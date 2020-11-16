İşte sektörün konut satışlarına ilişkin değerlendirmesi

TÜİK Ekim 2020 satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye genelinde konut satışları 2020 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,3 azalarak 119 bin 574 oldu. Konut satışlarında İstanbul 22 bin 270 konut satışı ve %18,6 ile en yüksek paya sahip oldu..

Türkiye genelinde 2020 Ekim ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %49,3 azalış göstererek 25 bin 566 oldu. Ocak-Ekim döneminde 1 milyon 280 bin 852 konut satışı gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre %27,0 artış gösterdi.

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %23,1 artarak 5 bin 258 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında Ekim 2020'de ilk sırayı 2 bin 458 konut satışı ile İstanbul aldı. Açıklanan bu rakamlara ilişkin sektörün önde gelen isimlerinin değerlendirmesi ise şöyle oldu

Tamer Özyurt / Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı: TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre, ekim ayında yerli yatırımcı açısından bir gerileme yaşandı. Burada faiz oranlarındaki yükselişin tek etken olduğunu söyleyebiliriz. Destek paketiyle rekor kıran satışları yeniden yakalayabilmemiz için faiz oranlarının yüzde 1’in altına düşürülmesi gerektiği inancındayım. Yabancı yatırımcı açısından baktığımızda ise ekimde yüzde 23.1 olarak gerçekleşen artış, gayet memnun edici bir gelişme. Yabancı yatırımcı, uygun koşullar oluştuğunda pandemiye rağmen yeniden alım pozisyonuna geçti. Türkiye’nin getirdiği vatandaşlık hakkı, her dönemde yabancı yatırımcıyı cezbetti. Ancak bu dönemde vatandaşlık hakkının satışlardaki hareketliliğe en büyük katkı sağlıyor. Çevre ülkelere baktığımızda en istikrarlı ülke biziz. Ayda 100 konutu yabancılara satıyoruz. Yabancı yatırımcılara ağırlıklı olarak online satış yapılıyor. Ancak para transferleri, koruma engeline takılıyor. Ağırlıklı olarak Cezayir, İran ve Türk Cumhuriyetleri'nde bu sorun yaşanıyor. Bu konunun çözüme ulaşması gerektiği kanaatindeyim. Online satış aracılığıyla konut almak isteyenlere davetiye gönderilebilir. Bu alımlar Türk konsolosluğunda toplanabilir. Belirli bir seviyeye geldiğinde de charter seferi sağlanarak yatırımcılar Türkiye'ye getirilebilir. Böylece yerlideki kaybı kapattığımız gibi, turizmde yaşanan döviz kaybımızı da kapatabiliriz. Holdingimizin tüm projelerine yabancı yatırımcı ilgisi neredeyse yüzde 100 arttı. Orandaki istikrarı yükseliş, yılın kalan 2 ayı için de istikrarlı artış sinyali veriyor. Ekonomi yönetimimizde son dönemde yaşanan değişiklikler de yabancı yatırımcıya yeşil ışık yakıyor. Geçtiğimiz 2 ayda yerli yatırımcıda kaybettiğimiz oranları yabancı yatırımcıyla kazanmaya başladık. Yılın kalan döneminde de kaybın telafi edilmesi noktasında, yabancı yatırımcı ana aktör olacak. Böylelikle yılsonu hedeflerimizin tutturulması mümkün hale gelecek. 2020 yılında eriyen stokların etkisiyle 2021 yılı, yeni projeleri konuştuğumuz bir yıl olacak.

