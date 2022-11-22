İşte TOBB'da ödül alan kadınlar

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB )Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) iş birliğinde gerçekleştirilen Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması Ödülleri sahiplerini buldu. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk’ün açılış konuşmalarıyla başlayan törende, “Kadın İstihdamını En Çok Artıran Şirket” ve “Girişimci Kadın Gücü” olmak üzere iki ana kategoride ödüller verildi.

Ödül töreninde konuşan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk de ülkelerin uzun vadeli ve sürdürülebilir kalkınmalarının yolunun, kadınların iş gücüne katılım oranlarının yükseltilmesinden geçtiğini bildirdi.

Çalışma yaşındaki toplam nüfusun yarısını oluşturan kadınların etkin katılamadığı bir ekonomiden sağlıklı büyüme beklenemeyeceğini vurgulayan Öztürk, "Yarışmayla kadın istihdamını en çok artıran kuruluşları desteklemek, diğer şirketlere örnek olmalarını sağlamak istedik. Kadına iş demek, eve aş demektir. Kadınların iş hayatında olması kurumsal bir sorumluluktur. Yarışmayı sadece Türkiye'de yapmak değil, uluslararası düzeye taşımak istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması'nda kadın istihdamını en çok artırarak ödül alan şirketler şöyle:

"Patiswiss Çikolata, Aslı Tekstil Giyim Sanayi Tic. AŞ, Gedik Kaynak Sanayi ve Tic. AŞ, İdeal Sağlık Danışmanlık Eğitim Hizmetleri İş Güvenliği Malzemeleri İç ve Dış. Tic. San. Ltd. Şti, USB Certification Denetim Gözetim ve Belgelendirme Hizmetleri AŞ, Sardes Gıda Sanayi ve Tarım Ürünleri Ticaret, İthalat, İhracat Ltd. Şti, Ardent Plastik San. Tic. AŞ, Sampa Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ, Mutlu Metal Sanayi ve Tic. AŞ, TB Sewtech Turkey Otomotiv."

Yarışmada, 'Girişimci Kadın Gücü' kategorisinde ödül alan şirketler de şunlar:

"En Çevre Dostu Kadın Girişimciler, Alışan Lojistik AŞ ve Netpak Ambalaj AŞ", "En Çok Dijitalleşen Kadın Girişimciler, Düşyeri Bilişim Teknoloji ve Animasyon AŞ ile Harga İnşaat Turizm", "İhracatını En Çok Artıran Kadın Girişimciler Umdasch Madosan Raf Sistemleri AŞ, Simsoft Bilgisayar Teknolojileri, Edsa Tekstil Ltd. ve Uyar Tarım Ürünleri AŞ.", "En Hızlı Büyüyen Kadın Girişimciler, Patiswiss Çikolata ve Atlantis Global Gıda San. Tic. Ltd."