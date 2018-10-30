İSTANBUL (AA) - Turkcell, golf sporuna verdiği desteği yeni bir turnuvayla daha taçlandırdı.
Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl ilk kez Klassis Golf Kulübü’nde düzenlenen Turkcell Platinum Golf Challenge, 200’e yakın golf oyuncusunun katılımıyla gerçekleştirildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak düzenlenen turnuvada, 5 kategoride şampiyonlar belli oldu.
28-29 Ekim'de düzenlenen ve ev sahipliğini Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’nun yaptığı turnuvada, Ahmet Özyazıcı, Hasan Gülkaya ve Cavit Yıldız gibi iş dünyasının önemli isimlerinin yanı sıra Beyhan Benardete, Serra Tokar, Hamit Altıntop gibi sanat, cemiyet ve spor dünyasından ünlü isimler de mücadele etti.
İki gün süren turnuvada, oyuncular kırmızı ve beyaz kıyafetlerle mücadele ederek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusuna ortak oldu.
18 çukurluk sahada gerçekleşen müsabakada, erkekler A-B-C ve kadınlar A-B kategorilerinde şampiyonlar belli oldu. Kazananlar, ödüllerini düzenlenen törenle aldı. Törende katılımcılar, kırmızı-beyaz Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Bayramı'nın mutluluğunu yaşadı.
İşte Turkcell Platinum Golf Challenge'in kazananları
Bu yıl ilk kez Turkcell Platinum'un desteğiyle Klassis Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen Turkcell Platinum Golf Challenge turnuvasının kazananları belli oldu - Turnuvada 200'e yakın yerli ve yabancı golfçü, 5 kategoride şampiyonluk için mücadele etti
30 Ekim 2018 Salı 09:23
İSTANBUL (AA) - Turkcell, golf sporuna verdiği desteği yeni bir turnuvayla daha taçlandırdı.