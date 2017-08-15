"İstihdamda tarım, sanayiyi geçti"

ANKARA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımda istihdamın mayıs ayında 5 milyon 577 bine yükselirken sanayide 5 milyon 386 bin kişide kaldığını belirterek, "Böylece tarım sektöründeki istihdam sanayideki istihdamı geçti." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, geçen yıl mayısta 5 milyon 540 bin olan tarımdaki istihdamın bu yılın aynı ayında 5 milyon 577 bin olduğunu kaydetti.

Sanayi sektöründeki istihdamın ise söz konusu ayda 5 milyon 386 bin kişide kaldığına dikkati çeken Bayraktar, böylece istihdamda tarımın sanayiyi geçtiğini bildirdi.

Mayısta 28 milyon 488 bin olan toplam istihdamın yüzde 19,6'sını tarımın karşıladığına işaret eden Bayraktar, sanayinin payının yüzde 18,9'da, inşaatın payının yüzde 7,5'te kaldığını, istihdamda en büyük payın yüzde 54'le hizmetler sektöründe olduğunu aktardı.

Bayraktar, Mayıs 2017'de tarımda 3 milyon 12 bin erkek ve 2 milyon 565 bin kadının istihdam edildiğini belirterek, erkeklerin yüzde 15,4'ünün, kadınların yüzde 28,8'inin tarımda çalıştığını, bu sektörün işsizliği aşağıya çeken en önemli alanlardan biri olduğunu vurguladı.

Mayısta tarımın işsizliği kadınlarda 4,2 puan, erkeklerde 1,2 puan, toplamda 2 puan düşürdüğüne dikkati çeken Bayraktar, sektördeki istihdamın her yıl ocak-şubat aylarında en düşük düzeye indiğini, mart ayının ikinci yarısından sonra yoğunlaştığını, hasadın ardından yeniden azalmaya başladığını kaydetti.