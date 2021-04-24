İşte peynir ile ilgili hem tarif hem de tavsiyeler

Birbirinden lezzetli, yenilikçi peynirleriyle büyük beğeni kazanan Muratbey, “Sağlık ve Lezzet Ramazan Sofralarında” etkinliği ile Ramazan ayı boyunca her gün için D vitaminli peynirlerle hazırlanmış sağlıklı ve lezzetli özel tarifler paylaşıyor.

Ramazan ayında uzun saatler aç kalan vücudumuzun halsiz düşmemesi için dengeli beslenme büyük önem taşıyor. Diğer yandan bağışıklığımızı güçlü tutmaya da her zamankinden daha fazla özen göstermemiz gerekiyor. Muratbey, halk sağlığına katkı verme hedefi doğrultusunda, bu yıl da “Sağlık ve Lezzet Ramazan Sofralarında” etkinliği düzenliyor. Muratbey lezzet dostları, sevilen yemek blogger’ları tarafından, bağışıklığı güçlendiren D vitaminli peynirlerle hazırlanmış tarifler Ramazan boyunca her gün paylaşılıyor. Sağlık dolu tariflerle bugün ne pişirsem diye düşünenlere D vitaminiyle zenginleştirilmiş birbirinden farklı lezzet fikirleri veriliyor.

“Peyniri sofralardan eksik etmeyin” uyarısı yapan Muratbey Beslenme Danışmanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, “Peynir, içerdiği yüksek protein sayesinde vücudu uzun süre tok tutuyor. Yoğun kalsiyum içeriği ile de kemik sağlığını destekleyen peyniri az tuzlu tüketmek gerekiyor. Burgu, Topi, Sürmeli gibi az yağlı ve az tuzlu peynirleri tüketerek hem susamayı engeller hem de tokluğu uzun süre sağlayabilirsiniz” diyor.

İki yaşını geçmiş tüm bireylerin günlük alması gereken D vitamini miktarının 15 mikrogram olduğunu aktaran Prof. Garipağaoğlu, “Vücudun D vitamini düzeyinin yeterli olması, Ramazan süresince bağışıklık sistemini destekler. D vitamininin ana kaynağı güneştir. Oruçluyken güneşlenmek susuzluğu artırır. Bu nedenle Ramazanda, D vitaminini vücuda alabilmek için güneşlenmek yerine, iftar ve sahur öğünlerinde D vitamini ile zenginleştirilmiş peynir tüketmek önemlidir’’ diyor.

Muratbey’in ürün gamında yer alan birbirinden sağlıklı lezzetler, D vitamini eksikliğinin giderilmesi ve bağışıklığın güçlendirilmesi için zengin seçenekler sunuyor. Muratbey Plus ve Muratbey Misto ürünlerinin 100 gramı, 5 mikrogram D vitamini içeriyor. Bu ürünlerin sadece 100 gram tüketilmesi ile T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Beslenme Rehberi’nde (TÜBER) 2 yaş üstündeki tüm bireyler için önerilen günlük D vitamini gereksiniminin %33'ü karşılanıyor.

İşte bu dönemde en çok ihtiyacımız olan bağışıklığı güçlendiren D vitaminli peynirlerle hazırlanmış Muratbey’in sağlıklı ve lezzetli tarifleri:

KREP BÖREK

İçindekiler:

Krep için;

• 1 su bardağı süt

• Yarım su bardağı su

• 2 adet yumurta

• 1,5 su bardağından 1 parmak eksik un

• Tuz

Ara katlar için;

• 150 gram Muratbey Plus Taze Beyaz

• 4 – 5 dal doğranmış maydanoz

Üzeri için;

