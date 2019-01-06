İsviçre sokakları Türk çözümüyle

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Trafik ve şehir yönetiminde dünyadaki gelişmeler, talepler ve beklentiler doğrultusunda Türk mühendisleri tarafından geliştirilen "dünyanın ilk ve tek tamamen modüler akıllı şehir mobilyası" Ekin Spotter, İsviçre sokaklarında göreve hazırlanıyor.

Güvenli şehir teknolojileri konusundaki çözümleriyle "ihracat şampiyonluklarına" uzanan başarılar yakalayan Ekin Teknoloji, bu halkaya yeni ürünler eklemeye hazırlanıyor.

Şirketin geçen yılın temmuz ayında tanıtımını yaptığı akıllı şehir yönetimine geçiş niteliğindeki ürünü Ekin Spotter için ilk sipariş İsviçre'den alındı. İlk siparişler için hazırlanan Ekin Spotter, aynı zamanda çeşitli Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinde de deneniyor.

Akıllı şehir yönetimine yeni bir soluk getiren Ekin Spotter, trafik yönetimi, çevresel analizler ve şehir gözetimi fonksiyonlarıyla çeşitlendirilebilir farklı modülleri kullanarak akıllı şehirlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Modüler yapısıyla bir şehrin ölçümlenebilir her verisini tek çatı altında toplayabilen Ekin Spotter, ince ve estetik tasarımıyla şehirlerin dokusuna uyum sağlayacak bir akıllı şehir mobilyası olma özelliğine sahip bulunuyor. Ekin Spotter, caddelerden ara sokaklara, metrodan alışveriş merkezlerine, havalimanlarından kamu binalarına, stadyumlardan sınır kapılarına kadar insan yoğunluğunun bulunduğu her noktada kullanılabiliyor.

Ekin Spotter, 4K çözünürlüğündeki kamerasıyla kırmızı ışık ihlali, hız ihlali, plaka tespiti yapabiliyor, park yeri yönetimi alanında fayda sağlıyor. Akıllı şehir ışıklandırması olarak da hizmet veren ürün, etrafında hareket eden tüm unsurları 7 gün 24 saat kayıt altına alıp, trafik yoğunluğu haritasının çıkarılmasında etkin rol oynuyor. Olası trafik kazalarında yüksek çözünürlüklü kamerasıyla kaza tespit işlemlerini saniyelere indiren Ekin Spotter, çevresel ölçümlemelerle şehirlerin daha bilinçli yönetilmesine imkan sunuyor.

- Yüz tanımayla kayıp ve şüpheli tespiti

Ekin Teknolojinin geliştirdiği yüz tanıma modülünü de içeren ürün, bulunduğu ortamda şüpheli bir kişi yüz taramasına takıldığında, otomatik olarak güvenlik güçlerini harekete geçiriyor. Böylece şüpheli veya zanlılar, yüz tanıma sistemiyle daha çabuk tespit edilebiliyor.

Kayıt altına aldığı kişinin hangi yaş aralığında olduğunu tahmin edebilen yüz tanıma sistemi, kullanıldığı ülkelerde önemli başarılara imza attı. Bakü Metrosu'nda kullanılan yüz tanıma sistemiyle uzun zamandır aranan kayıp çocuklar ve emniyet teşkilatı tarafından aranan şahıslar tespit edilirken, vagonlarda gerçekleşen hırsızlık olayları da ortadan kalktı.

- Çevresel verilere kolay ulaşım

Ekin Spotter'ın şehir sakinlerine daha kaliteli bir yaşam sunması hedeflenerek geliştirilen çevresel analiz fonksiyonlarıyla şehir yönetimleri, çevresel sorunların çözümü için ihtiyaç duydukları verilere kolayca ulaşabilecek.

Karbon salınımı, sıcaklık ve nem ölçümlemesi yapabilen Ekin Spotter, yönetimler ve şehir sakinlerinin çevresel farkındalıklarının artmasına katkıda bulunacak.