Abdülkadir Akkuş/ Akkuş Group Yönetim Kurulu Başkanı: TÜİK’in açıkladığı ekim satış rakamlarına göre, faiz oranlarındaki yükseliş, yerli yatırımcının temkinli davranmasına neden oldu. Faiz oranlarının yeniden yüzde 1’in altında düşürülmesi yönünde atılacak adımlar, yerli yatırımcıyı hızla harekete geçirecektir. Buna karşılık ağustos ayında yeniden yükselişe geçen yabancı yatırımcı oranları, beklentimiz ölçüsünde ekimde hız kazandı. Ağustosta yüzde 8 ile başlayan artış, ekimde yüzde 23.1’e yükseldi. Pandeminin en kritik devresinde izlemeye geçen yabancı yatırımcılar, Türkiye’ye duydukları güvenin bir neticesi olarak hızla alıma geçti. Yabancı yatırımcı, her koşulda Türkiye’ye güveniyor. Pandemi nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ekonomimizde yaşanan belirsizliklerin ortadan kaldırılması noktasında, yeni ekonomi yönetimimiz ve Cumhurbaşkanımız çok olumlu sinyaller veriyor. Bu yeni dönemde ülkemizin dünyadaki vitrini ciddi bir değişimden geçiyor. Bu değişim, sektörümüze Ortadoğu dışında Afrika ve Asya ülkelerini de kazandırıyor. Özellikle Çinli yatırımcılar bu dönemde ciddi alımlar gerçekleştiriyorlar. Talepteki artışta döviz kurlarındaki yükseliş ile vatandaşlık hakkı teşvikinin de büyük bir etkisi var. Yabancılar ağırlıklı olarak tamamlanmış, tapusu verilen ve teslimi yapılan projeleri tercih ediyor. Afrika ülkeleri, Pakistan ve Hindistan gibi yeni pazarlardan da talepler geliyor. Ayrıca Türkiye, pandemiye rağmen Çinlilerden çok ciddi bir konut talebi almaya başladı. Yeniden gündeme gelen tarihi İpek Yolu projesiyle proje güzergâhındaki bölgelerin yatırım değerinin artacağı beklentisiyle Çinliler, Türkiye konut pazarına yöneldiler. Öte yandan Geçtiğimiz yıl Çin’de Türk yılı ilan edilmesi ve Pekin Expo’sundaki tanıtım faaliyetleri de talebe büyük bir katkı sağladı. Lübnanlı ortağımız ile kurduğumuz BOSS4 Gayrimenkul şirketimizin projelerine Katar, Lübnan, Suudi Arabistan, Kuveyt ve İran ülkelerinden talep alıyoruz. Yatırımcıya aradıkları güveni sunan, finansal açıdan güçlü, köklü tecrübeye sahip firmalar ya da ortaklıklar bu dönemin başrol oyuncusu oluyor. Yabancı yatırımcı oranındaki artış, yılsonu hedeflerine büyük bir katkı sunacak. Yılsonuna kadar geçen sürede artışın süreceğini bekliyoruz.

