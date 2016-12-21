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İsveç Merkez Bankası faizi değiştirmedi

STOCKHOLM (AA) - İsveç Merkez Bankası (Riksbank) politika faizini rekor düşük seviye olan yüzde eksi 0,50'de sabit tutma kararı aldı.Riksbank'tan yapılan açıklamada, enflasyonun artış hızının yavaşladığına vurgu yapılarak politika...

İsveç Merkez Bankası faizi değiştirmedi

STOCKHOLM (AA) - İsveç Merkez Bankası (Riksbank) politika faizini rekor düşük seviye olan yüzde eksi 0,50'de sabit tutma kararı aldı.Riksbank'tan yapılan açıklamada, enflasyonun artış hızının yavaşladığına vurgu yapılarak politika faizinin 2018 yılının ilk çeyreğine kadar da yüzde eksi 0,50 seviyesinde kalacağı tahmin edildi.Açıklamada ayrıca Riksbank'ın 2017'nin ilk çeyreğinde 30 milyar İsveç kronu tutarında devlet tahvili alacağı belirtildi.

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İsveç Merkez Bankası Faizi Değiştirmedi
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