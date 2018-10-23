İSTİB'den Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, "Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Bakanımız Sayın Berat Albayrak’ın liderliğinde başlatılan Enflasyonla Mücadele Programı'nı son derece önemli buluyor ve destekliyoruz. Zira enflasyonla mücadeleyi ne tek başına kamu ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir." ifadelerini kullandı.

Kopuz, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na ilişkin yaptığı açıklamada, fiyat istikrarının makroekonominin durumunu yansıtan en önemli göstergelerden biri olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin 2002’den sonra mali ve siyasi istikrarla birlikte fiyat istikrarı konusunda da çarpıcı bir iyileşme elde ettiğini, enflasyonun tek haneli seviyelere düşmesinin sağlandığını kaydetti.

Son dönemde döviz kurlarında yaşanan olağan dışı hareketlerin de etkisiyle enflasyon oranının yeniden çift hanelere çıktığını aktaran Kopuz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Artan enflasyon, hem alım gücü düşen vatandaşlarımızı hem de artan girdi maliyetleri ve faizler nedeniyle firmalarımızı olumsuz etkilemektedir. Tüm bu sıkıntıları aşmak için Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Bakanımız Sayın Berat Albayrak’ın liderliğinde başlatılan Enflasyonla Mücadele Programı'nı son derece önemli buluyor ve destekliyoruz. Zira enflasyonla mücadeleyi ne tek başına kamu ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir. Enflasyonla mücadele aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle mücadeledir. Türk özel sektörü, devletimizle birlikte topyekun bir duruş sergileyerek elini taşın altına koymaktadır. Bu çerçevede TOBB ve odalar-borsalar, her milli konuda olduğu gibi bu konuda da ülke çapında ortak bir dayanışma içindedir."

Kopuz, 81 il ve 160 ilçede oda ve borsaların enflasyonla mücadeleyi sahiplendiğini ve firmaların en geniş şekilde katılımı için çalışma başlatıldığını belirterek, "Bu noktada özellikle vurgulamak isteriz ki, bu mücadeleye toplumun tüm kesimleri ne kadar güçlü destek olursa etkisi de o kadar büyük olur. Reel sektörden finans sektörüne, kamudan vatandaşlarımıza kadar tüm Türkiye olarak aynı hedefe kenetlenmeliyiz. Hepimiz tek yürek ve tek ses olursak enflasyonla mücadelede de netice alacağımıza eminiz. Hem firmalarımızın hem de milletimizin Enflasyonla Topyekun Mücadele'ye en geniş şekilde katılacaklarına inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

İSTİB olarak tüm borsa üyelerinin desteğini ve bu kampanyaya katılımlarını beklediklerini aktaran Kopuz, "İnanıyorum ki, İstanbul olarak gereken fedakarlığı gösterip ülkemiz ve milletimiz için başlatılan bu iktisadi mücadelede en ön cephede yer alacağız. Kamu ve özel sektör arasındaki bu güçlü koordinasyon ve istişareyle içinden geçtiğimiz bu zorlu süreci de geride bırakacağız." değerlendirmesinde bulundu.