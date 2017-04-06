İstihdam Seferberliği Bilgilendirme Toplantısı

TRABZON (AA) - Trabzon Valisi Yücel Yavuz, "Amacımız ülkemizin refahını artırmak, esnafımızın, işverenimizin önünü açmaktır." dedi.

Yavuz, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) ile İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Trabzon'un hedeflerine işaret etti.

Toplantının önemine dikkati çeken Yavuz, "Her konuda olduğu gibi istihdamda da hedeflerimizi yerine getirmek istiyoruz. Arkadaşlarımızın yoğun gayretleri var. Bu konuya emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yavuz, esnaf ve sanatkarların toplumda önemli bir konumu olduğunu vurgulayarak, "Bir gün iş bıraksanız hayat durur. TESOB ve TTSO camialarıyla birliktelik içinde bu konuda önemli çalışmalar yapıyor. Amacımız ülkemizin refahını artırmak, esnafımızın, işverenimizin önünü açmaktır." ifadelerini kullandı.

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan istihdam seferberliğine katkı verenlere teşekkür etti.

İŞKUR'un büyük gayret ve heyecanla 24 saat istihdam konusunda büyük hizmet verdiğine dikkati çeken Hacısalihoğlu, şöyle devam etti:

"Amacımız taşın altına elimizi koymamızdır. İstihdam seferberliğinde amaç farkındalık yaratarak, bütün işverenlerin ilave birer işçi almak suretiyle istihdama katkı sağlamasıdır. Bu doğrultuda bugüne kadar tanıtımlar, çalışmalar yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Farkındalığın yerine geldiğine inanıyoruz ama tanıtımlara devam edeceğiz. Bundan sonra bir taraftan mevcutlara destek verirken, yeni iş yerlerinin açılmasını da sağlamaktır. Oda olarak girişimcilik eğitimleriyle yeni iş yerlerinin açılması konusunda gayret sarf etmeyi amaçlıyoruz. Açılacak olan her bir iş yerinde istihdam sağlanacak."

Hacısalihoğlu, büyük projeler hedeflediklerine işaret ederek, "İstihdamla üretim de artacak, ekonomi gelişecek ve ülke kalkınacak. Geleceğe dönük istihdam konusunda şehrimizde fazla sorun kalmayacağına inanıyoruz." dedi.

- "Yeni esnaf işletmelerinin açılmasıyla ekonomi canlanır"

TESOB Başkanı Metin Kara da esnaf ve sanatkarların Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal hayatında vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Esnafın sayısal olarak yaygın olduğu ülkelerde gelir dağılımının dengede olduğunu anlatan Kara, "Bölgeler arasında gelişmişlik farkları azdır. Yeni esnaf işletmelerinin açılmasıyla ekonomi canlanır, esnaf istihdamı yaratır, işsizliğe çare olur. Nitelikli iş gücü, iş yeri ortamında yetişir. İstihdamdaki payları yüzde 81 olan küçük ve orta ölçekli işletmeler, ülkemizdeki işletmelerin yüzde 99'unu oluşturmakta, katma değerdeki payları da yüzde 59 olarak hesaplanmaktadır." diye konuştu.

Kara, esnaf ve sanatkarın KOSGEB, SGK ve İŞKUR başta olmak üzere son yıllarda büyük destek gördüğünü belirterek, "Oda başkanlarımızla uyum içinde, beraber düşünen, hareket eden, üreten bir anlayışla, her alanda Trabzon'un kalkınmasına ve zenginleşmesine katkı sağlamanın mücadelesini veriyoruz." ifadesini kullandı.

Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mazhar Yıldırımhan, SGK Başkan Yardımcısı Orhan Koç, İŞKUR Fon Daire Başkanı Fazlı Küçük, İŞKUR İl Müdürü Adnan Zengin, SGK İl Müdürü Aydın Gedikli, esnaf ve sanatkar odaları başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve diğer ilgililer katıldı.