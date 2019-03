İstihdam Seferberliği 2019 Yılı Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, işverenlere seslenerek "Her ilde, oda ve borsa bünyesinde destek ve teşvik tanıtım merkezleri kurduk. Takip ediyorum. Bir işsiz vatandaşımızı işe alarak işinizi geliştirin. Ekonominin büyümesine katkınız olsun. Türkiye'nin geleceğine yatırım yaparak kazanan sizler olun." dedi.



Hisarcıklıoğlu, Nihat Zeybekci Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "İstihdam Seferberliği 2019 Yılı Bilgilendirme Toplantısı"nda, Denizli'nin, tarihiyle, ekonomisiyle, ülkede özel bir yere sahip olduğunu söyledi.



İstiklal Harbi'nin meşalesini yakan Denizli'nin Cumhuriyet'le birlikte müteşebbis yönünü keşfederek ihracata dayalı sanayileşmeyle markalaştığını belirten Hisarcıklıoğlu, kentin tekstil, mermer, gıda, yem, ambalaj, bakır mamulleri ve turizm başta olmak üzere pek çok sektörde dünyayla rekabet eder hale geldiğine dikkati çekti.



Hisarcıklıoğlu, havlu ve bornozda tüm dünyanın Denizli'yi tanıdığını ifade ederek, "TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda Cumhurbaşkanımız iş dünyamıza yeni bir istihdam seferberliği çağrısında bulunmuştu. Biz de Çalışma Bakanımızla günlerce, gece geç saatlere kadar çalıştık. Bakanımız sağ olsun, yeni, kapsamlı ve cesur bir teşvik paketi hazırladı. 30 Nisan'a kadar yapılacak her yeni istihdamda, ücret-vergi-prim devletten, sonrasında da en az 9 ay vergi ve prim ödemiyoruz." diye konuştu.



Sağlanacak her 1 ilave istihdam için yılda yaklaşık 20 bin lira desteğin verildiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, ekonomik sıkıntı yaşayan, işleri yavaşlayanları da unutmadıklarını vurguladı.



Mevcut istihdamı muhafaza edenler için kısa çalışma ödeneğinin de geldiğini bildiren Hisarcıklıoğlu, buraya başvuranların 3 ay ücretlerini devletin karşılayacağını anlattı.



Hisarcıklıoğlu, TOBB, Odalar ve Borsalar olarak, 81 il ve 160 ilçede bu seferberliğe sahip çıktıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Tüm işletmelerimize, kampanyaya katılın çağrısında bulunduk, bulunuyoruz. Her ilde, oda ve borsa bünyesinde, destek ve teşvik tanıtım merkezleri kurduk. Takip ediyorum. Bir işsiz vatandaşımızı işe alarak işinizi geliştirin. Ekonominin büyümesine katkınız olsun. Türkiye'nin geleceğine yatırım yaparak kazanan sizler olun. Bu topraklarda bereketi ve umudu hiç kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz. Bereket ve umut dolu bir geleceğe merhaba demek için Denizli'de iş, aş ve gelecek var."