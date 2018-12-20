STOCKHOLM (AA)- İsveç Merkez Bankası yüzde eksi 0,50 düzeyindeki politika faizini 0,25 puan artırdı.
İsveç Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, repo faizinin 21 Ocak 2019'dan itibaren 25 baz puan artırılarak eksi yüzde 0.25 seviyesine yükseltildiği duyuruldu.
4 yıldır ilk defa faiz artırımına giden İsveç Merkez Bankası, ileri zamanlarda da faiz artırımına gidebileceğinin sinyalini verdi
İsveç Merkez Bakası faiz artırdı
STOCKHOLM (AA)- İsveç Merkez Bankası yüzde eksi 0,50 düzeyindeki politika faizini 0,25 puan artırdı. İsveç Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, repo faizinin 21 Ocak 2019'dan itibaren 25 baz puan artırılarak eksi yüzde 0.25 seviyesine...
20 Aralık 2018 Perşembe 12:41
STOCKHOLM (AA)- İsveç Merkez Bankası yüzde eksi 0,50 düzeyindeki politika faizini 0,25 puan artırdı.