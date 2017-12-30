İşte TÜRKPATENT ücret tarifesi

ANKARA (AA) - Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT), 2018 yılında uygulanacak ücret tarifesi belirlendi.

TÜRKPATENT'in, "2018 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliği", Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, talep edilen hizmetle ilgili ödenecek toplam ücret, TÜRKPATENT ücretine KDV ve varsa harç ilave edilerek hesaplanacak. Rezervasyon sistemiyle iletilen taleplere, fiziki evrakla yapılan taleplere ilişkin ücretlendirmeler uygulanacak.

Patent ve faydalı model başvuruları için yurt dışındaki araştırma ve inceleme kuruluşlarının hizmetlerinden yararlanılması halinde, söz konusu kuruluşlara ödenecek ücret ve ödeme şekli, TÜRKPATENT ve uluslararası kuruluşlar arasındaki çalışma protokolleri hükümleri çerçevesinde yürütülecek. Ödeme, KDV de eklenerek, ilgili döviz cinsinden yapılacak.

Ücret ödemeleri, kurumun internet sayfasında duyurulan hesaplarından birine yapılarak ödemeye ilişkin dekont bilgileri TÜRKPATENT'e bildirilecek.

Tebliğ, 1 Ocak 2018'den itibaren yürürlüğe girecek ve 2017 yılında uygulanacak ücret tarifesine ilişkin tebliğ de yürürlükten kaldırılacak.