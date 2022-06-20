İşte TİM'in merakla beklenen yeni yönetimi

27 sektörün başkanlarından oluşan TİM Sektörler Konseyi, Genel Kurul’un ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi. 100 bini aşkın ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe’nin başkanlığında yapılan toplantıda, 4 yıl boyunca TİM Yönetim Kurulu Üyesi olarak ihracat ailesine yön verecek olan yeni yönetim kurulu kadrosu belirlendi.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “Türkiye’yi ihracatta marka ülke yapma hedefiyle yola çıkıyoruz. 27 sektörümüzün, 61 birliğimizin etkin katılımı ile yeni dönemde TİM’i strateji ve vizyon liderliği yapan, gündem belirleyen bir kimliğe kavuşturacağız. Yeni dönemde birlik ruhu itici gücümüz olacak” dedi.

61 İhracatçı Birliği, 27 sektör ile 100 bini aşkın ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), genel kurulun ardından ilk sektörler konseyi toplantısını yeni TİM Başkanı Mustafa Gültepe başkanlığında TİM Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne (TİM) bağlı 27 sektörün başkanlarından oluşan TİM Sektörler Konseyi toplantısında 4 yıl boyunca ihracat ailesine yön verecek olan yeni yönetim kurulu kadrosu belirlendi.

Sektörler konseyi toplantısının ardından açıklamalarda bulunan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “İhracat Türkiye’nin geleceği ve vazgeçilmezi. Türkiye’yi ihracatta marka ülke yapma hedefiyle yola çıkıyoruz. 27 sektörümüzün, 61 birliğimizin etkin katılımı ile yeni dönemde TİM’i strateji ve vizyon liderliği yapan, gündem belirleyen bir kimliğe kavuşturacağız. Yeni dönemde birlik ruhu itici gücümüz olacak. Daha aktif ve senkronize çalışacağımız birliklerimizden gelecek projeler ve bilgi akışı ise en önemli veri kaynağımız olacak. Projeleri olgunlaştırıp, ekonomi yönetimine taşıyarak ihracatımızın gelişimine katkı sunacağız. Yeni dönemde daha efektif çalışacağız. TİM olarak birlik ruhuyla hareket ederek ve tüm sektörlerin sorunlarına birlikte çözüm bularak ihracatı hakettiği yere taşıyacağız” diye konuştu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde 13 Haziran 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu neticesinde görevi devralan Yönetim Kurulu’nda görev bölümü şu şekilde yapıldı:

Başkan: Mustafa Gültepe

Ahmet Güleç (Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri)

Adil Pelister (Kimyevi Maddeler ve Mamulleri)

Çetin Tecdelioğlu (Demir ve Demirdışı Metaller)

Fikret Kileci (Tekstil ve Hammaddeleri )

Kutlu Karavelioğlu (Makine ve Aksamları)

Ali Kavak (Yaş, Meyve, Sebze)

Baran Çelik (Otomotiv Endüstrisi)

Başaran Bayrak (Gemi, Yat ve Hizmetleri)

Birol Celep (Kuru Meyve ve Mamulleri)

Burak Yakın (Mücevher)

İbrahim Pektaş (Çelik)

Melisa Tokgöz Mutlu (Meyve ve Sebze Mamulleri)

Mustafa Şenocak (Deri ve Deri Mamulleri)

Salahattin Kaplan (Halı)

Salih Zeki Poyraz (İklimlendirme Sanayii)