• 1 büyük kâse rendelenmiş Muratbey Plus Taze Kaşar peyniri

YAPILIŞI

Krep yapmak için gerekli tüm malzemeleri bir kabın içine koyup tel çırpıcı ile tamamen pürüzsüz oluncaya kadar çırpalım. Krep tavasına birkaç damla zeytinyağı koyup kâğıt havlu ile tavanın her yerine yayalım. Krep karışımından bir kepçe tavanın ortasına dökerek tavayı dairesel şekilde döndürerek, krepin her yere yayılıp yuvarlak bir şekil almasını sağlayalım. Kat kat pasta gibi olması ve katların belirgin görünebilmesi için, krepi her zamankinden biraz daha kalın dökelim. Pişen yüzü tamamen tavadan ayrılana kadar tersini çevirmeyelim. Ayrılınca diğer tarafını da pişirip tavanızı tekrar yağlayalım ve bir kepçe krep daha dökelim. Bu işlemi krep harcı bitene kadar devam edelim. Her defasında tavayı yağlamayı unutmayalım. Pişirdiğiniz ilk krepi kelepçeli bir kek kalıbının (kreplerinizin büyüklüğüne göre ayarlı) içine koyalım. Üzerine ufalanmış Muratbey Plus Taze Beyaz peynir ve maydanoz serpip diğer krepi üzerine yerleştirelim. Tüm krepler ve iç harcınız bitene kadar, kat kat bu işlemi yapalım. En üste bolca rendelenmiş Muratbey Plus D vitaminli Taze Kaşar peyniri serperek, önceden ısıtılmış 150 derecelik fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirelim. Ilınınca dilimleyerek servis yapalım. Afiyet olsun.

PEYNİRLİ SARIMSAKLI PİDE

İçindekiler:

• 3 yemek kaşığı (42 gr.) oda sıcaklığında Muratbey Tereyağı

• 250 gr. (2 bardak) un

• Yarım paket (5 gr.) instant maya

• 2 yemek kaşığı (25 gr.) toz şeker

• 125 ml. (yarım bardak) sıcağa yakın ılık süt

• Yarım çay kaşığı tuz

• 1 adet çırpılmış yumurta (1 yemek kaşığı kadarını ayırın)

Üzeri için:

• 10 adet Muratbey Plus Burgu peyniri

• 1 çay bardağı ince rendelenmiş Muratbey Plus Taze Kaşar peyniri

• 2 yemek kaşığı (30 gr.) oda sıcaklığında Muratbey Tereyağı

• 1 yemek kaşığı çırpılmış yumurta (önceden ayırdığınız)

• 2 yemek kaşığı doğranmış frenk soğanı

• 1 yemek kaşığı mayonez

• 2 diş sarımsak püresi

• Yarım çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Büyük bir karıştırma kabına un, instant maya, toz şeker, tuz, Muratbey Tereyağı, süt ve içerisinden 1 yemek kaşığı kadarı ayrılmış çırpılmış yumurta alarak yoğuralım. Tüm malzeme iyice karıştığında, ele oldukça yapışan yumuşak bir hamur elde edelim. Hamurun üzerinde açılacağı zemin az miktarda unla unlanarak hamur toparlanana kadar yoğuralım. Sürekli içe doğru katlama yaparak yuvarlak bir hamur elde edelim. Hamuru fırın tepsisine koyarak 30 derece ısıda 1 saat kadar mayalanmaya bırakalım. Hamur mayalanırken, üzeri için gereken malzemelerden peynir haricindeki tüm malzemeler karıştırılarak kıvamlı bir sos hazırlayalım. Hamur mayalanıp 2 katına ulaştığında fırından çıkararak üzerine hafifçe bastırarak biraz yayalım. Bıçak ile üzeri derin kareler oluşturacak şekilde keselim. Hazırlanan kıvamlı sosu tümüyle bu kesiklere ve üzerine yedirelim. Kesilen yerlere önce Muratbey Plus Taze Kaşar peyniri rendesi, onun üzerine de Muratbey Plus – D vitaminli Burgu peyniri yerleştirelim. 180 dereceye ayarlı önceden ısıtılmış fırında 20 dakika kadar pişirelim. Afiyet olsun.

Ramazan ayı boyunca Muratbey web sayfasında “Ramazan Tarifleri” menüsünden sofraları şenlendirirken bağışıklığı da güçlendiren lezzetli tariflere ulaşılabilir.