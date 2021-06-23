İşte KAGİDER'in yeni yönetimi

KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) 10. Olağan Genel Kurulu dün yapıldı. Genel Kurul’un ardından gerçekleştirilen ilk Yönetim Kurulu toplantısında 2021- 2023 dönemi için Emine Erdem tekrar KAGİDER Başkanlığı görevine seçildi.

Türkiye’de kadın girişimciliğini ve istihdamını artırmak, kadının her alanda güçlendirilmesini desteklemek için çalışan KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) 10. Olağan Genel Kurul’unu dün İstanbul’da gerçekleştirdi.

Genel Kurul’da yapılan seçim sonucunda 2021-2023 dönemi KAGİDER Yönetim Kurulu belirlendi. Yeni dönemde KAGİDER Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Asil üyeler; Emine Erdem, Berrin Kuleli, Esra Bezircioğlu, Feyhan Kapralı, Fisun Usta, Gülsün Zeytinoğlu, Güzin İlker, Selma Akdoğan ve Tijen Mergen.

Yedek üyeler; Alev Akın, Ayşe Lerzan Köroğlu, Aytül Erçil, Beylem Leblebici Birsen, İstem Özden Alpar, Kıvılcım Pınar Kocabıyık, Selen Erdeniz Kahraman, Sezen Sungur Saral ve Yaprak Yapsan.

Genel Kurul’u takiben yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısında ise 2021- 2023 dönemi için Emine Erdem yeniden KAGİDER Başkanı seçildi. Başkan Yardımcılığı görevlerine ise Berrin Kuleli, Tijen Mergen, Selma Aydoğan seçildiler.

Erdem: ‘Dijitalleşmeyi, dayanışmayı, dönüşümü ve dayanıklılığı destekleyeceğiz’

İkinci görev dönemine başlayan KAGİDER Başkanı Emine Erdem şunları söyledi:

“Özellikle COVID-19 pandemisi nedeni ile çok zor geçen iki yıllık bir dönemi geride bıraktık. Bu dönemde her şeye rağmen çalışmalarımızı aksatmadan sürdürdük ve başarılı sonuçlar aldık. Bunun için başta bir önceki Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarım olmak üzere tüm KAGİDER üyelerine teşekkür ederim. 4T stratejimiz kapsamında kadın girişimcilerin teknolojideki varlıklarını artırmayı ve yeni teknolojilerden daha etkin yararlanmalarını, toplumsal ilişki ağlarını geliştirmeyi, ticaret kanallarını ve pazara erişimlerini kolaylaştırmayı ve tarım sektöründe onları güçlendirmeyi amaçlayan önemli çalışmalar yaptık. Önümüzdeki dönemde de bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 4T ile birlikte pandemide bir de hayatımızda 4D girdi. Önümüzdeki dönemde 4D her zaman gündemimizde olacak, bu kapsamda da yeni çalışmalar üreteceğiz. Kadın girişimcilerde dijitalleşmeyi, dayanışmayı, dönüşümü ve dayanıklılığı destekleyeceğiz. COVID-19 pandemisi ardından ekonominin yeniden canlanma sürecine girdiği bu dönemde kadın girişimcilerin geride kalmaması ve ekonomideki varlıklarının daha da güçlenmesi için çaba göstereceğiz. Kamu yetkilileriyle, iş dünyasıyla ve ilgili STK’larla birlikte çalışarak projelerimizi hayata geçireceğiz.”