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İşte TİM'in konsey başkanları

149’unun oyunu alan İsmail Gülle TİM’in yeni başkanı seçilirken 27 kişilik konsey başkanları da belirlendi.

İşte TİM'in konsey başkanları

Türkiye İhracatçılar Meclis’inin (TİM) 25. Genel Kurulu’nda 398 delegenin 149’unun oyunu alan İsmail Gülle TİM’in yeni başkanı seçilirken 27 kişilik konsey başkanları da belirlendi.
Seçilen yeni 27 kişilik sektör konsey başkanlarını ilginç isimlerden oluştu. Buna göre Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri’ne Ahmet Güleç, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri’ne Feyyaz Ünal, Mücevher’e Mustafa Kamar, Çelik’e İbrahim Pektaş, Demir ve Demirdışı Metaller’e Tahsin Öztiryaki, Deri ve Deri Mamulleri’ne Mustafa Şenocaklı, Elektrik-Elektronik’e Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Fındık ve Mamulleri’ne İlyas Edip Sevinç, Gemi, Yat ve Hizmetleri’ne Başaran Bayrak, Halı’ya Salahattin Kaplan, Hazır Giyim ve Konfeksiyon’a Hikmet Tanrıverdi, Hububat, Bakliyat Tohumlar ve Mamulleri’ne Haluk Okutur, İklimlendirme Sanayi’ne Salih Zeki Poyraz, Süs Bitkileri ve Mamulleri’ne İsmail Yılmaz, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri’ne Murat Akyüz, Kuru Meyve ve Mamulleri’ne Birol Celep, Maden’e Oğuz Satıcı, Makine ve Aksamları’na Kutlu Karavelioğlu, Meyve ve Sebze Mamulleri’ne Melisa Tokgöz Mutlu, Otomotiv Endüstrisi’ne Orhan Sabuncu, Savunma ve Havacılık Sanayi’ne Latif Aral Aliş, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller’e Ahmet Sagun, Tekstil ve Hammaddeleri’ne İsmail Gülle, Hizmet’e Ahmet Akbalık, Yaş Meyve Sebze’ye Ali Kavak, Tütün’e Ömer Celal Umur, Zeytin ve Zaytinyağı’na da Davut Er seçildi.
 

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