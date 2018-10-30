Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Pokemon demografi barbaros Gençlik Trabzon
Zeytinde rekor kıracak
Zeytinde rekor kıracak
27 ülkeye ihraç ediyor
27 ülkeye ihraç ediyor
Bankalara çağrı
Bankalara çağrı
Baklavanın gözdesi
Baklavanın gözdesi
İş birliği yapıyorlar
İş birliği yapıyorlar

İşte Turkcell Platinum Golf Challenge'in kazananları

Bu yıl ilk kez Turkcell Platinum'un desteğiyle Klassis Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen Turkcell Platinum Golf Challenge turnuvasının kazananları belli oldu - Turnuvada 200'e yakın yerli ve yabancı golfçü, 5 kategoride şampiyonluk için mücadele etti

İşte Turkcell Platinum Golf Challenge'in kazananları
banner17

İSTANBUL (AA) - Turkcell, golf sporuna verdiği desteği yeni bir turnuvayla daha taçlandırdı.
Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl ilk kez Klassis Golf Kulübü’nde düzenlenen Turkcell Platinum Golf Challenge, 200’e yakın golf oyuncusunun katılımıyla gerçekleştirildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak düzenlenen turnuvada, 5 kategoride şampiyonlar belli oldu.
28-29 Ekim'de düzenlenen ve ev sahipliğini Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’nun yaptığı turnuvada, Ahmet Özyazıcı, Hasan Gülkaya ve Cavit Yıldız gibi iş dünyasının önemli isimlerinin yanı sıra Beyhan Benardete, Serra Tokar, Hamit Altıntop gibi sanat, cemiyet ve spor dünyasından ünlü isimler de mücadele etti.
İki gün süren turnuvada, oyuncular kırmızı ve beyaz kıyafetlerle mücadele ederek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusuna ortak oldu.
18 çukurluk sahada gerçekleşen müsabakada, erkekler A-B-C ve kadınlar A-B kategorilerinde şampiyonlar belli oldu. Kazananlar, ödüllerini düzenlenen törenle aldı. Törende katılımcılar, kırmızı-beyaz Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Bayramı'nın mutluluğunu yaşadı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Turkcell
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1