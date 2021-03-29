İşte TKYD'nin yeni yönetimi

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) Başkanlığı’na Mehmet Ali Ersarı seçildi. Ersarı, TKYD Başkanlığı kapsamında EFAMA (Avrupa Yatırım Fonları ve Portföy Yönetimi Birliği) Yönetim Kurulu üyesi olarak da ülkemizi temsil edecek.

TKYD XXI. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yapılan seçimlerde iki yıllık süre ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri yeniden belirlendi.

TKYD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı, Başkan Yardımcılığı görevine Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Hasan Halim Çun ve Genel Sekreterlik görevine HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Nilgün Şimşek Ata seçildiler.

“Sermaye Piyasası araçlarına ilgi her geçen gün artıyor.”

Yeni dönem TKYD başkanlığını yürütecek olan Ersarı yaptığı değerlendirmede, özellikle son yıllarda yatırım fonlarında kazanılan ivme ile 380 milyar TL’lik varlık büyüklüğüne ulaşan Portföy Yönetimi Sektörü’nün ülkemizdeki toplam finansal varlıkların önemli bir kısmını oluşturduğunu belirterek, sektörün, sermaye piyasası araçları başta olmak üzere yaptıkları yatırımlar yoluyla, reel ekonomiye de önemli kaynak sağladığını iletti.

Sermaye piyasası araçlarına ilginin her geçen gün arttığının altını çizen Ersarı, tasarruf eğiliminin yaygınlaşabilmesi için yatırımcılara kolay anlaşılır ve ulaşılabilir ürünler sunmanın da önemini vurguladı. Ersarı, ulaşılan bu önemli büyüklüğe rağmen, diğer gelişmiş ülkeler ile kıyaslama yapıldığında kat edilecek önemli bir mesafenin olduğunu ve sektörün ülkemizin Finansal Sistemindeki ağırlığının artmaya devam edeceğini ifade etti.

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği’nin (TKYD) yeni başkanı seçilen Mehmet Ali Ersarı, önceki başkan Mustafa Selim Yazıcı’ya ve geçmiş dönemlerde görev alarak Portföy Yönetimi Sektörü’nün bugünlere ulaşmasında emeği geçen tüm başkan, yönetim kurulu üyeleri ve diğer üyelerine de teşekkürlerini iletti.

Genel Kurul’da seçilen yeni dönem Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri:

TKYD YÖNETİM KURULU

Mehmet Ali Ersarı Ak Portföy Yönetimi A.Ş.

Hasan Halim Çun Gedik Portföy Yönetimi A.Ş.

Nilgün Şimşek Ata HSBC Portföy Yönetimi A.Ş

Alim Telci Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.

Ceyhun Egemen Erden Finans Portföy Yönetimi A.Ş.

Emral Yücel İş Portföy Yönetimi A.Ş.

Fatih Arabacıoğlu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.

Mahmut Kaya Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.

Müge Peker Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.

Okan Alpay Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş.

Yağız Oral Teb Portföy Yönetimi AŞ.

TKYD DENETİM KURULU

Avşar Radi Sungurlu Albaraka Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş.

Bengi Subaşı Gerçek Yapı Kredi Bankası A.Ş.

Oğuz Kösebay Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.