Isuzu Novociti Life, yurt içi ve dışından dev siparişler alıyor

İSTANBUL (AA) - Anadolu Isuzu'nun Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirilen ve Türkiye'deki fabrikasında üretilen Isuzu Novociti Life'a, başta Fransa, İtalya ve Polonya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden talep geliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Isuzu Novociti Life, global marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

İlk olarak Belçika'nın Kortrijk kentinde düzenlenen Busworld 2017'de lansmanı gerçekleştirilen, hemen ardından Busworld 2018 İzmir Fuarı'nda tanıtılan Isuzu Novociti Life, henüz yollara çıkmadan 2 önemli kuruluş tarafından ödüle layık görüldü.

Turquality kapsamında 2017 yılının sonunda düzenlenen ve "Design Turkey" yarışmasında "İyi Tasarım Ödülü"nün sahibi olan Isuzu Novociti Life, ilk yurt dışı ödülünü de bu yılın nisan ayında "A’Design Award & Competition"dan "Gold A'Design Award" ile aldı.

Aldığı ödüllerin hemen ardından 80 adetlik dev araç teslimatını Bingöl'e gerçekleştiren Isuzu'da, hedefler daha da büyürken, Isuzu Novociti Life'a yurt içi ve dışından yoğun talep geliyor.

Anadolu Isuzu'nun Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirilen ve Türkiye'deki fabrikasında üretilen Isuzu Novociti Life, Türkiye'nin dört bir yanından yüksek adette sipariş almaya devam ediyor.

Türkiye’nin dört bir yanından yüksek adette Novociti Life siparişi alan Isuzu, Bingöl'ün ardından Sivas'ta Özel Halk Otobüs Kooperatifi'ne 95 adet, Afyon'da belediye iştiraki Yüntaş'a 36 adet, Hatay Serinyol'daki Özat, Alahan ve Anayazı kooperatiflerine toplam 52 adet, Mardin Kızıltepe Halk Otobüsleri Kooperatifi'ne 22 adet ve İstanbul Mavi Marmara Ulaşım AŞ'ye 13 adet olmak üzere toplamda 218 adet Novociti Life siparişi aldı.



Yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da yoğun ilgi gören, bayi ve servis yapılanması, ürün çeşitliliğiyle global marka olma yolunda emin adımlarla büyüyen Anadolu Isuzu, başta Fransa, İtalya ve Polonya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden talep alıyor.

Yeni Isuzu Novociti Life, alçak tabanıyla değişen pazar ihtiyaçlarına yönelik bir çözüm olarak gün yüzüne çıktı. Büyük ve orta büyüklükteki otobüs yerine küçük boyutlarda otobüs konseptiyle dar sokaklı şehirleri de hedefleyen Novociti Life, aynı zamanda alçak tabanlı yapısıyla engelli ve yaşlı nüfusun sosyal hayata daha fazla katılımını da destekliyor.