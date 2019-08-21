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İstMarina Sanat'ta karma resim ve heykel sergisi açılıyor

- İstMarina Sanat'ta düzenlenecek "Aslı Gibidir!... Portreler" isimli karma resim ve heykel sergisinde 20 farklı sanatçının eserleri sergilenecek

İstMarina Sanat'ta karma resim ve heykel sergisi açılıyor
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İSTANBUL (AA) - İstMarina Alışveriş Merkezi'nde açılan İstMarina Sanat, 22 Ağustos-22 Eylül 2019 tarihleri arasında 20 sanatçının eserlerinin sergileneceği "Aslı Gibidir!... Portreler" isimli karma resim ve heykel sergisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

İstMarina Alışveriş Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstMarina Sanat'ta düzenlenecek "Aslı Gibidir!... Portreler" isimli karma resim ve heykel sergisinde 20 farklı sanatçının eserleri sergilenecek.

Küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre'nin üstlendiği 22 Ağustos-22 Eylül tarihlerinde ziyaretçilerin beğenisine sunulacak sergide, Aylin Örücü, Begüm Telci, Buse Emiroğlu, Bülent Gürcihan, Çiğdem Boztaş, Eda Çığırlı, Emir Yasin Yağmurca, Esen Murat Güler, Güliz Baydemir, Hakan Cingöz, Hemraz Hasbay, Işıl Kapu, K. Muzaffer Gençer, Mehmet Can Gürsoy, Metin Akbaş, Muzaffer Tuncer, Suna Doğruyol, Talha Hakan Arslan, Tuğçe Güngör ve Zeynep Sakız'ın eserleri sergilenecek.


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Anahtar Kelimeler:
İstMarina Alışveriş Merkezi
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