İsveç Merkez Bankası faize dokunmadı

STOCKHOLM (AA) - İsveç Merkez Bankası (Riksbank) iki yıl belirlenen ve "rekor oran" olarak değerlendirilen yüzde eksi 0,50 düzeyindeki politik faizi değiştirmedi.

İsveç Merkez Bankasından yapılan açıklamada, ülkenin ekonomi verilerinin iyiye gittiğine vurgu yapılırken enflasyon tahminlerinin de bu yıl sonunda yüzde 2 hedefini yakalaması yönünde olduğunun altı çizildi. Açıklamada ayrıca 2018 yılının ortasına kadar faiz artışına gidilmeyeceği de bildirildi.