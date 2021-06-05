İşte sosyal hizmet uzmanlarının sorunları

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arzu İçağasıoğlu Çoban “2006 yılından sonra birçok üniversitede sosyal hizmet bölümünün kontrolsüz bir biçimde açıldığını, 2019-2020 akademik yılı itibariyle sosyal hizmet eğitimi veren sosyal hizmet bölümü sayısının 68 olduğunu, 60 yıl içinde yaklaşık 30 kişi ile başlayan mezun sayısının günümüzde Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği’nden alınan rakamlara göre 25 bin kişiye ulaştığını, pek çok bölümde sosyal hizmet eğitimi almamış akademisyenler tarafından derslerin yürütüldüğünü, açık ve uzaktan öğretim fakültelerinin abartılmış kontenjanlarının ve .nın verilmesinin sosyal hizmet eğitiminde ve uygulamada ciddi sorunlar yarattı.” Dedi

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Başkanı Fikri Akbin ise toplantının, ilk kuşaklarla genç kuşakların buluşması için çok yararlı olduğunu, ilk mezunların yeni nesillere mesleğin ilkelerini öğrettiğini, zorluklarla yaptıkları eğitimden elde ettikleri birikimleri sonraki kuşaklara aktardıklarını, genç neslin mesleki uygulamaların önemini bu sayede daha iyi kavrayabildiklerini belirtti

Türkiye’de Sosyal Hizmet Eğitiminin Başlamasının 60. Yılı

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü tarafından “Türkiye’de Sosyal Hizmet Eğitiminin 60. Yılı”nı anmak amacıyla bir toplantı düzenlendi.

Toplantıya, Türkiye’de sosyal hizmet eğitimi alarak 1965 yılında mezun olan ilk sosyal hizmet uzmanları, farklı üniversitelerden akademisyenler, sosyal hizmet uzmanları ve öğrenciler katıldı.

Toplantı Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arzu İçağasıoğlu Çoban tarafından yapılan açılış konuşmasıyla başladı. İçağasıoğlu Çoban konuşmasında, Dünyadaki sosyal hizmet eğitiminin bilimsel temellere dayanarak başlamasının 1890’lı yıllara dayandığını, buradan hareketle sosyal hizmet eğitiminin dünyada 100 yılı aşkın bir süredir var olduğunu ifade etmiştir. Türkiye’de ise sosyal hizmet eğitiminin 1961 yılında Sosyal Hizmetler Enstitüsü’ne bağlı olarak kurulan Sosyal Hizmetler Akademisi ile başladığını ve Akademinin ilk mezunlarının 1965 yılında verildiğini belirtti.

Türkiye’de sosyal hizmet eğitiminin 2002 yılına kadar, 1982 yılında Hacettepe Üniversitesi bünyesinde kurulan Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Yüksekokulu’nda yürütüldüğünü, 2002 yılında ise Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünün kurulmasıyla bölüm sayısının ikiye yükseldiğini iletti.

Çoban, özellikle 2006 yılından sonra birçok üniversitede sosyal hizmet bölümünün kontrolsüz bir biçimde açıldığını, 2019-2020 akademik yılı itibariyle sosyal hizmet eğitimi veren sosyal hizmet bölümü sayısının 68 olduğunu, 60 yıl içinde yaklaşık 30 kişi ile başlayan mezun sayısının günümüzde Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği’nden alınan rakamlara göre 25 bin kişiye ulaştığını, pek çok bölümde sosyal hizmet eğitimi almamış akademisyenler tarafından derslerin yürütüldüğünü, açık ve uzaktan öğretim fakültelerinin abartılmış kontenjanlarının ve sosyal hizmet ile ilgili olmayan ağız ve diş sağlığı, diş protez, ilk ve acil yardım, çevre, diyaliz, eczane hizmetleri, yaşlı bakımı gibi pek çok önlisans bölümünden mezun olan öğrenciye sosyal hizmet alanında lisans tamamlama hakkının verilmesinin sosyal hizmet eğitiminde ve uygulamada ciddi sorunların yaşanmasına yol açtığını belirtti.

Çoban, toplantının amacının, 60 yıl önceki koşullarda önemli emek ve çabalarla okuyan ve Türkiye’nin ilk sosyal hizmet uzmanları olarak görev yapan, mesleğin gelişimine önemli katkılar yapan sosyal hizmet uzmanlarına vefa borcumuzu ödeyebilmek olduğunu ifade etti.

Türkiye ‘de 1 numaralı sosyal hizmet uzmanı diplomasının sahibi olan Şammas Hüyüklü ve ilk mezunlardan Emel Danışoğlu ve Prof. Dr. Gönül Erkan’da sosyal hizmet eğitiminin gelişme sürecini ve anılarını paylaştılar. Sosyal Hizmet Uzmanı olarak çalışmaktan mutlu olduklarını belirten ilk mezunlar, uygulama çalışmalarının önemine de değindiler. Duygusal anların da yaşandığı toplantıda çok sayıda katılımcı da sosyal hizmet bölümlerinin kontrolsüz büyümesinin ve öğrencilerin staj alanlarının daraltılmasının yarattığı sorunlara dikkat çektiler.

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Başkanı Fikri Akbin ise toplantının, ilk kuşaklarla genç kuşakların buluşması için çok yararlı olduğunu, ilk mezunların yeni nesillere mesleğin ilkelerini öğrettiğini, zorluklarla yaptıkları eğitimden elde ettikleri birikimleri sonraki kuşaklara aktardıklarını, genç neslin mesleki uygulamaların önemini bu sayede daha iyi kavrayabildiklerini belirtti. Akbin, genç kuşakların, bu ülkenin sorunlarını giderebilecek yeni kuşaklar olduğunu vurguladı.