İşte Vodafone'un yeni CEO'su

Vodafone Türkiye CEO'su olarak Engin Aksoy atandı. Vodafone Türkiye’den yapılan açıklamaya göre Alex Froment Curtil Vodafone Grubu Ticari Operasyonlar ve Stratejiden sorumlu İcra Kurulu üyesi görevine getirildi. Engin Aksoy görevi Alex Froment Curtil’den 1 Şubat 2021 itibariyle devralacak. Konuya ilişkin görüşlerini açıklayan Aksoy şöyle dedi:

“2008 yılından bu yana bir parçası olduğum Vodafone Türkiye’nin kalbimde özel bir yeri var. Bu ekibi yönetecek olmanın heyecanını yaşıyorum. Vodafone Türkiye olarak, servislerimiz aracılığıyla herkesi bağlantıda tutarak, müşterilerimizin ve toplumumuzun yanında olmaya devam edeceğiz.”

Vodafone Türkiye ailesine 2008 yılında katılan Engin Aksoy, 2017’den bu yana Vodafone Türkiye Bireysel İş Birimi’nden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Aksoy, Vodafone Yanımda platformunun oluşturulması, büyümeyi destekleyen çok kanallı kampanya yönetimi araçlarının geliştirilmesi, müşteri deneyiminin iyileştirilmesi, perakende kanallarının dijitalleştirilmesi dahil pek çok projeye liderlik etti. Vodafone Türkiye’de daha önce satış, pazarlama ve kurumsal iş birimi alanlarında üst düzey görevler üstlenen Aksoy, şirketin U-dönüşü plan ve stratejisi kapsamında satış, dağıtım ve kanal yapısına odaklanarak önemli katkılarda bulundu. Coca-Cola İçecek, Michelin ve Nike’da da üst düzey görevler üstlenen Aksoy, İstanbul Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu ve Oxford Business College Pazarlama alanında yüksek lisans derecesi sahibi.

Görevi devredecek olan Alex Froment Curtil ise Vodafone Grubu Ticari Operasyonlar ve Stratejiden sorumlu İcra Kurulu üyesi görevine getirildi. Alex Froment-Curtil igörev değişikliği ile ilgili şöyle konuştu:

“Vodafone Türkiye CEO’su olarak görev yaptığım bu kısa dönemde harika insanlarla tanıştım ve hem toplum hem de müşteriler için en iyisini yapmaya çalışan bir ekibin tutkusuna şahitlik ettim. Engin ile çalışmak bir ayrıcalıktı, yeni görevinde kendisine başarılar diliyorum."