İstihdam seferberliği başvuru süresinin uzatılması talebi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 30 Nisan'da sona erecek yeni istihdam seferberliği teşviklerinin süresinin uzatılmasını istediklerini bildirdi.

Ünverdi, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından, "Burası Türkiye, burada iş var" sloganıyla başlatılan İstihdam Seferberliği 2019'e işaret etti.

Ülkenin geleceği ve gelişmesi için istihdam seferberliğini çok önemli bulduğunu belirten Ünverdi, "Tüm işverenler olarak ülkemizin ekonomisinin gelişmesi, insanımızın iş ve aş sahibi olabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunu da başarabilirsek bizden mutlu insan olmaz." ifadesini kullandı.

İstihdam seferberliği kapsamında 2,5 milyon ilave istihdam sağlanmasının hedeflendiğini kaydeden Ünverdi, devletin bu hedef için çok önemli teşvikler verdiğine değindi.

Seferberlik kapsamında yeni personel alımı yapan firmaların ilgili çalışanlarının prim ve vergileriyle maaşlarını devletin karşıladığını anımsatan Ünverdi, 2,5 milyon insana iş vermenin, her ailenin 4 kişilik hesaplanması halinde yaklaşık 10 milyon insanın gönül teline dokunmak olduğunu aktardı.

Çok daha fazla insanı istihdam etmeyi hedeflediklerini belirten Ünverdi, "Bu sürecin uzatılmasını arzu ediyoruz çünkü geçtiğimiz süre içerisinde yerel seçim süreci yaşandı. Haliyle ülke olarak farklı noktalara odaklanmak zorunda kaldık. Artık önümüzde seçim olmayan bir dönem var. Bu anlamda bu sürecin yeniden gözden geçirilmesini diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.