Abdüssamet Bahadır / Bahaş Holding CEO’su: TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre, faiz oranlarındaki yükselişin etkisiyle yerli yatırımcı oranındaki gerileme sürüyor. Destek paketinin etkisiyle tarihi rekor kıran satışların, faiz oranlarının yeniden yüzde 1’in altına düşürülmesiyle hızlar artıya geçeceğini düşünüyoruz. Yerli yatırımcı her koşulda sektörümüze yatırım yapmaya hazır. Pandeminin en etkili döneminde bile yatırımlar, destek paketi sayesinde hız kesmedi. Buradaki en önemli kriter, faiz oranlarının uygun oranlara düşürülmesi. Ekim ayında yabancı yatırımcı oranlarındaki yükseliş etkisi devam etti. Satışlardaki artış yüzde 23.1’e uzandı. Türkiye’nin başarılı pandemi yönetiminin yanı sıra, dünya ülkeleri arasında giderek artan liderlik vizyonu yabancı yatırımcıyı harekete geçirdi. Pandemi döneminde olmamıza rağmen artışın devam etmesibu yönde bir trend oluştuğunu gösteriyor. Sektörümüz yurt dışı vitrinine her geçen gün değer katıyor. Cumhurbaşkanımızın yeni ekonomi yönetimine ilişkin verdiği olumlu mesajlar, yabancı yatırımcı tarafında olumlu algılandı. Türkiye, yabancı yatırımcıların radarında. Rekabette çok sayıda ülke arasında öne çıkıyoruz. Bu konumumuz yabancı yatırımcının alış yönlü hareketini tetikliyor. Döviz kurlarındaki hareketliliğin yukarı yönlü olması, yabancı yatırımcılar için bir fırsat olarak görüldü. Yabancıya yapılan konut satışlarında hem adet hem de ciro bazında satış grafiğinde ciddi artışlar sağladı. Sektörümüz, dünyanın pek çok ülkesinden yatırımcı almaya başladı. Afrika, Pakistan ve Hindistan’ın yanı sıra Çinli yatırımcıların da ağırlık kazandığı bir dönemdeyiz. Sektörde güven veren, finansal açıdan güçlü ve köklü bir tecrübeye sahip olan markalar dikkat çekiyor. Biz de bu markalardan biri olarak dünyanın pek çok ülkesinden talep görüyoruz. Hindistan, ABD ve Avrupa ülkelerinde yaşayan Ortadoğu ve Afrika uyruklu yatırımcılar, Pakistan, Tunus, Cezayir gibi ülkeler talepte başı çekiyor.Yabancı yatırımcının Türkiye’ye yatırım yapmalarının önündeki çoğu engeli kaldırmayı başardık. Bu noktada en büyük kazanımımız verdiğimiz vatandaşlık hakkı oldu. Ancak Türkiye’ye nakit akışı sağlama konusunda yaşanan sıkıntının çözüme ulaşması gerekiyor. Bu sorun ortadan kalktığında, yabancı yatırımcı trafiğinde daha da artış yaşanacağını düşünüyoruz.

İhsan Çulhalık / İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı: TÜİK rakamlarına göre yerli yatırımcı artışa geçen faiz oranlarından etkilendi. Pandeminin en kritik seviyesinde uygulamaya getirilen destek paketi sayesinde yerli yatırımcı bekleme pozisyonundan sıyrılmış, hızla alıma geçmişti. Faiz oranlarının yüzde 1’in altına indirilmesi yerli yatırımcıyı yeniden hızla harekete geçirecektir. Satışlarda yabancı yatırımcı hareketliliği oldukça memnuniyet verici bir şekilde ilerliyor. Ekimde satışlar, yüzde 23.1 ile artış yönlü ilerliyor. Mevcut tablo, yılın kalan dönemi için de umut veriyor. Türkiye gerek pandemide sergilediği üstün mücadelesi, gerek başarılı sağlık sistemi gerekse de yatırımcıyı koruyan yaklaşımıyla farklı kesimlerden yabancı yatırımcının dikkatini çekiyor. Dünya, pandeminin yarattığı etkilerle önemli bir dönüşüm süreci yaşıyor. Türkiye’de ekonomi yönetiminde yapılan değişiklikler, Cumhurbaşkanımızın güven veren açıklamalarıyla dünyadaki dönüşüm sürecinde dikkatleri üzerine çekiyor. Mevcut durumu, yabancı yatırımcı kazanç faktörü olarak algılıyor. Ekonomimizde başlayan yeni dönem, yabancı yatırımcılar açısından çok sayıda fırsatı beraberinde getiriyor. Sektörümüzde yabancı yatırımcı oranındaki artışla birlikte yabancı yatırımcı profili de çoksesli bir yapı kazandı. Dünyanın farklı ülkelerinden alımlar yapılıyor. Türkiye’den konut almakla yetinmiyor, ülkemizde farklı yatırımlar gerçekleştirerek yaşamlarını burada sürdürmeyi planlıyorlar. Türkiye’nin dünyadaki konumu yükseldikçe, ülkemize duyulan güven de artıyor. Ülkemize yapılan her yeni yatırım, farklı yatırımcılar için bir çekiç gücü oluşturuyor. Sektörümüz bu yatırımlarda başı çekiyor diyebiliriz. Özellikle yabancı yatırımcı açısından bir yatırım iklimi oluştu. Bu iklimin sene sonuna kadar süreceğine inanıyoruz. 2021 yılı da bu iklimden fazlasıyla nasibini alacak.