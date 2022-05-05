İşte ihracattaki rekorun sahipleri

Dünyada 200’den fazla noktaya ulaşan züccaciye sektörü, 2021 yılında global sıralamada 10’unculuktan 8’inciliğe yükseldi. 2022 yılında 7 milyar dolar ihracat ile ilk 5’e girmeyi hedefleyen sektör, yılın ilk çeyreğinde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 artışla 1,71 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Sektörün çatı derneği ZÜCDER (Züccaciyeciler Derneği), 15-18 Mayıs tarihleri arasında Antalya’da 50’den fazla ülkenin katılımı ve 5 bin iş görüşmesiyle 1 milyar dolar iş hacminin gerçekleşmesini bekliyor.

Türkiye’nin en fazla dış ticaret fazlası veren 5 markasından ve Türkiye’nin en çok markalaşan iki sektöründen biri olan züccaciye sektörü, endüstriyel mutfak aletlerinden metalden mutfak aletlerine kadar 8 tane sektörü içinde barındırıyor. Her yıl ihracatını yüzde 10-15 arasında artıran ve 2021 yılında 6,033 milyar dolar ihracatla dünya sıralamasından 10’unculuktan 8’inciliğe yükselen züccaciye sektörü, 2022 yılında 7 milyar dolar ihracat yapmayı hedefliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, “2020 yılında ihracatımız ise 4,6 milyar dolardı. 2021 yılında 6,033 milyar dolara ulaştık ve 2022 yılı için de 7 milyar dolar ihracat hedefliyoruz. Dış ticaret fazlasına baktığımızda da 2020 yılında 3,450 milyar dolar dış ticaret fazlamızı yüzde 30 artırarak 4,6 milyar dolara çıkardık. Bu da ülke ekonomisine verdiğimiz katkıyı da gözler önüne seriyor. Miktar bazında ihracatımıza baktığınız zaman da 2020 yılına göre yüzde 20,8 artışla 1,62 milyon ton ihracatımız var. İhracat son 5 yılda yüzde 34 artarken, ihracat kg birim fiyatı da son 6 yılın en yüksek değerine yani 3,72 dolara ulaştı” dedi. 1 Ocak-10 Nisan dönemi ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 artarak 1,71 milyar dolara ulaşırken, sektör ihracatının yüzde 55’sini ise Avrupa ülkelerine gerçekleştiriyor.

Düğünler, Ramazan Bayramı ve Anneler Günü sektörü hareketlendirdi

Düğün sezonuyla birlikte iç pazarda hareketliliğin de başladığına dikkat çeken Öksüz, “Türkiye’de çok güçlü bir çeyiz kültürü bulunuyor ve her yıl yaklaşık 600 bin çift evleniyor. Bazen bu rakam 500 binlere kadar düşse de genel olarak biz bunu 600 bin olarak düşünelim ve çiftler evlenmeden 6 ay öncesinden hazırlıklara başlıyorlar. Tencere setlerinden nevresim takımlarına kadar evlerini döşüyorlar. Şimdi sektörümüzde böyle bir hareketlilik başladı. Aynı zamanda Ramazan Bayramı ve Anneler Günü dolayısıyla hem hediyelik eşya hem de elektrikli küçük ev aletleri grubumuzda online ve mağazacılık kısmında satışlarda hareketlilik söz konusu” açıklamalarında bulundu.

1 milyar dolarlık iş hacmi

Sektörün ihracatını ve de iç pazardaki ticaret hacmini arttırmak için her yıl “ZÜCDER’le Zirveye!” konsepti altında Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici-Marka Buluşmaları düzenleyen ZÜCDER, 15-18 Mayıs tarihleri arasında Antalya’da 9. organizasyona imza atıyor. Avrupa’dan ABD’ye, Latin Amerika’dan Türki Cumhuriyetlere kadar 50’den fazla ülkenin en büyük toptancı, zincir market ve mağazalarının katılacağı 100’den satın almacının ağırlanacağı ve 5 binin üzerinde yüz yüze görüşmenin yapılacağı, üretici-marka buluşmalarıyla sektörün en büyük organizasyonunu gerçekleştiren ZÜCDER, 1 milyar dolar iş hacmi bekliyor. Organizasyonun başarılı olması nedeniyle 2022’de iki tane düzenlediklerinin bilgisini veren Mesut Öksüz, ikinci organizasyonun da Aralık 2022’de gerçekleşeceğini belirtti.