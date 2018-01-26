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İşte TESİD'in yeni başkanı ve yeni yönetimi

Türk Elektronik Sanayicileri Derneği’nin (TESİD) 28. Olağan Genel Kurul toplantısında, Netaş CEO’su C. Müjdat Altay, 2018-2019 dönemi TESİD Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.

İşte TESİD'in yeni başkanı ve yeni yönetimi

Türk Elektronik Sanayicileri Derneği’nin (TESİD) 28. Olağan Genel Kurul toplantısında, Netaş CEO’su C. Müjdat Altay, 2018-2019 dönemi TESİD Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.
Seçimlerin ardından, bir açıklama yapan Altay, “Türkiye’yi geleceğe taşıyacak endüstrilerin başında elektronik ve bilişim sanayi geliyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin 2023 hedefleri kapsamında ülkemizden dünya pazarında belirleyici rolü olacak teknoloji markaları çıkarmak, elektronik ve bilişim sektörlerini ülkemiz ekonomisinin yüksek katma değer üreten lokomotifi haline getirmek istiyoruz. Bunun bir ayağı start-up’ları destekleyerek bilişim ekosistemini güçlendirmek, diğer ayağı ise KOBİ’lerin dijitalleşme yolcuklarını kolaylaştırarak ekonomiye katkılarına hız kazandırmaktır.
Yeni yönetim kurulu olarak sloganımız ‘Türkiye’nin geleceği gençlerdedir’ olacak. Düşünen, araştıran, sorgulayan, risk alan, yeni şeyler denemeye ve inovasyona açık olan bireyler ülkemizi her alanda daha da ileriye taşıyacak. Bu anlayışla, yeni yönetim olarak bizler de gerek ülkemizdeki girişimci gençlerimizi, gerekse derneğimiz içindeki ‘Genç TESİD’ oluşumunu daha da fazla destekleyeceğiz.
TESİD çatısı altındaki Genç TESİD Topluluğu, elektrik-elektronik, bilgisayar, endüstri, yazılım mühendisliği ve ilgili alanlarda okuyan öğrencileri iş hayatına daha donanımlı hazırlama ve sektöre kaliteli mühendis sağlama amacıyla kuruldu. Buradaki gençlerimiz, elektronik ve yazılım sanayinin ülkemizde gelişmesi, tanınması ve öneminin anlaşılması için çeşitli öğrenci kulüpleri ve platformlar ile çalışmalar yapıyorlar.
TESİD olarak yeni dönemde, ülkemizin yüksek kapasiteli insan kaynağını, akımları takip eden değil, bizzat başlatan ve teknoloji üreten bir noktaya çekmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.
C. Müjdat Altay, 2010-2011, 2012-2013 ve 2014-2015 dönemlerinde de TESİD Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştı.
TESİD 2018-2020 DÖNEMİ YÖNETİM LİSTESİ
 
YÖNETİM KURULU (Asil Üyeler)
C. Müjdat ALTAY NETAŞ
Y. Suat BENGÜR ASELSAN
Can GÜRCANOVATE
Faik EREMENTES
Vural AKMANEMPA
Mete SANSALKRON
Davut YILMAZ STM
Şakir Yaman TUNAOĞLUKAREL
Prof.Dr Sıddık YARMANSAVRONİK
 
DENETİM KURULU (Asil Üyeler)
1) Aziz Can YÜCETÜRKVODAFONE
2) Ahmet Tarık UZUNKAYAENTES
3) Kenan IŞIKSAVRONİK
 
YÜKSEK DANIŞMA KONSEYİ (Asil Üyeler)
1) Faik EKENASELSAN
2) Lütfi YENELKRON
3) Şükrü KUTLUTÜRK TELEKOM
4) Hasan SÜELVODAFONE
 

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TESİD’in Yeni Yönetim Kurulu BaşkanıNetaş CEO’su C. Müjdat Altay Oldu
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