18 yaş bir genç için 817 TL, 4-6 yaş arası bir çocuk için 534 TL'dir. Sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti ise 2 bin 864 TL olarak tespit edilmiştir. Bu tutar söz konusu ailenin sadece gıda harcamaları için yapması gereken zorunlu tutardır. Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 9 bin 906 TL'ye ulaşmaktadır.

18 YILDA AÇLIK SINIRI 6.3 KAT ARTTI

2003 yılının haziran ayında 4 kişilik bir aile, günlük minimum 15.2 liraya sağlıklı beslenebilirken, bugün ancak 95.5 liraya sağlıklı beslenebilmektedir. Buna göre 18 yıllık zaman zarfında açlık sınırı 6.3 katına çıktı. Aynı dönemde enflasyondaki artış ise 5.58 kat oldu. Buna göre açlık sınırındaki artış genel enflasyonda yaşanan artıştan daha fazla gerçekleşti.

Buna göre yetişkin bir kadının sağlıklı beslenmesi için yapması gereken günlük harcama tutarı 24.76 TL, yetişkin bir erkeğin 25.65 TL, 15-18 yaş arası bir gencin 27.24 TL, 4-6 yaş arası bir çocuğun ise 17.80 TL'dir.

SAĞLIKLI BESLENME İÇİN EN ÖNEMLİ HARCAMA KALEMİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Günlük harcamalarda Temmuz 2021’de en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünleri grubu 31.23 TL’lik harcama gereksinimi ile oluşturmaktadır. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 20.01 TL'dir. Sebze ve meyve için yapılması gereken harcama miktarı 14.60 TL, ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 6.30 TL’dir. Katı yağ ve sıvı yağ ise 6.94 TL’lik masraf yapılması gereken ürün gruplarıdır. Yumurta için 1.34, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 4,57 TL harcama yapılması gerekmektedir.

Daha dar bir gruplandırmaya göre harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 33.9 ile en yüksek paya sahiptir. Et, yumurta ve kurubaklagil grubunun payı yüzde 28.5 ile ikinci sıradadır. Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 16.4'dür. Ekmek, makarna vb. için ise pay yüzde 9.3'dür. Diğer gıda hacamalarının toplam içindeki payı ise yüzde 12'dir. Bu ay mevsimsel etki ile sebze ve meyvenin payı azalırken, diğer tüm harcama kalemlerinde artış yaşanmıştır.

AİLE BİREYİNE GÖRE HARCAMA GEREKSİNİMİ

Her bir aile ferdinin sağlıklı beslenmesi için gerekinim duyduğu gıda grubu ve alması gereken kalori miktarı farklılık göstermektedir. Örneğin tüketilmesi gereken ekmek miktarı kadın ve erkek açısından anlamlı düzeyde farklıdır. Süt ve süt ürünleri tüketiminde 15-18 yaş arasındaki bir gencin harcama gereksinimi, yetişkin erkek ve kadından fazlayken, yumurta 4-6 yaş grubu için daha önemlidir. Günlük 95.46 TL'lik harcama içinde en maliyetli tüketim 9.27 TL ile 15-18 yaş arası bir gencin tüketmesi gereken süt ve süt ürünleri miktarıdır. 4-6 yaş arası bir çocuğun tüketmesi gereken yumurta miktarı yetişkinlerden fazladır.

İSTANBUL’DA AÇLIK SINIRI 3 BİN 33 TL

Araştırma kapsamında üç büyük ile ait Temmuz 2021 dönemi açlık sınırı verileri de hesaplanmıştır. Buna göre İzmir'de açlık sınırı 3 bin 134 lira olarak belirlenmiştir. İzmir'i, İstanbul 3 bin 33 liralık açlık sınırı ile takip etmektedir. Ankara'da ise açlık sınırı 2 bin 821 lira olarak tespit edilmiştir.