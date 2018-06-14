İSTKA ile başlayan

İSTANBUL (AA) - Yabancı yatırımcıya kolaylık için İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) çatısı altında hizmete giren Invest in Istanbul (Tek Durak Ofisi), Kalkınma Bakanlığı'nın belirlediği 8 kentte daha hayata geçiyor.

İSTKA'dan yapılan açıklamaya göre, 8 kamu kurumunu bir araya getiren ve yabancı yatırımcının tek ofisten tüm yatırım işlemlerini gerçekleştirebildiği hizmet ofisi Invest in İstanbul’un başarısı Türkiye’ye örnek oldu.

11 ayda 30 farklı ülkeden 72 yabancı yatırımcıya hizmet veren Invest in İstanbul, hayata geçtiği 21 Haziran 2017'den bu yana 162 milyon dolarlık yatırımın Türkiye’ye çekilmesine aracılık etti.

Invest in Istanbul’un "Tek Durak Ofis Sistemi" ile yakaladığı başarı, uygulamanın diğer şehirlerde de kurulması için kalkınma ajanslarını harekete geçirdi.

Belirlenen 8 pilot ilde daha Tek Durak Ofis Sistemi'nin kurulmasına karar verildi. Yabancı yatırımcıya büyük kolaylık sağlayacak ofisler İstanbul’un yanı sıra Kocaeli, İzmir, Ankara, Mersin, Adana ve Samsun’da faaliyete geçti. Gaziantep ve Bursa’da ise Tek Durak Ofis'in kurulum çalışmaları son aşamaya geldi.





- "Yabancılar için iş yeri açma süresi 2 gün"





Açıklamada görüşlerine yer verilen İSTKA Genel Sekreteri Özgül Özkan Yavuz, İstanbul’un tanıtımının yanı sıra yatırım fırsatlarının anlatıldığı, gelen yatırımcıların en hızlı ve kolay şekilde yatırımları gerçekleştirdiği sistemin diğer şehirlere de yayılmasının sevindirici olduğunu kaydetti.

Yavuz, "Artık küresel rekabet ortamında sadece ürün satmak değil, daha fazla yatırımcı da çekebilmek gerekli. Bu yüzden başlı başına bir hizmet inovasyonu örneği olan Invest in Istanbul’un diğer şehirlere de yayılması ülkemize gelen yabancı yatırımcıların artırılması açısından önemli bir karar. Biz de hizmet ofisimizdeki tecrübelerimizi diğer kalkınma ajansları ile paylaştık. Yaptığımız toplantılarda Tek Durak Ofis’in kuruluş aşaması, verilen hizmetler ve gerçekleştirdiğimiz işlemler hakkında bilgi vererek rehberlik etmeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

Dünya Bankası tarafından her yıl yayımlanan Doing Business raporuna göre, Türkiye’de bir iş yerinin ancak 6,5 günde açılabildiğini bildiren Yavuz, Tek Durak Ofis sayesinde yabancılar için bu sürenin ortalama 2 güne gerilediğini belirtti.

Invest in Istanbul’un başarısının tüm dünyadaki yatırım ajansları tarafından ilgiyle takip edildiğini vurgulayan Yavuz, Dünya Yatırım Konferansı'nda İngiltere ve Japonya ile birlikte dünyanın en başarılı örneklerinden birisi seçildiklerini aktardı.

- İkamet izninden tescile kadar doğrudan hizmet





Invest in Istanbul, İSTKA’nın koordinatörlüğünde İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası (İSO), Başbakanlık Yatırım ve Destek Ajansı, İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, İstanbul Sosyal Güvenlik Müdürlüğü ve İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün ortaklığıyla hayata geçirildi.

Invest in Istanbul’a başvuran bir yabancı yatırımcı, ikamet izni, çalışma izni, iş yeri tescili, vergi kaydı, SGK işlemleri, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, mülk edinim izni, imar izni ve yapı ruhsatı işlemlerinin yanı sıra personel istihdamı konusunda başvuruları tek bir noktadan yürütebiliyor.

