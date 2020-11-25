İşte kripto paranın bariyerleri

Türkiye’deki kullanıcılar, kripto para ile işlem yapmanın çok zor ve karmaşık olduğunu düşündüğü için işlemlere başlamaktan çekiniyor. Kripto para işlem platformu Paribu’nun gerçekleştirdiği “Kripto Para Bilinirlik ve Algı Araştırması”nın sonuçlarına göre, ülkemizdeki tüketicilerin kripto para işlemi gerçekleştirmesinin önünde 5 önemli bariyer bulunuyor. Bu bariyerler çoğunlukla tüketicilerin doğru bildiği yanlışlardan ortaya çıkarken, Paribu bu yanlışları düzelmek için çalışıyor:

Yanlış: Kripto para işlemi yapmak karmaşıktır, teknoloji konusunda çok bilgili olmak gerekir. Doğrusu, teknoloji konusunda çok bilgi sahibi olmadan, kolay bir arayüze sahip, kullanıcı dostu bir uygulama, tüm işlemlerin yapılabilmesi için yeterlidir.

Yanlış: Kripto para alabilmek için belli miktarda paran olması gerekir.

Doğrusu, en düşük meblağlarla, 10 TL’yle dahi Bitcoin, Ethereum gibi kripto para birimlerinden satın almak mümkün.

Yanlış: Kripto para işlemi yapmak istiyorsan sıkı takip etmen gerekir.

Doğrusu, kullanıcılar 7/24 takip etmeden de işlemlerini risk almadan gerçekleştirebilir. Dilediği fiyattan işlem yapmak isteyen kullanıcıların akıllı alarm sistemini kurmaları da mümkün.

Yanlış: Kripto para işlem platformları güvenli değildir.

Doğrusu, güvenlik ve teknoloji altyapı yatırımlarını yapan, tüm işlemlerini resmi olarak gerçekleştiren platform tercih edilerek işlemler güvenle yapılabilir.

Yanlış: Kripto para yalnızca borsada işlem görür, günlük hayatta kullanılamaz.

Doğrusu, birçok kripto para borsada işlem görmekle birlikte para aktarımında aktif olarak da kullanılıyor. Kripto paralar gün geçtikçe bir ödeme ve transfer aracı olarak da tercih edilmeye başlıyor.

Kullanıcılarına hızlı, kolay ve güvenli kripto para işlem hizmeti sunan Paribu, kripto para dünyasına adım atacaklara özel olarak “10 TL” kampanyasını başlattı. Paribu, 29 Kasım’a dek devam edecek olan kampanya kapsamında, mobil uygulamasını indirip, ücretsiz üye olup, online kimlik doğrulamasını tamamlayan yeni kullanıcılarının hesabına 10 TL’lik “ilk adım” hediyesi yatıracak. Kullanıcılar ilk adım hediyesi olan 10 TL ile Paribu’da işlem gören Bitcoin dahil 22 kripto para biriminden dilediğini alabilecek.

Yarının dünyasını kullanıcılara şimdiden sunan Paribu, geleceğin parası olarak kabul edilen kripto paralara yatırım yapmak için bugünden nasıl kolayca başlanabileceğini anlatıyor. “Yarın artık bugün” mottosuyla ortaya çıkan yeni reklam filmi ve yayınlanan kampanya hakkında daha fazla bilgi için, Paribu’nun sektöre dair bilgilendirici içerikleriyle öne çıkan resmi blogu ParibuLog’u ziyaret edebilirsiniz.

Paribu Hakkında:

2017 yılında Yasin Oral’ın öncülüğünde kullanıma açılan Paribu, kullanıcılarına hızlı, kolay ve güvenli kripto para işlem hizmeti sunuyor. 750 bin kullanıcısı bulunan platformda 7/24 kesintisiz kripto para işlemi ve TL yatırma çekme işlemi yapılabiliyor. Paribu, 7/24 hizmet veren Destek Birimi’yle kripto para işlemlerini kolaylaştırıyor. Paribu hakkında daha fazla bilgi için www.paribu.com adresini kullanabilirsiniz.