banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya moda Trabzon Bursa ibrahim şenkal özer
Hedef 125 milyon dolar
Hedef 125 milyon dolar
Corolla zirvede
Corolla zirveyi bırakmıyor
THY’ye üç ödül
THY’ye üç ödül
Kahvenin ustaları
Kahve kokulu kariyer
RADYO TRAFİK UYARIYOR; KIŞ LASTİĞİN YOKSA ARACINI EVDE BIRAK!
Kış lastiğini sevdik

İsveç Merkez Bakası faiz artırdı

STOCKHOLM (AA)- İsveç Merkez Bankası yüzde eksi 0,50 düzeyindeki politika faizini 0,25 puan artırdı. İsveç Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, repo faizinin 21 Ocak 2019'dan itibaren 25 baz puan artırılarak eksi yüzde 0.25 seviyesine...

İsveç Merkez Bakası faiz artırdı
banner17

STOCKHOLM (AA)- İsveç Merkez Bankası yüzde eksi 0,50 düzeyindeki politika faizini 0,25 puan artırdı.

İsveç Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, repo faizinin 21 Ocak 2019'dan itibaren 25 baz puan artırılarak eksi yüzde 0.25 seviyesine yükseltildiği duyuruldu.
4 yıldır ilk defa faiz artırımına giden İsveç Merkez Bankası, ileri zamanlarda da faiz artırımına gidebileceğinin sinyalini verdi

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
İsveçMerkez Bankası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1