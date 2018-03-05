İşte Şubat ayının zam şampiyonları

ANKARA (AA) - Tüketici fiyatları bazında şubatta en yüksek fiyat artışı yüzde 55,10 ile taze fasulyede oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında taze fasulyeyi yüzde 31,02 ile hacca gidiş ücreti, yüzde 30,09 ile dolmalık biber izledi.

Şubatta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 26,45 ile karnabahar, yüzde 15,93 ile sivri biber, yüzde 12,78 ile mandalina, yüzde 10,45 ile muz, yüzde 7,59 ile süt, yüzde 7,10 ile ilaçlar, yüzde 7,01 ile kola, yüzde 6,97 ile hijyenik zeminler için temizlik ve bakım ürünleri, yüzde 6,35 ile margarin yer aldı.

- En çok çocuk botu ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 11,47 ile çocuk botunda gerçekleşti. Bunu yüzde 11,14 ile erkek montu, yüzde 10,72 ile kadın kabanı, yüzde 10,22 ile çocuk kazağı, yüzde 10,05 ile erkek botu, yüzde 9,57 ile kadın hırkası, yüzde 7,64 ile erkek sweatshirt, yüzde 6,85 ile elbise, yüzde 6,80 ile kırmızı lahana izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, şubatta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En yüksek artış gösteren seçilmiş maddelerBir önceki aya göre değişim oranıTaze fasulye

55,10Hacca gidiş ücreti

31,02Dolmalık biber

30,09Karnabahar

26,45Sivri biber

15,93Mandalina

12,78Muz

10,45Süt

7,59İlaçlar

7,10Kola

7,01Hijyenik zeminler için temizlik ve bakım ürünleri

6,97Margarin

6,35Tereyağı (kahvaltılık)

5,35Maden suyu ve sodası

5,33Krem peynir

5,31Bulaşık bezleri

5,28Kuzu eti

5,05Elma

4,95Hazır çorbalar

4,65Yoğurt

4,35

Şubatta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddelerBir önceki aya göre değişim oranıMercimek

-3,45Kuru soğan

-3,92Yumurta

-3,97Patates

-4,26LPG dolum ücreti

-4,47Salatalık

-4,56Ayakkabı (erkek için)

-5,29Etek

-5,83Pırasa

-6,33Domates

-6,68Ceket (kadın için)

-6,72Kırmızı lahana

-6,80Elbise

-6,85Sweatshirt (erkek için)

-7,64Hırka (kadın için)

-9,57Bot (erkek için)

-10,05Kazak (çocuk için)

-10,22Kaban (kadın için)

-10,72Erkek mont

-11,14Bot (çocuk için)

-11,47