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İşte TKYD'nin yeni yönetimi

TKYD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı, Başkan Yardımcılığı görevine Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Hasan Halim Çun ve Genel Sekreterlik görevine HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Nilgün Şimşek Ata seçildiler.

İşte TKYD'nin yeni yönetimi
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Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) Başkanlığı’na Mehmet Ali Ersarı seçildi. Ersarı, TKYD Başkanlığı kapsamında EFAMA (Avrupa Yatırım Fonları ve Portföy Yönetimi Birliği) Yönetim Kurulu üyesi olarak da ülkemizi temsil edecek.

TKYD XXI. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yapılan seçimlerde iki yıllık süre ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri yeniden belirlendi.

TKYD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı, Başkan Yardımcılığı görevine Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Hasan Halim Çun ve Genel Sekreterlik görevine HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Nilgün Şimşek Ata seçildiler.

“Sermaye Piyasası araçlarına ilgi her geçen gün artıyor.”

Yeni dönem TKYD başkanlığını yürütecek olan Ersarı yaptığı değerlendirmede, özellikle son yıllarda yatırım fonlarında kazanılan ivme ile 380 milyar TL’lik varlık büyüklüğüne ulaşan Portföy Yönetimi Sektörü’nün ülkemizdeki toplam finansal varlıkların önemli bir kısmını oluşturduğunu belirterek, sektörün, sermaye piyasası araçları başta olmak üzere yaptıkları yatırımlar yoluyla, reel ekonomiye de önemli kaynak sağladığını iletti.

Sermaye piyasası araçlarına ilginin her geçen gün arttığının altını çizen Ersarı, tasarruf eğiliminin yaygınlaşabilmesi için yatırımcılara kolay anlaşılır ve ulaşılabilir ürünler sunmanın da önemini vurguladı. Ersarı, ulaşılan bu önemli büyüklüğe rağmen, diğer gelişmiş ülkeler ile kıyaslama yapıldığında kat edilecek önemli bir mesafenin olduğunu ve sektörün ülkemizin Finansal Sistemindeki ağırlığının artmaya devam edeceğini ifade etti.

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği’nin (TKYD) yeni başkanı seçilen Mehmet Ali Ersarı,  önceki başkan Mustafa Selim Yazıcı’ya ve geçmiş dönemlerde görev alarak Portföy Yönetimi Sektörü’nün bugünlere ulaşmasında emeği geçen tüm başkan, yönetim kurulu üyeleri ve diğer üyelerine de teşekkürlerini iletti. 

Genel Kurul’da seçilen yeni dönem Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri:

TKYD YÖNETİM KURULU

Mehmet Ali Ersarı                                          Ak Portföy Yönetimi A.Ş.

Hasan Halim Çun                                          Gedik Portföy Yönetimi A.Ş.

Nilgün Şimşek Ata                                         HSBC Portföy Yönetimi A.Ş

Alim Telci                                                       Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.

Ceyhun Egemen Erden                                 Finans Portföy Yönetimi A.Ş.

Emral Yücel                                                   İş Portföy Yönetimi A.Ş.

Fatih Arabacıoğlu                                          Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.

Mahmut Kaya                                                Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.

Müge Peker                                                   Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.

Okan Alpay                                                    Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş.

Yağız Oral                                                    Teb Portföy Yönetimi AŞ.                                     

TKYD DENETİM KURULU

Avşar Radi Sungurlu              Albaraka Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş.

Bengi Subaşı Gerçek                                    Yapı Kredi Bankası A.Ş.  

Oğuz Kösebay                       Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.

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TKYD YönetimiYeni Başkanı Mehmet Ali Ersarı OlduMehmet Ali Ersarı
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