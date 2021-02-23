İşte Ruanda’da iş fırsatları

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) birlikte düzenlediği “Ticari Diplomasi Yolculuğu” buluşmaları devam ediyor. Ülkeler hakkında bilgilendirmeye yönelik toplantıların bu defa ki konuğu DEİK/Türkiye-Ruanda İş Konseyi Başkanı Erhan Barutoğlu oldu.

EGD YİK Üyesi ve Akşam Gazetesi Ekonomi Müdürü Yaşar Kızılbağ’ın moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda DEİK/Türkiye-Ruanda İş Konseyi Başkanı Erhan Barutoğlu, Afrika ve Ruanda hakkında çok önemli bilgiler verdi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin gelişebileceğini belirten Erhan Barutoğlu, “Türkiye ile Ruanda arasındaki ticaret hacmimiz 40 milyon dolar civarında. Ama henüz yolun başındayız. Ruanda hem savaşın hem de barışın zirvesini yaşamış bir ülke. Yıllarca savaşan iki kabile ortak hedeflerde birleşerek barışı sağlayarak dünyaya rol model oldu. Bu yüzden ülkede güvenlik çok iyi durumda. Ayrıca başta elektrik ve internet altyapısı olmak üzere ülkede yatırım yapacaklar için önemli fırsatlar sağlanmış bulunuyor” dedi.

Ruanda’nın nüfusunun 13 milyon civarında olduğuna dikkat çeken Barutoğlu, Ruanda’nın Finans Merkezi olma yönünde büyük bir aşamada olduğunu söyledi. Barutoğlu, “Ancak ülke kendini çevrenin merkezi gibi konumlandırıyor. Bu nedenle iş yapacak Türk iş insanlarının 125 milyonluk bir pazarı dikkate alması gerekiyor” dedi.

Ruanda’da Türk iş insanları için önemli fırsatlar olduğunu söyleyen Erhan Barutoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ruanda, yaban hayat turizminin ve özellikle gorillerin yakından görülmesinin mümkün olduğu ülke. Türk turizmcilerinin bunu dikkate almasını öneririm. Enerji sektörünü ülke çok önemsiyor. Bu alanda yapılacak yatırımlara büyük teşvikler veriliyor. Bir de kahve meselesi var. Dünyanın en iyi kahvesi Ruanda’da yetişiyor görüşü hakim. Birbiri ardına açılan kahve markalarımızın buna ilgi göstermesi önemli. Mobilya, inşaatta bu ülkede dikkate alınması gereken sektörler.”



Ruanda ile ilgili ek bilgilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.kolayihracat.gov.tr/ulkeler/ruanda

https://ticaret.gov.tr/data/5b885d78af23be7c5c10c5fa/Ruanda%20%c3%9clke%20Profili.pdf



