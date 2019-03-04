İşte Şubat enflasyon rakamları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, şubat ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 17,93, yurt içi üretici fiyatları yüzde 29,97 arttı. Geçen yılın aralık ayına göre de tüketici fiyatları yüzde 1,23, yurt içi üretici fiyatları yüzde 0,55 yükseldi.

TÜFE, şubatta ocak ayına göre yüzde 0,16, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,67 artış kaydetti. Yİ-ÜFE ise ocağa göre yüzde 0,09, Şubat 2018'e kıyasla da yüzde 29,59 artış olarak belirlendi.



Beklentiler



AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,45 olmuştu. Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde eksi 0,30, en yüksek yüzde 0,90 aralığında yer almıştı.

Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 15,78 olarak belirlenmişti. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,45 ) göre, bir önceki ay yüzde 20,35 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,02'ye düşeceği hesaplanmıştı.



TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:



Aylık DeğişimTÜFE Yİ-ÜFE



AYLAR/YILLAR201120122013201420152016 20172018 2019201120122013201420152016 20172018 2019Ocak0,410,561,651,981,11,822,46 1,02 1,062,360,38-0,183,320,33 0,553,98 0,99 0,45Şubat0,730,560,30,430,71-0,020,81 0,73 0,161,72-0,09-0,131,381,2-0,21,26 2,68 0,09Mart0,420,410,66 1,131,19-0,04 1,02 0,99 1,220,360,81 0,741,05 0,40 1,04 1,54 Nisan0,871,520,42 1,341,63 0,78 1,31 1,87 0,610,08-0,51 0,091,43 0,52 0,76 2,60 Mayıs2,42-0,210,15 0,400,56 0,58 0,45 1,62 0,150,531-0,521,11 1,48 0,52 3,79 Haziran-1,43-0,90,76 0,31-0,51 0,47 -0,27 2,61 0,01-1,491,46 0,060,25 0,41 0,07 3,03 Temmuz-0,41-0,230,31 0,450,09 1,16 0,15 0,55 -0,03-0,310,99 0,73-0,32 0,21 0,72 1,77 Ağustos0,730,56-0,1 0,090,4 -0,29 0,52 2,30 1,760,260,04 0,420,98 0,08 0,85 6,60 Eylül0,751,030,770,140,89 0,18 0,65 6,30 1,551,030,880,851,53 0,29 0,24 10,88 Ekim3,271,961,81,91,55 1,44 2,08 2,67 1,60,170,690,92-0,2 0,84 1,71 0,91 Kasım1,730,380,010,180,67 0,52 1,49 -1,44 0,651,660,62-0,97-1,42 2 2,02 -2,53 Aralık0,580,380,46-0,440,211,64 0,69 -0,40 1-0,121,11-0,76-0,332,98 1,37 -2,22 Yıllık DeğişimTÜFE Yİ-ÜFE AYLAR/YILLAR20112012201320142015 2016 20172018 2019201120122013201420152016 20172018 2019Ocak4,910,617,317,757,249,58 9,22 10,35 20,3510,811,131,8810,723,28 5,9413,69 12,14 32,93Şubat4,1610,437,037,897,558,78 10,13 10,26 19,6710,879,151,8412,43,1 4,4715,36 13,71 29,59Mart3,9910,437,29 8,397,61 7,46 11,29 10,23 10,088,222,312,313,41 3,80 16,09 14,28 Nisan4,2611,146,13 9,387,91 6,57 11,87 10,85 8,217,651,712,984,8 2,87 16,37 16,37 Mayıs7,178,286,51 9,668,09 6,58 11,72 12,15 9,638,062,1711,286,52 3,25 15,26 20,16 Haziran6,248,878,3 9,167,2 7,64 10,90 15,39 10,196,445,23 9,756,73 3,41 14,87 23,71 Temmuz6,319,078,88 9,326,81 8,79 9,79 15,85 10,346,136,61 9,465,62 3,96 15,45 25 Ağustos6,658,888,17 9,547,14 8,05 10,68 17,90 114,566,38 9,886,21 3,03 16,34 32,13 Eylül6,159,197,88 8,867,95 7,28 11,2 24,52 12,154,036,23 9,846,92 1,78 16,28 46,15 Ekim7,667,87,71 8,967,58 7,16 11,90 25,24 12,582,576,7710,15,74 2,84 17,28 45,01 Kasım9,486,377,32 9,158,1 7 12,98 21,62 13,673,65,67 8,365,25 6,41 17,30 38,54 Aralık10,456,167,4 8,178,81 8,53 11,92 20,30 13,332,456,97 6,365,719,94 15,47 33,64