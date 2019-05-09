İSTİB mayıs ayı meclis toplantısı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, "Yüksek katılımlı ve herkesin içine sinecek bir seçim yaşanmasını temenni ediyorum. Seçimlerden sonra Türkiye’yi başta ekonomi olmak üzere her alanda daha ileriye taşıyacağımız uzun bir dönem olacak. İş dünyası olarak bu fırsatı çok iyi değerlendireceğimize olan inancım tamdır." dedi.

Kopuz, İSTİB'in mayıs ayı meclis toplantısındaki konuşmasında, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yüksek katılımlı ve herkesin içine sinecek bir seçim yaşanması temennisinde bulunan Kopuz, "Seçimlerden sonra Türkiye'yi başta ekonomi olmak üzere her alanda daha ileriye taşıyacağımız uzun bir dönem olacak. İş dünyası olarak bu fırsatı çok iyi değerlendireceğimize olan inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında tarım alanındaki yenilikçi projelerin önemine dikkati çeken Kopuz, kendi tohumlarını üretebilen bir ülke olmanın hayat memat meselesi olduğunu dile getirdi.

Bu konuda kendilerine düşen görevi yapmaktan çekinmeyeceklerini bildiren Kopuz, yeniden gündem olan ticaret savaşlarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir dönem, ABD-Çin görüşmelerine yönelik iyimserlik artmıştı. Ancak tehdidin devam ettiğini de belirtmiştim. Nitekim daha sonra Trump, Çin ürünleri için vergileri yükselteceğini açıklamış, savaşın fitilini yeniden ateşlemişti. ABD Başkanı, geçtiğimiz günlerde attığı tweet ile savaşın sürdüğünü tüm dünyaya yeniden hatırlattı. Avrupa borsaları, açılışlarında yüzde 2 civarında düşüş yaşadı. Bu, 2019 yılında Avrupa borsalarında açılışta yaşanan en sert düşüş oldu. Yaşanan bu gelişmelerden Borsa İstanbul da etkilendi. Kayıplar yüzde 1,64'ü buldu. Bu küresel durum tabii ki bizi de etkiledi. Bu noktada oluşan hasarı en aza indirebilmek için sanayi ve tarım başta olmak üzere her alanda dışa bağımlılığı azaltmalıyız."





- "Ülkemize karşı sistematik saldırılar sürüyor"





Hükümetin enflasyonu azaltacak ve iç pazarı dengeleyecek önlemler hayata geçirmeyi sürdürdüğünü hatırlatan Ali Kopuz, "Ne yazık ki, bu önlemlerin enflasyon üzerinde etkisini bir anda görmek maalesef mümkün olmuyor. Nitekim enflasyon, Nisan ayında beklentilerin altında gerçekleşmiş olsa da gıda enflasyonu tarihinin en yüksek seviyesine gelmiştir. Daha evvelden de belirttiğim gibi gıda enflasyonunun azalması için üretimi ön plana almamız zaruridir. Bununla ilgili destek ve teşvikler devreye alınıyor ve alınmaya devam edecektir." şeklinde konuştu.

Kopuz, Türkiye'ye yönelik sistematik saldırıların da sürdüğünü belirterek, şöyle devam etti: "Malumunuz olduğu üzere, geçtiğimiz günlerde 75'inci TOBB Genel Kurulunu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirdik. Orada kendisinin ısrarla vurguladığı bir konu vardı. Özellikle seçim arifelerinde ülkemize karşı sistematik saldırılar gerçekleşiyor. Milletimizin iradesi, algı operasyonları ile gasp edilmek isteniyor. Tüm bu çabalarını bugüne kadar boşa çıkardık, bundan sonra da çıkarmaya devam edeceğiz."



















