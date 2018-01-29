İşte örnek bir aile şirketi

İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) Yönetim Kurulu, üyeleri Sibel Çetinel Gürbüz’ün ortağı olduğu Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Maktek’e ziyarette bulundu. Maktek’in örnek bir aile şirketi olduğunu vurgulayan İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, aile anayasasının önemine dikkat çekti.

Ziyarete İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter’in yanı sıra yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Maktek Yönetim Kurulu üyesi Sibel Çetinel Gürbüz aile şirketi Maktek ile ilgili İZİKAD üyelerine bilgi verdi.

Aile anayasası titizlikle uygulanmalı

Maktek’in tüm aile şirketleri için önemli bir örnek teşkil ettiğini belirten İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter ise, “Aile şirketlerinde ikinci, hatta üçüncü kuşaklar kurumsallaşmaya, markaya ve birlikte iş yapma kültürüne daha çok önem veriyor. Bu anlamda aile işletmelerini devralan her bir kuşağın yüksek performans sergilemesi ve birinci kuşağa göre farklı liderlik özelliklerini, yönetim becerilerini ortaya koyabilmesi büyük önem taşıyor. Maktek bu anlamda güzel bir örnek. İkinci neslin yüksek performansı ile şirket büyümesini sürdürüyor. Aile şirketlerinin büyüyebilmesi ve sürdürülebilir başarılar sergilemesi adına aile anayasasının titizlikle oluşturulması çok önemli” diye konuştu.

Üye ziyaretlerinin birlikte iş geliştirme ve iş ağını genişletme açısından önemini de vurgulayan Serter, İZİKAD’ın iş dünyasında söz sahibi olan genç üyeleriyle büyümeye devam edeceğini söyledi.

Mutfağında kadınlar var

Maktek olarak şirketin 41. yılını kutladıklarını belirten Sibel Çetinel Gürbüz, “Babamın sıfırdan başlayarak büyüttüğü bu işletme, bugün 40 ülkeye panel radyatör ihraç ediyor. Bir aile şirketi olan Maktek’te bugün yönetimde bulunan aile üyelerimizin hepsi sektörde deneyimli kişiler. Ben de yönetim kurulunda görev almadan önce 2-3 yıl başka şirketlerde çalışarak deneyim kazandım. Sektörümüz erkek egemen bir sektör olmasına rağmen, finansman, muhasebe, ihracat gibi departmanlarımızda, yani işin mutfağında pek çok kadın çalışanımız var. Fakat ne yazık ki sektörde üst düzey kadın yönetici ya da girişimci neredeyse yok denecek kadar az” dedi.

Ziyaretin ardından Sibel Çetinel Gürbüz’e günün anısına plaket verildi.

