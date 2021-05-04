İşte Tacikistan’da ortak yatırım fırsatları

DEİK’in Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) ortak etkinliği Ticari Diplomasi Yolculuğu’nda Tacikistan ile iş fırsatları anlatıldı.

Türkiye-Tacikistan İş Konseyi Başkanı Cihangir Fikri Saatçioğlu, aktardığı iş fırsatlarında her iki ülkenin de önemli kazanımlar elde edeceğinin altını çizdi. Konuşmasına Tacikistan hakkında bilgi vererek başlayan Başkan Cihangir Fikri Saatçioğlu, “Tacikistan 9 milyon nüfusu ile Avrasya’nın en küçük ülkeleri arasında. Ancak çevresi ile birlikte 400 milyonluk bir pazara hitap ediyor. Yani bu ülkeye yapılan yatırım ile 400 milyonluk pazara ulaşma şansınız var” dedi.

DEİK bünyesindeki 146 İş Konseyi’nden birinin de Türkiye-Tacikistan İş Konseyi olduğunu hazırlatan Saatçioğlu “Tacikistan, Türk iş insanları açısında büyük fırsatlar vaat ediyor” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu ülkede bakir topraklar var. Tarım çok önemli. Özellikle tarım araç ve gereçleri konusunda iş birliği yapılabilir. Dolayısıyla gıda da çok önemli. Mesela biz Malatya’dan bir firmamızı gıda ambalajı ile ilgili olarak bu ülkeye davet ettik. Kuru meyve ambalajı ile işe başladılar şimdi Tacikistan’ın en büyük 10 ihracatçısından biri oldular. Çay konusunda yine bir Türk firması harikalar yaratıyor bu ülkede. Ülkede tarım var. Gıda ürünleri de üretiliyor. Ama sertifikasyonu yok. Bu yüzden ihraç etmekte zorlanıyorlar. İşte bizim bu konudaki tecrübemizi buraya aktarabiliriz.”

Türkiye-Tacikistan İş Konseyi Başkanı Cihangir Fikri Saatçioğlu, EGD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Aydınlık Gazetesi Ekonomi Müdürü Recep Erçin’in modaratörlüğünde gerçekleşen toplantıda, enerji ve inşaat sektöründeki fırsatlara da dikkat çekti.

Saatçioğlu, “Bütün eski Sovyet binaları yeni yapılarla yer değiştiriyor. Türk inşaat firmaları için büyük bir fırsat var. Aynı zamanda altyapı yatırımlarına büyük bir bütçe ayırıyorlar. Enerji için de büyük fırsatlar var ülkede” dedi. Tacikistan’ın çevresindeki 400 milyonluk pazara hitap eden bir otomobil markasının bulunmadığını söyleyen Saatçioğlu “Bunu neden bir Türk markası yapmasın? Tacikistan’da otomotiv yan sanayine de ihtiyaç var. Bursalı bir otobüs firması burada otobüs üretiyor. Çok da başarılılar” diye konuştu.

Tacikistan’da kozmetikten sağlığa, medikalden tekstil ve halıcılığa birçok alanda ortak yatırımlar yapılabileceğini söyleyen Türkiye-Tacikistan İş Konseyi Başkanı Cihangir Fikri Saatçioğlu, ülke de Türkiye’ye karşı büyük bir sempatinin de olduğunu söyledi.

