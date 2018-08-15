İşte piyasaları rahatlatacak bir öneri

Son dönemin başarılı girişimcilerinden MedyaFors Fuarcılık A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Erem’den piyasaları rahatlatacak bir öneri geldi.

Markaların yurtdışına açılması ile ilgili önerileri dikkat çeken, fuarcılık alanında ilklere imza atan Erem’in önerisi şöyle:

. Şirketlerin operasyonel anlık durumlarının göstergesi satışları ve tahsilatlarıdır... Ticaretin en yoğun yaşandığı toptan piyasalarda, tahsilatların piyasa şartlarında genellikle vadeli çeklerle yapıldığını biliyoruz...

. Örneğin elinde 1milyon toplam tutarlı "sağlam" müşteri çeki olan bir firma, bilanço, öz sermaye vs sebeplerle çek karşılığı kredi kullanamadığı için faktoring adı altında çalışan tefeci kredilerine ve faizlerine mahkum bırakılmaktadır.. Halbuki o çek karneleri, tacirlere yine bankalar tarafından ince elenip sık dokunarak verilmiş, kanunlarla sağlamlaştırılmış ödeme evraklarıdır...

. Sözün özü bankalar bilançolara ve mali tablolara takılmadan, tüccarın, sanayicinin elindeki müşteri çekini, limit gözetmeksizin güncel faizlerle kredilendirmelidir...

. Kaldı ki karşılıksız çıkan çeklerin oranı diğer kredilerin geri dönüş oranının çok altında; 2017 yılında sadece %2.5 olarak gerçekleşmiş....

. Bugün yaşanan ekonomik krizin aşılması için tüccarımıza yapılacak en büyük kolaylık bu olacaktır...

